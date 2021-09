Automobilky začaly dlouhé čekací doby na dodání nových vozů řešit po svém před 5 hodinami | Petr Miler

Není nic neobvyklého, že si dnes objednáte nový vůz, automobilka vám přislíbí jeho dodání za rok a pak termín ještě změní. Některé kupce to přestává bavit a výrobci na to musí reagovat.

Prodeje nových aut stojí za starou bačkoru. Důvodů je více, jedním z nich je ale fakt, že se jich kvůli nedostatku komponentů nevyrábí dost. Automobilky se obvykle uklidňují vyšším počtem objednávek, zkrátka přetrvávajícím zájmem, je ale ten sám o sobě spásný? Nemyslíme si.

Někdo si kupuje auto pro radost, řada lidí a firem je ale pořizuje také prostě proto, že potřebují nebo v určitý moment budou potřebovat jezdit s něčím jiným. A když nové vozy nedostanou, budou muset situaci vyřešit jinak. Není to tedy tak, že prodeje, které se neuskuteční dnes, se holt uskuteční později - nemusí to tak být, část z nich se také nemusí uskutečnit vůbec.

Problémem navíc je, že ani pozdní prvotní termíny dodány nejsou dodržovány. Víme ze svého okolí o případech, kdy zájemci o vůz byl nejprve sdělen už tak pozdní termín dodání 50 týdnů po učinění objednávky, který byl následně odložen na 60. A nikdy není psáno, že aspoň ten bude dodržen. V závislosti na podmínkách stanovených v rámci objednávky či kupní smlouvy se pak může stát, že kupec po takovém odložení ztratí zájem. To je pro automobilky velká nepříjemnost, neboť reálně hrozí, že teď mají aut málo a za rok nebo dva jich pro změnu budou mít moc - obojí má k efektivnímu byznysu daleko a logicky to pramení ve ztráty.

Výrobci se tak snaží objednávky neztrácet a pracují na tom rozličnými způsoby, někdy i dost bizarními. Z české kotliny víme třeba o zápůjčkách aut na víkend zdarma či poukázkách na budoucí servis zdarma nebo se slevou, svéráznější řešení ale zvolili v USA. I tam jsou problémy a ty vůbec největší má zřejmě Ford s novým Broncem. Objednávky učiněné po polovině letošního roku slibuje odbavit až v roce 2023, což je neskutečně dlouhá doba, snadno rok a půl.

Lidi to pochopitelně frustruje a objednávky jsou rušeny, Ford se ale snaží masivnímu exodu kupců všemožně bránit. Nově tak automobilka svým dealerům poskytuje tzv. Fond zákaznické spokojenosti, kdy jednotlivým zastoupením posílá 1 000 dolarů (asi 21 500 Kč), aby udržela kupce v dobrém rozmaru. A nejen ty nové, jde i o existující zákazníky, kteří kvůli vadné nasazovací střeše musí navštívit dealery kvůli instalaci nové.

Automobilka ale jen neposílá slepě peníze, dealerům dává i tipy, jak přesně postupovat. Mají prý investovat do „speciálních poděkování pro zákazníky, kteří si přišli pro novou střechu” nebo dát „překvapivý a rozkošný dárek” lidem, s nimiž dealeři naváží kontakt za účelem „konzultace objednávky pro rok 2022”. A někdy je Ford až překvapivě návodný: „Kupte láhev jejich oblíbeného bourbonu nebo jiného alkoholu, abyste jim poděkovali za jejich loajalitu a trpělivost," stojí v dopise dealerům. Celý program bude trvat až do poloviny roku 2022 a tušíme, že jen s tisícovkou dolarů si velká část prodejců do té doby nevystačí.

Je to zvláštní, ale poněkud zoufalá doba holt volá po poněkud zoufalých činech. Nakonec ovšem můžeme být rádi za to, že si aspoň některé automobilky uvědomují, že současná nerovnováha na trhu nebude trvat věčně a spokojený, věrný zákazník se jim bude hodit i pak.

Čekací doby na nový Ford Bronco jsou tak dlouhé, že automobilka musí udržovat zákazníky v dobrém rozmaru speciálními pozornostmi. Není dnes sama. Foto: Ford

