Dnešní optikou brutální sportovní kombík Mercedesu s motorem 6,2 V8 koupíte hezký levněji než základní Octavii před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lisa, publikováno se souhlasem

Tohle není zase tak staré auto, jde o vůz z minulé dekády, jehož konkurenti zejména od BMW stojí pořád velké peníze. Mercedes C63 Kombi od AMG si ale hodnotu moc nedrží, i když jeho akcie pod tíhou marnosti zejména nejnovějšího nástupce musí růst.

Před pár dny, v době českého svátku jistých dvou věrozvěstů, mi můj nizozemský kolega přivezl ukázat své nové auto. Chlubit se má čím, sáhl po Mercedesu třídy C generace W204 v provedení od AMG. To kdykoli později mohlo znamenat leccos, tehdy to bylo jedno auto, které se úplně naposledy prodávalo ve svém pravověrném provedení.

Řeč je samozřejmě o verzi C63 AMG, která tehdy měla k dispozici ještě motor 6,2 V8 s atmosférickým plněním. Kolega vzal černý kombík s paketem Performance Plus, který výkon motoru šponoval na 487 koní. Dnešní optikou to není zase tolik, ne na tak brutální pohonnou jednotku. Ale stačí ji jednou nastartovat, aby vám to bylo úplně ukradené. Tohle je prostě pan motor a těšil by vás s 400 i 600 koňmi - má zvuk, má charakter, má jakousi noblesní hrubost a dostatečně výkonný by byl tak jako tak. Kdo to zná v Nizozemsku, ví, že tady je ve většině přelidněné země i 200 koní moc.

Kriticky smýšlející čtenář se teď jistě ptá, proč vám to „cpu”, ale k tomu se hned dostanu. S blahopřáním k zajímavému úlovku musela přijít i otázka na cenu, kterou následovala pozoruhodná odpověď: „Míň než 25 tisíc euro.” Musel jsem se zamyslet. Pod 25 tisíc euro? To dnes znamená asi 620 tisíc korun, dost málo na takové auto. Však C63 AMG W204 je auto, které se dělalo až do roku 2014, je to novější ekvivalent BMW M3 generace E9x, které dnes hezké nekoupíte pod milion a za 800 tisíc korun už musíte řešit akceptovat spoustu ústupků. Navíc v Nizozemsku je o něco dráž, takže tohle za 620 tisíc? Hned jsem se ptal, co tomu autu chybí, ale odpověď zněla, že nic, jen má najeto skoro 150 tisíc km. To je dost, ale na spíš sportovně-cestovní kombík C63 to není nic mimořádného či problematického. A auto vypadalo opravdu hezky, po všech stránkách zachovale.

Jakožto člověk, který se o Mercedesy až tak nezajímá, jsem tedy provedl menší internetovou rešerši a byl jsem překvapen - tohle je docela normální, spíš vyšší cena. Zejména v Německu, kde se prodalo C63 AMG jistě nejvíc, není problém narazit na ještě levnější kousky a pořád zůstat s nájezdem hluboko pod 200 tisíci km. Bavíme se tedy o skoro polovičních cenách oproti srovnatelným dobovým M3 (tehdy také s motorem V8), alespoň mají-li mít manuální řazení (u C63 si vybrat nemůžete, takže je to jedno). Což je překvapivá věc, zvlášť když uvážíme, jak hluboko s novou generací tohoto vozu Mercedes klesl a jak skvělou reklamou na někdejší plnotučný osmiválec dvoulitrová novinka je.

Mám tedy pocit, že je to dobrý tip na koupi opravdu zajímavého auta, které může být 12, 13 nebo 14 let staré s nájezdem na zlomku pomyslného přijatelného maxima, ve velmi dobrém stavu a přesto být levnější než základní Škoda Octavia Combi, která vyjde nejméně na 669 900 Kč. Auto na fotkách níže, které jsme vybrali jako jeden z velmi slušně vypadajících kousků z tohoto ranku, prodává dáma z Oldenburgu s nájezdem 170 tisíc km za pouhých 21 990 Eur, tedy asi 550 tisíc Kč. A existují i levnější kousky.

Na vůz, který z podstaty nikdy neztratí relevanci, vypadá fit, podle prodávající je technicky bez poskvrnky, stovku zvládá za 4,5 sekundy se všemi čtyřmi z tanku i psem, na 250 km/h ho zastavuje jen omezovač a optikou 2,2tunové hmotnosti současného hybridního nesmyslu váží směšných 1 730 kg, je to cena jako květinka. Stačí přidat 20 procent navíc a i s kilometry můžete být o dost níž, za nějakých 850 tisíc korun pak dokonce koupíte pořád nepříliš jeté kousky následující generace W205 s motorem 4,0 V8 biturbo, která se vyráběla ještě nedávno. To opravdu nejsou špatné nabídky, zvlášť vzhledem k relativně civilizovanému projevu auta, ze kterého pramení jak další široká použitelnost, tak nepravděpodobné dřívější týrání existující vozů na okruhu apod.

Nejsem asi ten správný „mercedesista”, ale takové auto z roku 2010 za 550 tisíc? To vážně není zlé. Foto: Lisa, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mercedes-Benz Mercedes Benz C63 AMG Kombi@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.