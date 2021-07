Bývalý šéfdesignér Ferrari sjel poslední novinku značky, má k ní spoustu výhrad před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Jistě, mít připomínky k tomu či onomu umí každý, tady se ale bavíme o jednom z nejslavnějších žijících designérů dějin, který řadu Ferrari sám stvořil. A tak moc dobře ví, kde leží technické limity vzhledových nápadů.

Mezi žijícími automobilovými designéry bychom našli jen málo větších jmen, než je Frank Stephenson. Životopis rodilého Maročana připomíná studnici designové moudrosti a stojí za ním opravdu spousta zajímavých aut. Pracoval kdysi u Fordu, kde měl na starosti Escort Cosworth a jeho notoricky známý dvojitý spojler, pak se přesunul k BMW, kde stvořil první X5 nebo první moderní inkarnaci Mini. Dělal též pro Fiat a jeho značky, takže stojí nejen za moderním 500, ale třeba i Ferrari F430 a 612 či Maserati MC 12, neboť byl svého času šéfem designového vývoje obou italských ikon. Pak skončil u McLarenu, kde dal jeho prvním moderním modelům a dnes pomáhá s designem české Pragy.

Je to tedy velmi schopný a zkušený člověk a nyní se na volné noze věnuje i hodnocení práce svých kolegů skrze svůj kanál na Youtube. Nejnověji si vzal na paškál skutečně pikantní kousek, nové Ferrari 296 GTB, kterému jsme se věnovali skrze jeho motor, zvuk i podobnost se sesterským Maserati. Nyní je čas posvítit si na jeho design právě se Stephensonovou pomocí.

Designový maestro z Casablanky neříká, že by vzhled novinky byl špatný, leccos na ní chválí a celkově jí dává známku 8,9 z 10, což lze označit za velmi dobré hodnocení. Připomínek má ale spoustu a podle nás míří prakticky ve všech případech do středu terče. Nakonec sám říká, že „pindat” umí každý, a tak nedělá jen to, ale naznačuje i cesty, jak tomu nebo onomu pomoci a ukazuje možný alternativní výsledek s pomocí Photoshopu.

Jednak kritizuje příliš široce pojatou černou spodní část přídě, která podle něj v mixu elegance a agresivity zachází příliš daleko. Nelíbí se mu ani rozdělení čelních světel nenavazující na okolní linky a velmi se staví proti obrovským zpětným zrcátkům. Chápe ale jejich nutnost, a tak navrhuje otočit jejich zbarvení - být „stopky” červené a vnější kryty černé, skoro splynou s okolím, což se v originální podobě neděje.

Stephensonovi se naopak líbí začerněné A-sloupky, nikoli však jejich návaznost na střechu, kterou by tak udělal černou též. Odmítá černé boční prahy, která dělají vůz vizuálně vysokým a možná nejtrefněji spodní linii oken, která míří do nikam a vynucuje si začerněný, neužitelný trojúhelník mezi okny a B-sloupky. Zcela mimo jeho chápání je pak pojetí zádě, která by podle něj měla mít kulatá světla, výše posazený výfuk bez designové kudrlinky uprostřed a nehrát si na „průchozí spojler” začerněním vysouvacího aerodynamického prvku na konci zádi.

Všechno tohle je promítá do vzhledu na videu níže a sami posuďte, zda se vám výsledek líbí více. Nám ano - 296 GTB nevypadá špatně, ladnost mu ale chybí a Stephensonovy zásahy mu na ní přidávají. Ano, vypadá s nimi trochu více jako Enzo, ale to bude tím, že právě to je jedno z aut z pera Franka S. A byť tento starý pes už mnohokrát ukázal, že nové kousky umí přijmout za své, některé designové principy mu zůstávají vlastní.

Ferrari 296 GTB bylo přijato designově vesměs kladně, bývalý šéf designu Ferrari a Maserati Frank Stephenson k němu ale má spoustu výhrad, které můžete vidět na videu níže. Podle nás vzezření auta pomáhají, ale... posuďte sami. Foto: Ferrari

Zdroj: Frank Stephenson@Youtube

Petr Miler