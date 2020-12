Clarkson trpí kvůli úřadům, auto, které si zamiloval, musí být sešrotováno před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Populární moderátor si oblíbil auto, které se objeví v jedné z hlavních rolí v nadcházejícím speciálu. Chtěl si jej tedy nechal dopravit zpět do Velké Británie, tam jej ale čekala ledová sprcha.

Již za pouhé dva dny, tedy v pátek 18. prosince, se na televizní obrazovky vrátí Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May. Premiéru bude mít nový speciál A Massive Hunt, který je součástí čtvrté řady pořadu The Grand Tour. Stane se tak více než rok poté, co debutovala první epizoda zvaná Seamen. V ní populární trojice neusedla za volanty, nýbrž ke kormidlům, neboť auta vyměnila za říční čluny, se kterými vyrazila do delty Mekongu. Ke čtyřem kolům se Jezza a spol. vrací po takřka dvou letech.

Otázkou je, zda tak dlouhé čekání způsobené především koronavirem stálo za to. Přeci jen je třeba dodat, že předchozí speciál byl do jisté míry zklamáním. Nikoliv však kvůli oné záměně aut za lodě, pravým důvodem byla absence toho, na čem populární trojice již léta staví, tedy chemie. Vodní epizodu diváci spíše přetrpěli, než aby si ji užili, což ale pochopitelně veškerá očekávání jen navyšuje. S tím se ale zvětšuje i prostor k opětovnému zklamání.

Minimálně z upoutávky ale nový speciál vypadá nadmíru zajímavě. Trojice se vydá na Madagaskar, kde bude hledat poklad. K dispozici bude mít Bentley Continental GT V8, pro které se rozhodl Clarkson, Caterham 310R, jenž je Mayovou volbou, a Ford Focus RS, který zůstal na Hammonda. Jakkoliv ovšem tato auta svou pouť odstartují v sériovém stavu, do cíle dojedou se značnými úpravami.

My se v tuto chvíli budeme soustředit na Clarksonovo Bentley, které se dočkalo vytažených blatníků, off-roadového obutí, navijáku, ochranných trubkových rámů či traverzy namísto předního nárazníku. Ve výsledku tak vlastně není divu, že Jeremy po vlastnictví tohoto vozu zatoužil. Nesmíme totiž zapomínat, že v posledních měsících se z něj stal farmář tělem i duší. Upravený Continental by tedy na svém pozemku více než upotřebil.

„Do tohohle auta jsem se zamiloval natolik, že jsem se rozhodl jej přivézt zpátky na farmu,“ uvedl Jeremy s tím, že převoz zabral opravdu dlouhou dobu. Vše se nakonec ale podařilo k jeho velké radosti. Ta ale naneštěstí netrvala dlouho. „Ozval se totiž centrální registr s tím, že Bentley odstartovalo svůj život jako vývojový exemplář, a proto dle pravidel musí být zničeno, aby bylo zaručeno, že se nikdy nedostane do volného prodeje.“

Vůz, kterému Jeremy propadl, tak nečeká zábavná služba na Clarksonově farmě, a tedy mimo veřejné komunikace. Místo toho přijde na řadu sešrotování, což jen dokládá, nakolik zkostnatělé některé zákony jsou. K zamezení výletů na silnici má totiž v civilizované zemi stačit absence registrační značky, kromě toho by pak Clarkson mohl podepsat místopřísežné prohlášení, že vůz neprodá a chce v něm být klidně i pochován. Tím by hrozba veřejnosti zmizela.

Na úřady však nic z toho nezabírá, dokonce ani Clarksonovo jméno. Bentley tedy čeká opravdu smutný a především zcela zbytečný konec. Jeremyho jedinou útěchou tak může být regulérní Flying Spur, který již má objednaný. Zda jej následně upraví na jízdu po své farmě, kde měl problémy i traktor Lamborghini, zatím není jisté.

Zdroj: Drive Tribe

Petr Prokopec