Daleko nejdražší ojetá Škoda v prodeji dnes stojí přes 6 milionů, není to překlep | Petr Miler

/ Foto: Karosa Vysoké Mýto

Škodovka dávno nedělá jen levná auta, ovšem ani s novým elektrickým Enyaqem se s cenou nedostanete přes 2 miliony Kč. Tohle auto stojí ještě více než třikrát tolik, je to legendární 706 RTO v nejlepší verzi.

Nejlevnější ojeté Škody v prodeji svou cenou nepřesáhnou ani deset tisíc korun, ale které auto této značky je aktuálně tím nejdražším? Pancéřovaný Superb? Některý z výjimečných závoďáků? Nebo třeba na míru postavené unikáty? Ne, ne a zase ne, to všechno je střelba vedle. Podobná auta nejsou levná, jejich ceny ale nepřesahují 3 miliony Kč.

Můžete přemýšlet dále, ale pokud jste nepomysleli na Škodu 706 RTO, slavný to autobus poloviny minulého století, netrefili jste. Jeden hezký, kompletně zrenovovaný kousek je totiž na prodej za 232 000 euro. Ano, více než 6 milionů korun.

Škoda 706 RTO vznikla ze spolupráce podniků Karosa Vysoké Mýto, LIAZ Rýnovice a SVA Holýšov a ukázala se světu už v roce 1956. Vpředu umístěný motor Škoda 706 OHV měl šest válců a 11,8 litru objemu. Spaloval pochopitelně naftu a byl schopen rozjet stroj na 65, 75 nebo 85 km/h v závislosti na použité převodovce. Motor dával původně 160 koní a 686 Nm a spotřeba paliva se pohybovala od 22 do 28 litrů na 100 km. Konkrétní stroj na prodej, který můžete vidět na zdrojovém odkazu, není tak starý, byl vyroben v roce 1969, 160koňový motor ale používá. A je zjevně v perfektním stavu.

Označení RTO pramenilo ze slov Rámový, Trambusový a Osobní (i když Wikipedia tvrdí něco jiného), karoserie dlouhá 10 870 mm a široká 2 500 mm tedy měla základ v rámu, řidič seděl před přední nápravou a standardně převážel lidi, třebaže vznikly i jinak koncipované experimentální verze. Standardně existovalo několik variant, například MTZ pro městskou hromadnou dopravu, KAR pro meziměstský linkový provoz nebo LUX pro dálkové jízdy. Tyto autobusy byly nejrychlejší, zvládaly oněch 85 km/h a měly nejnižší spotřebu paliva. Právě jeden z nich je k mání a dobové fotky ukazují, jak komfortní vůz to tehdy byl.

Výjimkou nebyly ani přívěsy, tedy však nikoliv na zavazadla, nýbrž se sedačkami pro cestující. Nejpoužívanější byly kousky polské značky Jelcz. Spousta autobusů byla také určena pro export, vyvážely se zejména na Kubu, do Rumunska či do dalších zemí spřátelených se Sovětským svazem. A dodnes má Škoda 706 RTO řadu příznivců, jak ukazuje kromě srazů také někdejší virtuální návrh nástupce této ikony, Škoda RTO 707 Dumpling.

Autobusy Škoda 706 RTO se vyráběly až do roku 1974 a za tu dobu jich vzniklo údajně několik desítek tisíc. Poslední kusy ale jezdily ještě v roce 1986. Nejde tedy na první pohled o žádnou raritu, do dnešních dnů se jich ale zachovalo jen málo a v dobrém stavu ještě méně. Pokud máte zájem zařadit se mezi majitele 706 RTO, vstupní investice je v případě tohoto zrenovovaného RTO dost velká, ale zase budete lepší kousek na prodej za nižší cenu hledat asi dost těžko. A bude to také asi jediná škodovka, ve které zaručeně najdete více místa pro posádku i zavazadla než v Superbu Combi a Kodiaqu dohromady.

Škoda 706 RTO je legenda, zvlášť ve vyobrazené verzi Lux. Úspěch tohoto autobusu byl mezinárodní, třebaže částečně daný komunistickým centrálním plánováním, a podle toho dnes stojí. Hezký kus za 6 milionů je fakt. Foto: Karosa Vysoké Mýto

Zdroj: Mobile.de

