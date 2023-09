Česko a Slovensko prý kazí EU její snahy o snížení emisí CO2 u aut, je to k popukání před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Nebýt to k smíchu, je to snad i k pláči. Na papíře to tak opravdu může vypadat, opustíme-li ale virtuální realitu stvořenou Evropskou unií, zjistíme, že skutečná realita vypadá úplně jinak.

Nechápejte nás špatně, jsme všemi deseti pro to, aby auta byla čím dál bezpečnější, čím dál úspornější nebo čím dál „čistší”, to všechno je v pořádku. A s ohledem na relevantní zájmy většiny společnosti lze na ten či onen aspekt tlačit více než na jiné. Problém ale nastane, když místo reality začnete honit jen její obraz, když se začnete soustředit jen na čísla, jen na papírový výsledek sám sobě. Pak se může stát i to, že postupně namalujete obrázek něčeho, co vůbec neexistuje. A vyřešíte akorát to, co Zdeněk Pohlreich svého času definoval jako „gigantische Schei...”. Však vy víte.

Jen podobná slova mohou člověka napadnout při pročítání tiskové zprávy Cebie nazvané „Evropské snahy o snížení emisí CO2 ohroženy Českou republikou”. Nic proti Cebii, máme tam známé, ale takto nekriticky reflektovat statistiky EU je přinejmenším zavádějící. A proto bychom do mozaiky celé věci rádi dosadili kamínek, který její celkové vnímání nutně dramaticky mění.

Zpráva konstatuje, že průměrné emise CO2 u nově prodaných aut utěšeně klesají. Nejkrásněji pak bylo ve Skandinávii, „neboť nové auto zaregistrované v roce 2022 v Norsku vykazovalo pouhých 17,97g CO2 /km. Následovalo Švédsko, Island a Finsko. Oproti tomu Česká republika se zařadila mezi tři evropské země s nejvyššími průměrnými hodnotami u nových registrovaných aut (ČR průměr 138,18 g CO2/km). Podobně vysoké průměry už mělo jen Slovensko (138,53 g CO2/km) a Estonsko (141,54 g CO2/km)”.

Češi a Slováci to tedy kazí nejvíc, přičemž hlavním důvodem je prý rozdíl v zastoupení elektromobilů v prodejích nových aut. U nás totiž dál dominuje benzin a nafta, zatímco zhruba 3 900 nově prodaných elektromobilů znamená asi jen 2 procenta tržního podílu. Vypadá to jako definice problému, se kterým by „Česko mělo něco dělat” a níže přiložená grafika vám vykreslí, jak závažná situace je. Vypadá to „fair and square”, jak by řekli Američané, problém je „jen” v tom, že všechny tyto závěry vychází z naprosto absurdní premisy, že emise generované provozem elektrických aut jsou nulové. Což nejsou, nebudou, nikdy nebyly a ani takové nemohou být.

Někde ve světě z toho mají i rozum a označují to za lež až do té míry, že je zakázáno to používat v reklamě, v EU se z toho stala oficiální doktrína. Jak absurdní to je, však elektřinu nikdy v životě nevyrobíte bez energetických vstupů, které budou generovat nějaké emise. Mohou být v ideálním případě relativně malé, ale nikdy nebudou nulové. A dnes k nim mají opravdu daleko - skoro 60 % elektřiny v Evropě je vyráběno z uhlí, plynu či štěpením jádra, celosvětově je to dominantně uhlí. Říkat za takové situace, že emise CO2 generované provozem elektrických aut jsou 0, je prostě lež.

Je navíc třeba se dívat, jaká je situace v jednotlivých zemích, neboť auta prodaná v nich budou velmi pravděpodobně provozovaná právě tam. V Česku podle Electricity Maps v době publikování tohoto článku vzniká 1 kWh elektřiny za cenu vypuštění 614 g emisí CO2. Zrovna dnes jsme psali o BMW iX, které je elektrické a emise má podle EU nulové, takže skvěle vylepšuje statistiky všude, kde se prodá. Jen tedy papírově (realita bude snadno násobně horší) spotřebuje až 24,7 kWh elektřiny na 100 km. Trocha matematiky, tohle auto provozované v Česku generuje 151,7 g CO2/km i v případě, že budeme věřit oficiálním datům o sobě. To už tak dobře nezní, neboť papírové emise podle EU zlého, špatného, statistiky kazícího a medvědy hubícího auta jako Škoda Superb 2,0 TDI začínají na 125,8 g CO2/km.

Honem všichni pro elektromobil, ať tu statistiku vylepšíme a nepoškozujeme pověst naší krásné země, no ne? Anebo bude lepší začít sledovat realitu a přiznat si, že racionálním přístupem zohledňujícím vše včetně způsobu generování elektřiny v tom kterém místě lze snahy o snížení emisí CO2 ignorací elektromobilů naopak podpořit? Odpovězte si sami, je ale zjevné, že Češi se chovají vlastně jen rozumně. Tedy přesně tak, jak se EU chovat neumí nebo přinejmenším nechce.

Tyto tabulky působí přesvědčivě, ignorují ale fakt, že elektromobily svým provozem emise CO2 generují. A může jich být sakra hodně, dokonce i v Česku. Grafika: Cebia, tiskové materiály

Zdroje: Cebia, Electricity Maps, BMW, Škoda Auto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.