Autoškola začala studenty učit řídit v dekády starém VW Golf, má naši plnou podporu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Není to žádný odpor proti pokroku, to vůbec ne. Je jistě fajn, že autoškoly modernizují své vozové parky, ovšem v té chvíli připravují studenty na ježdění auty, na která hned tak nedosáhnou. A s těmi, která osedlají, neumí zacházet. Kdo ovládne dekády staré modely, zvládne už všechno.

Jakkoli se od rána do večera mluví o vyšší bezpečnosti na silnicích, jedna z klíčových oblastí je politiky a úřady stále opomíjena. Jde o autoškoly, v jejichž případě sice dochází na zpřísňování pravidel, ovšem stále platí, že po pár týdnech vedle instruktora může získat řidičské oprávnění prakticky kdokoli. Přitom spousta lidí podle nás - přinejmenším za takovou dobu, někteří to ale nezvládnou nikdy - auta zdaleka neovládne tak, aby měli mít možnost se v běžném provozu pohybovat.

Že je zde třeba zásadní změna přístupu, potvrzují i statistiky nehodovosti. Česká asociace pojišťoven uvádí, že zhruba každý pátý řidič ve věku 18 let způsobí nehodu. Riziko zapříčinění dopravní nehody je pak u řidičů do 24 let takřka 2,5krát vyšší, než je průměrná nehodovost v České republice. A dopravní policie dodává, že za téměř 18 procent všech nehod mohou řidiči s méně než pětiletou praxí, zatímco řidiči do 30 let způsobí 133 smrtelných nehod ročně.

Statistiky v Německu nejsou až tak diametrálně odlišné, což vedlo Felixe Heibutzkiho k svéráznému rozhodnutí, o kterém informuje reportáž Hallo Niederachsen. Do autoškoly, kterou provozuje v Rotenburgu v Dolním Sasku, totiž pořídil Volkswagen Golf druhé generace. Tedy auto, které se vyrábělo v letech 1983 až 1992 a ve kterém se adepti na řidičský průkaz musí spoléhat jen sami na sebe. K dispozici totiž nemají žádné asistenční systémy, které zasahují za ně a kterými jsou prošpikované moderní vozy v řadě autoškol.

Taková auta pochopitelně nechybí ani v Heibutzkiho vozovém parku, přičemž jeho studenti musí umět ovládat jak letitý Golf, tak i současnou produkci. Zkoušky ovšem musí skládat za volantem moderních aut, neboť v Německu je zapotřebí, aby zkoušející sedící vzadu měl zajištěný přístup vlastními dveřmi. Golf druhé generace upravený pro potřeby autoškoly je ovšem třídvířkem. Heibutzki si je nicméně jist, že pokud jehož studenti zvládnou starý VW, zvládnou všechno.

Tomuto přístupu lze jen zatleskat, už proto, že moderní auta jsou dnes příliš drahá a mladí na ně ihned po složení řidičských zkoušek nedosáhnou. Pořizují si tedy často podobné vozy, jako onen Golf druhé generace - bez elektronických asistentů. Pokud ovšem na ně nejsou zvyklí, a navíc se věnují více mobilnímu telefonu, což je dle zmiňovaných statistik jeden z nejčastějších prohřešků mladých řidičů, není skutečně překvapivé, že od nehody je v ten moment jen krůček.

Německá autoškola začala své studenty učit řídit ve Volkswagenu Golf druhé generace. Pokud totiž zvládnou řídit auto bez jakýchkoli asistentů, zvládnou vše. Foto: Volkswagen

Zdroj: Hallo Niederachsen

Petr Prokopec

