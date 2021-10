Ceny náhradních dílů na auta raketově rostou, pojišťovny říkají, že naprosto bezdůvodně před 7 hodinami | Petr Miler

Už celková inflace je vysoká a budí v některých lidech pocity úzkosti, v určitých oborech je ale ještě zásadně vyšší a nejde o krátkodobý jev. To je i případ cen náhradních dílů na auta.

Řada lidí má pocit, že ceny věcí neustále stoupají, protože... stoupají. Jakýsi přiměřený růst cenové hladiny se stal jedním z nástrojů nekonečného ekonomického růstu a nelze říci, že je automaticky špatný. Je třeba si vždy dát ceny do kontextu s vlastními příjmy a snadno zjistíte, že rohlík za 40 haléřů v roce 1989 nebyl zase tak prima vedle toho současného za 2 koruny. A i pokud se posuneme do modernější historie, vyjde to obvykle podobně. Není tomu tak ale vždy.

Jedním z případů jsou ceny náhradních dílů na auta, které v podle dat německé asociace pojišťoven (Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV) za posledních osm let stoupy přímo raketově. Mezi léty 2013 až 2021 se zvýšily o 44 %, násobně výše než kolik za stejnou dobu činila inflace v Německu (12 %). A v případě některých konkrétních dílů letěly nahoru ještě víc - například kapoty jsou nahoře o 60 a světla dokonce o 67 %. To je za tak krátký časový úsek obrovský rozdíl.

Důvod, proč na to GDV upozorňuje, je prostý - musí to platit. Ve výsledku pak musí přenášet ceny na své klienty, kteří tak dnes v průměru platí za roční havarijní pojistku 3 100 euro (cca 79 tisíc Kč), což je o výrazných 700 euro více než v roce 2013. Co je ale nejpodstatnější, asociace to považuje za naprosto bezdůvodné. Růst cen jako takový pochopitelně ano, na mysli má jeho intenzitu. Není prý reálný faktor, který by něco takového ospravedlňoval.

Pojišťovny viní skoro monopolní situaci na trhu - naprostá většina dílů jde do oběhu přes autorizované servisy, které mohou odebírat díly jen od automobilek. Ty si doslova diktují ceny a protože velká část zejména některých dílů je placena z pojistek, zákazníci to až tak intenzivně nevnímají. Ti cenově citlivější beztak servisují či nakupují jinde a ti ostatní vnímají až s velkým časovým odstupem, že se jim o něco zdraží pojistka, což navíc může mít i řadu jiných důvodů.

Automobilky na této situaci doslova parazitují, říká Anja Käfer-Rohrbach, zástupkyně ředitele GDV. „Motoristé i servisy mohou kupovat díly pouze od výrobce auta, není tu žádný volný trh a žádná férová konkurence,” tvrdí nekompromisně. A soudě dle našich zkušeností má do značné míry pravdu, nejen v případě náhradních dílů - automobilky rády využívají těchto specifických prodejních kanálů třeba k tomu, aby mohly být jedinými dodavateli olejů pro své servisy, i když jsou dražší, než by si je servis sám mohl sehnat napřímo.

Jinou otázkou je, co se s tím dá dělat. I když současná situace má daleko k ideální, děsíme se chvíle, kdy se do ní vloží EU se svými legendárními snahami o zachování volné soutěže. V jiných oborech zatím často vedly jen k pravému opaku a zabetonování uměle výhodných pozic určitých subjektů.

