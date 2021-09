Babišův „drzý” odpor ke snahám EU nařídit elektromobily si v zahraničí získal nečekané zastání před 4 hodinami | Petr Miler

Máte pocit, že jsou to jen „zpátečničtí” a „chudí” Češi, kteří se staví na zadní, když jim někdo chce nařídit elektrická auta? A „lidé ze západu” se budou leda divit? Mýlíte se.

Český premiér Andrej Babiš dal minulý týden v rámci předvolebních debat rozhovor webu iDnes a způsobil tím možná větší humbuk, než sám čekal. Jinak lokální debaty v lokálním médiu si všimly světové agentury a o pár dnů později novináři už i na významných amerických motoristických webech skloňovali premiérova slova.

Ta by mohl někdo na dnešní poměry označit až drzá, neboť Babiš doslova řekl: „Nemůžeme si nechat diktovat, co vymysleli zelení fanatici v europarlamentu. Podpoříme třeba síť pro elektromobily, ale normálně auta se budou vyrábět normálně dál. Elektroauta jsou luxus, nejsou dostupná běžným lidem.” Je dnes obecně neobvyklé, aby se někdo nařízené elektromobilitě bránil a pokud už to činí, sahá po racionálních argumentech. Slova o „zelených fanaticích” z úst hlavy exekutivy země s 16. nejvyšším HDP v Evropě, která vyrábí okolo milionu aut za rok, jsou raritou.

Nechápejte nás špatně, nestali jsme se přes noc příznivci Andreje Babiše kvůli dvěma větám. Nechceme být příliš političtí, a tak nebudeme do slov českého premiéra příliš vrtat - bereme je, jak jsou. Je to vyjádření, které je nám blízké, současně ale nelze zapomenout na to, kdo je pronesl. Andrej Babiš je člověk, který umí - jistě i díky nespočtu schopných marketérů okolo - zvednout téma, které rezonuje a postavit se na tu stranu, která pro něj bude zdrojem politických bodů. Současně si ale nemůžeme být jisti, jestli svého, možná strojeného odporu nevyužije při vyjednávání o tom či onom, nevzdá se jej výměnou za jiný ústupek EU a za pár let neřekne, že nařízená elektromobilita je vlastně prima.

Na věci nás tedy zaujala primárně reakce zbytku světa na tato slova, která neskončila pár citacemi v USA. Naopak, postupně se objevila téměř na všech významných světových médiích a je pozoruhodné sledovat i reakce na ně. Jedním z webů, který toto téma zvedl, se stal i britský Drive Tribe provozovaný Clarksonem, Hammondem a Mayem, tedy triem moderátorů Top Gearu, který podle dostupných statistik čtou lidé prakticky z celého světa. Je mezi nimi i spousta Britů, Němců, Nizozemců a dalších obyvatel zemích na oko posedlých elektromobilitou. Právě proto zaujmou i nejoblíbenější reakce na něj.

Kdo by čekal, že Babiš bude označován za „zrádce zelené pravdy” nebo něco podobného, mýlil by se. „Je dobré vidět, že z toho někdo má rozum,” praví v tuto chvíli nejoblíbenější komentář. Němec Carel Strüwig na Babišova slova říká: „Plně podporuji Česko. Aspoň jeden člověk má žaludek na to mluvit o celé situaci upřímně,” další z komentářů praví: „Možná se tam přestěhuji.”

David Olsen-Fabian na citovaná slova reaguje tím, že Babiš „uhodil hřebíček na hlavičku”, Jan z Polska pak reaguje: „Neřekl bych to přímo takhle, ale vyznění je správné.” Někteří se pak s českým premiérem začínají i trochu družit: „Sežeňte mi tam lístky, koupím tomu chlápkovi pivo.” A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho - jsou to desítky reakcí podporované desítkami dalších.

Už z dřívějších referend a průzkumů vyplynulo, že oddanost elektromobilitě není mezi běžnými Evropany vůbec taková, jak by se navenek mohlo zdát. A toto je další projev naznačující, že názory, které nucené elektromobilitě odporují, mají v politice disproporčně malé zastoupení. Stačí jedno vyjádření premiéra malé země v českém médiu a rázem je z toho světové téma, které si získává podporu i tam, kde by ji člověk nečekal.

I když také Škoda prodává elektrická auta a má s nimi nemalé plány, český premiér se jasně postavil proti jejich protěžování a nařizování. A ve světě si tím získal překvapivě velkou pozornost i podporu. Foto: Škoda Auto

