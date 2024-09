Další automobilová firma končí s na odiv dávanou „politikou diverzity”, víc jí bere než dává. Přidá se i Škoda? dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Ve složitějších časech není prostor pro drahá a prázdná gesta, která navíc nemalou část zákazníků dráždí sama o sobě. Ford tak následuje firmu John Deere a končí s umělým, na odiv dávaným zvýhodňováním menšin. Další firmy by se mohly přidat.

V květnu roku 2020 došlo na neprofesionální zásah americký policie, při kterém zemřel George Floyd. Policista Derek Chauvin mu tehdy bezdůvodně klečel na krku po dlouhých 9 minut a 29 sekund, během kterých mu Floyd opakovaně dával najevo, že nemůže dýchat. Nebral na to zřetel a nakonec byl za své jednání odsouzen za vraždu.

Tím to ale neskončilo, celý incident změnil Ameriku a vlastně i podstatnou část zbytku světa. Floydova smrt a vše, co ji provázelo, dalo do rukou spoustu munice aktivistům bojujícím za práva minorit. Nakonec i kdybyste se o toto dění nezajímali, těžko vám v automobilovém světě mohlo uniknout, jak Lewis Hamilton poklekával před každým tehdejším závodem Formule 1. A to byla jen špička ledovce, víc než jeho osobní aktivity změnily svět zaváděné programy v rámci „politiky diverzity”, které začaly upřednostňovat menšiny všeho druhu.

Aktivistickými organizacemi a následně i politiky začaly být úspěšně prosazovány kvóty, které přikazovaly, kolik musí být třeba v rámci vedení společnosti žen, nemuselo to být ale až tak formální. Někdy šlo jen o zviditelnění zaměstnávání občanů jiné barvy pleti či třeba těch, kteří mají odlišnou sexuální orientaci, popř. nejsou spokojeni s tím, s jakým pohlavím se narodili. Věci jako duhové vlajky začaly být přítomné i tam, kde by je dříve nikoho nenapadlo vyvěsit.

Právě to ale finále zavání diskriminací, neboť začalo být jedno, zda máte víc znalostí, zkušeností nebo schopností, jako bílý heterosexuální muž jste najednou byli na konci seznamu ideálních kandidátů na tu či onu pracovní pozici. Firmy nejen s klidem, ale i s nadšením přijali horšího uchazeče jen proto, že je to v očích některých dostalo do lepšího světla. A i firmy, které pro to nehořely, se často neodvážily k odporu. Pokud by tak učinily, riskovaly by jejich odsouzení aktivisty ve veřejném prostoru a následné bojkoty ze strany části zákazníků.

Letošek je ale zjevně spojen se docela jinými náladami, za čímž mimo jiné stojí stále komplikovanější ekonomická situace. Firmy proto podobný přístup začínají veřejně odmítat, neboť musí být maximálně efektivní. Není tedy prostor na to, aby zbytečně platily někoho, kdo se bude starat pouze o jejich lepší image, navíc ani širokou veřejností už takový přístup přijímat tak pozitivně. A tak dochází ke krokům, které aktivistům hýbou žlučí.

Už dříve dal svůj odpor k obkládání svých traktorů duhovými symboly John Deere a odmítl i programy s tím související. Nyní se k němu přidal Ford, jehož šéf Jim Farley zaměstnancům oznámil, že modrý ovál dává od těchto politik ruce pryč, jak informuje agentura AP. Bude tedy znovu jednat racionálně a nebude se mj. účastnit třeba externích průzkumů mapujících, jak která firma dává prostor zaměstnancům z LGBTQ+ komunity, nebo nebude používat kvóty pro počet obchodních zastoupení dodavatelských firem provozovaných zástupci menšin ve snaze o politickou neutralitu. „Veškeré naše úsilí a zdroje povedou jen k tomu, abychom se postarali o naše zaměstnance a náš tým, místo abychom se veřejně vyjadřovali k ožehavým tématům,“ uvedl mimo jiné Farley.

Aktivistické organizace jako Human Rights Campaign s tím pochopitelně nejsou spokojené: „Automobilka dává ruce pryč od své povinnosti najímat a držet si ty největší talenty ze širokého spektra,“ řekla k tomu její šéfka (snad) Kelley Robinson. Tím ale jen dokázala, jak obrací realitu naruby - právě opuštěním podobných programů totiž Ford konečně zase nechává volné pole pro to, aby pro něj mohli pracovat ti nejlepší, ne „ti nějací”.

Ford i Amerika jsou ale od nás daleko, a tak jsme zvědavi, jestli se stejným směrem vydají nám poněkud bližší firmy. Ani Škoda neměla v minulosti problém chlubit se tím, že zaměstnává nebinární zaměstnance a přiložené fotky Enyaqu Coupe v provedení Respectline mluví samy za sebe. Zrovna Škoda by více racionality ve svém fungování potřebovala, a to nejen v tomto ohledu. Ford je už o dost dál, letos si jeho šéf v souvislosti s dřívějšími iracionálními kroky nesype popel na hlavu poprvé.

