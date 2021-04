Až teď se ukázalo, co všechno stojí za loňskou náhlou schůzkou šéfů VW a Tesly před 4 hodinami | Petr Prokopec

Také vám přišlo zvláštní, že se dva šéfové tak velkých a konkurenčních firem najednou zničehonic sešli na letišti a zkoušeli nový Volkswagen? Ono to úplně zničehonic nebylo, do kontaktu už přišli dříve.

Dokážete si představit v čele Tesly někoho jiného než Elona Muska? Nejspíše nikoliv, jakkoliv je jisté, že devětačtyřicetiletý Jihoafričan ve vedení firmy věčně stát nebude. Nejspíše to však nebude proto, že by jej vyštvali akcionáři či investoři. Místo toho jednoduše sám nebude chtít pokračovat, ostatně své křeslo chtěl přepustit někomu jinému už v roce 2014. Pokud vás tato zpráva překvapí, pak při pohledu na jméno dotyčného asi zalapáte po dechu - šéfem Tesly se tehdy měl stát Herbert Diess.

S tímto tvrzením momentálně vyrukoval německý Business Insider, který dodává, že oba manažery pojí dlouholetý respekt. Musk si totiž všiml Diesse již během jeho působení u BMW, kde zaváděl úsporná opatření. Následně se pak oba několikráte sešli a vyměnili si řadu názorů i nápadů. Výsledkem všeho pak byla smlouva, kterou dostal Diess naservírovanou doslova na stříbrném podnose a již zbývalo jen podepsat. K tomu ale nakonec nedošlo a místo Tesly se dostal přednost koncern VW.

Magazín neprozradil, proč Diess lukrativní nabídku odmítl, dá se ale předpokládat, že mu práce v domovském Německu byla bližší. Nemluvě o tom, že zatímco Volkswagen byl tehdy stejný moloch, jakým je dnes, Tesla v té době vyráběla jen pár desítek tisíc aut a opouštěli ji někteří investoři, mezi jinými i Mercedes.

Dnes si nejspíše třícípá hvězda kvůli tomuto kroku rve vlasy, třebaže na své někdejší investici hodně vydělala. Nadšený ale nakonec nemůže být ani koncern VW. Na jeho vedení totiž tlačil již v roce 2013 tehdejší šéf dozorčí rady Ferdinand Piëch, aby americkou automobilku koupila. Jeho přání však nakonec nebylo vyslyšeno, ostatně pro VW Group byly v dané době prioritou turbodiesely, s nimiž Němci chtěli ovládnout svět. Že ale vše dopadlo trochu jinak, asi nemusíme dodávat.

Zajímavé přitom je, že jakkoliv Diess Muskovu nabídku odmítl, přátelský vztah obou manažerů to nenarušilo. To šéf Tesly dokázal právě poté, co se kauza Dieselgate provalila a šéf Volkswagenu byl obviněn z machinací na trhu. „Herbert Diess dělá pro elektrifikaci mnohem více než jakákoliv jiná velká automobilka. Dobro tohoto světa by mělo mít přednost. Rozhodně tedy má moji podporu,“ uvedl v návaznosti na to Musk na Twitteru.

Ve výsledku se tím vysvětluje „bromance“, o které psala veškerá média loni. Musk si totiž loni v září na letišti v německém Braunschweigu vyzkoušel v Diessově přítomnosti Volkswagen ID.3, a nešetřil pochvalami. Šéf VW pak na oplátku oznámil, že „Tesla je pro nás důležitou nastavenou laťkou“. Jak je tedy zjevné, přátelství či minimálně profesionální respekt pokračují nadále. Jsme proto nadmíru zvědavi, co přijde za dva roky, kdy Diessovi končí kontrakt u VW Group.

Herberta Diesse pojí s Elonem Muskem delší a přátelštější vztah, než by kdokoliv čekal. Dnešní šéf VW se dokonce měl stát v roce 2014 šéfem Tesly, nakonec ale od BMW přešel právě k Volkswagen Group.

