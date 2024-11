CR v testu strhal SUV vietnamského nudlového miliardáře, ani rok oprav z něj neudělal použitelný vůz včera | Petr Prokopec

Mohutná kritika se na tohle auto snesla už loni, kdy se VinFast poprvé pokusil dobýt americký trh. Automobilka tehdy slíbila, že přistoupí k modifikacím, podle první recenze ale vůz stále nemá daleko ke šmejdu.

Vietnamská automobilka VinFast se zatím na americkém trhu zdaleka neprosadila tak, jak původně doufala. Za tím nestojí ani tak předsudky navazující na nechvalně známý válečný konflikt z let 1955 až 1975, do kterého se zapojily i Spojené státy, nýbrž prostá skutečnost, že elektrické SUV VF8 bylo novináři i zákazníky nejednou označeno za předražený šmejd. I když se tedy VinFast dokonce pokusil uplatit novináře, nebylo mu to nic platné. Místo očekávaných desítek tisíc prodaných aut za rok je tak dnes rád, že se dealerům rozesetým po třinácti státech USA povede čas od času nějaké auto udat.

Za koupí jednoho exempláře stojí magazín Consumer Reports (CR), který přišel s prvním testem jeho inovovaného provedení. Na rozdíl od loňských recenzí se očekával pozitivní verdikt, neboť VinFast sliboval, že hlavně softwarové problémy dá do pořádku. Jenže z testu CR vyplývá, že se to nestalo. Spíš se zdá, že Vietnamci sice vykročili tím správným směrem, jenže po mnohakilometrové cesty ušli jen pár kroků. Pokud se tedy loni hovořilo o nepoužitelném šmejdu, i letos má VF8 blízko k témuž.

Nutno zmínit, že testeři k elektrickému SUV přistoupili s otevřeným hledím. Proto zde ostatně máme i chválu mířící ke vzhledu, prostorné kabině či dlouhé záruce. Jenže tím klady v podstatě končí a začíná výčet negativ, který je o poznání delší. A jakkoli CR ke kritice přistupuje obezřetně, stále je zjevné, že VF8 by se americké publikum mělo vyhnout obloukem. Tedy pokud se nenechá zlákat výhodnou nabídkou automobilky, která se týká leasingu tak levného, že by VinFast mohl auta pomalu rozdávat.

Co je ale tedy špatně? Pohonné ústrojí dostává naloženo proto, že výkon odevzdává nevyrovnaně, zatímco brzdy selhávají ve svém primárním poslání, tedy brzdí velmi slabě. Špatně naprogramované je ovšem i regenerativní brzdění a vylepšit potřebuje také kalibrace řízení či podvozku. Jízda pak není zrovna pohodlná a má blíže k nepříjemné, i kvůli nadměrnému hluku jdoucímu od vozovky. Mimo to si CR není jist ani výdrží některých materiálů v interiéru, stejně jako funkčností opěradel zadních sedadel či vůbec veškerého ovládání.

„Kvalitu jízdy lze nejlépe popsat jako nesofistikovanou,“ uvádí testeři. A dál zmiňují, že „když se usadíte uvnitř, zdá se, že inspirací byly jen fotografie a nikoli skutečná auta“. V důsledku toho VF8 „vypadá a působí jako špatná kopie ucházejícího vozu“. VinFast pak skutečně mnoho nezlepšil, neboť i po roce „obrazovka působí jako neorganizovaný iPhone, pročež je těžké ji při řízení ovládat. To je kvůli absenci fyzických tlačítek klíčové, neboť vše se ovládá přes obrazovku či hlasem, dokonce i zpětná zrcátka či volant“.

S takovým vysvědčením tedy Vietnamci i nadále mohou zapomenout na to, že by svá auta prodávali ve velké. Lákat mohou pouze na onen leasing, při platbách od 4 750 Kč měsíčně, ve kterých je zahrnuto naprosto vše, ale jen stěží mohou pomýšlet na nějaký výdělek. Jakkoli se tedy říká hlavně o ženách, že z miliardářů dokážou udělat milionáře, v případě Pham Nhat Vuonga, šéfa značky, to platí spíš o jeho vlastních automobilech.

VF8 sice hezky vypadá a má i prostornou kabinu, to je ale víceméně vše dobré, co o něm lze říci. Trochu smutné přitom je, že Vietnamci se příliš nezlepšili ani po úvodní kritice, pročež vůz stále nemá daleko k totálnímu šmejdu. Foto: VinFast

