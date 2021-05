Britové poslali do sprintu 115tunová monstra s 1 360 koňmi, vyhrát mohlo jen jedno před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Scania

Pokud máte pocit, že už jste ve sprintu viděli závodit všechno, pak vás vyvedeme z omylu. Tyto se běžně utkávají leda na D1 do kopce, tentokrát si střihly sprint na letišti.

Od nákladních vozů a kamionů asi jen málokdo očekává vysokou dynamiku. Stojí za tím pochopitelně odlišné zaměření, kvůli němuž musíme čas od času na dálnici jít ostře na brzdy i v levém pruhu. A mnohokrát přitom čekáme i desítky sekund, než se jeden kamion zařadí před druhý, byť pocitově máme pocit, že jsme přitom zestárli o několik let. Stačí ovšem, abyste zaměnili veřejné komunikace za letištní ranvej, a rázem je generátoru nevraživosti zdroj neobvyklé zábavy.

Dnes vám můžeme přiblížit opravdu netradiční závod ve sprintu, jenž uspořádal britský Carwow a do kterého zamířily hned tři tahače Scanie. Ve všech případech se přitom o pohon postaral masivní 13litrový šestiválcový turbodiesel, který v případě modelu P410 produkuje 410 koní. Výkon verze P450 je pak rovněž obsažen v názvu, což ostatně platí i pro variantu R500. Liší se tak vlastně pouze jejich zaměření a tím i hmotnost, jenž ovšem není nízká ani v jednom případě - celkem tu tak máme 1 360 koní proti 115 tunám.

Jakkoliv ovšem vrcholné provedení R500 disponuje pěti stovkami koní, cíl ani jednou nevidí jako první. Dáno je to tím, že jeho přívěs okupuje nakladač Liebherr, který pochopitelně přidává několik tun. A jelikož hmotnost je rozhodujícím faktorem, nepomůže tahači ani náskok, který dostane při pevném i letmém startu. Místo toho je to nakonec sklápěčka s jeřábem a nejnižším výkonem, zatímco z osmikolové míchačky betonu se zesíleným šasí se stal v podstatě pouze doprovod.

Pátým kolem od vozu se pak ostatně stal i Mat Watson, který sice i tentokrát zůstal u komentářů, většinu jich však pronášel z kabiny onoho nakladače (a nikoliv bagru, jak mu bylo odborně vysvětleno). Do dění tedy nezasáhl, ovšem i kdyby usedl za volant, na dynamice aut by to pranic nezměnilo. I když možná... dle spekulací Mat nemohl řídit proto, že mu majitel celého tria příliš nedůvěřoval.

My pak jen dodáme, že rodinu náklaďáků s označením PRT představila Scania již v roce 2004. Aktuálně tu máme druhou generaci, která dorazila na trh před čtyřmi lety a která ke čtveřici dieselových motorů přihodila i hybridní a zcela elektrické provedení. Druhá zmíněná dostala do vínku 310 koní a baterie, které mají zajistit dojezd až 250 km. Nakolik však ten je reálný, je ve hvězdách. Možná by se tedy lidé z Carwow mohl příště podívat i na tuto verzi.

Kromě pohonných jednotek ovšem zákazníci mohou volit mezi několika styly kabiny, stejně jako mezi počtem náprav a poháněných nebo dokonce i řiditelných kol. A aby toho nebylo málo, vyrábí se z ohledem na zamýšlené využití také různě tuhé šasí i podvozek s rozdílnou světlou výškou. Svůj ideál si tedy najde každý přepravce či stavař. Byť tedy za předpokladu, že netouží po oslnivé dynamice, neboť tu nezvládne zařídit ani vrcholný 16,4litrový turbodiesel V8.

Scania vyrábí rodinu náklaďáků PRT v mnoha různých konfiguracích, díky čemuž si v nabídce švédské značky může vybrat každý. Na sprintera ale nenarazí v žádném případě, to je zjevné i ze srovnání níže. Ilustrační foto: Scania

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec