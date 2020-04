Clarkson ukázal, že producent Top Gearu a Grand Tour neví o autech prakticky nic před 4 hodinami | Petr Prokopec

Člověk by čekal, že člověk stojící za úspěchy slavných automobilových pořadů bude podobný nadšenec jako třeba sám Jeremy Clarkson. Realita však nemůže být odlišnější.

Stejně jako Tři mušketýři byli vlastně čtyři, tak i The Grand Tour není pouze dílem Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye. Také motoristická show má svého D'Artagnana, kterým je producent Andy Wilman. Ten se s Jezzou zná již od školních let a společně pracovali také na Top Gearu. Člověk by tak vlastně úplně automaticky čekal, že i Wilman bude stejně jako Athos, Porthos a Aramis blázen do aut, o kterých bude vědět naprosto vše. Realita je ale úplně jiná.

Právě na téma aut totiž Clarkson a Wilman nedávno vedli rozhovor, který se s ohledem na opatření vůči koronaviru neodehrál mezi čtyřma očima, ale online. A slavný producent přiznal, že problémy měl již při skládání řidičské zkoušky. Oprávnění totiž získal až napočtvrté, i když jednou neselhal přímo u testu. Pouze si spletl centrum, ve kterém se zkouška konala. Už jen tím Wilman de facto překonává Maye jakožto největší popleta z celé čtveřice.

Zajímavé přitom je, že ač toho Wilman neví o autech mnoho, jezdí v poměrně zajímavých vozech. Svého času vlastnil i stále poslední generaci M3, ovšem ani v tomto případě nešlo vše jako na drátkách. Clarkson totiž uvádí, že nikdy ve svém životě neviděl auto, jehož kola by byla více poškrábaná od obrubníků než to Wilmanovo. Producent navíc jezdil i bez víčka zdířky na tažné oko, čímž neskutečně dráždil puntičkářského Maye. Ten mu jej nakonec koupil.

Aktuálně Wilman jezdí „tím menším SUV od Porsche“, tedy s modelem Macan. Ani ten ale v jeho rukou zjevně nemá jednoduchou službu. Clarksona se totiž slavný producent ptá, zda jsou vážně míněna varování, která se objevují na přístrojovém štítu, zejména pokyn k dolití oleje. Na to již Jezza odpovědět nedokáže, něco podobného jistě nečekal. Podobné příkazy jsou totiž schopné zrealizovat i pověstné blondýny.

Wilman je tedy v rámci aut skutečně absolutně mimo, ovšem možná právě tato skutečnost dělá The Grand Tour a předtím Top Gear tak zábavnými pořady. Pokud totiž máte na jedné straně tři naprosté nadšence a na straně druhé jejich naprostý protipól, máte tu neskutečný prostor pro komické situace. Ostatně šestiminutový rozhovor obou Britů to jen dokazuje. Na další epizodu The Grand Tour se tak náhle těšíme o to víc.

Zdroj: Drive Tribe

Petr Prokopec