Dodnes jako nový, dokonale zachovalý VW Passat VR6 je rychlý kombík, který vás vrátí zpět v čase před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fabrieksnieuw, publikováno se souhlasem

Je skoro neuvěřitelné, že tohle auto v tomto stavu vůbec ještě existuje. Ale existuje a může být vaše, jen si nedělejte iluze, že vám dovolí otevřít si vlastní automobilové muzeum za peníze z vrácených láhví od piva.

Chtít jediné auto, které by obstálo před všemi myslitelnými výzvami, není zase tak neobvyklá touha. Udržovat při životě více vozů je náročné, ale i kdybyste na to měli čas a peníze, pořád se vám bude stávat, že budete s nevhodným vozem na nevhodném místě. Jeden univerzál, který by byl rychlý i komfortní, zábavný i cestovní, praktický a přesto ne příliš velký a těžký, to zní jako touha po suchém dešti. Jenže jeden typ auta se takovému ideálu blíží.

Jde o rychlé kombíky, které sice obvykle nebudou excelovat v ničem z výše zmíněného, ve všem ale mohou být tak dobré, že vám stěží bude chybět jiný vůz. Třeba takové Audi RS4 Avant je 450koňový stroj, který dokáže fungovat jako úplně obyčejné auto, pojme rodinu i s nákladem, neoddělá vás při 1000kilometrovém přesunu po Autobahnu a i když na klikaté okresce se svými kily a charakterem nebude zrovna rybou ve vodě, nadchnout dokáže také tam.

Tohle je současnost, historie těchto aut ale nezačíná v minulé dekádě. U jedné nizozemské firmy, kde jsme nedávno obdivovali moc hezký Passat B5.5 W8, se totiž nachází také jeden rychlý a nenápadný kombík, který vznikl o víc jak 20 let dřív, než RS4 B9 vůbec přišla na svět. Jde o VW Passat Variant generace B3.

To nezní jako bůhvíjaká nabídka, ale podívejte se na něj - tohle auto je sice z roku 1992, za 30 let na světě ale najelo jen 87 tisíc kilometrů. A vypadá spíš tak, jako by jich najelo desetinu. To by samo o sobě nestačilo, jedná se ale o výjimečnou verzi VR6 s manuální převodovkou, která je všechno, jen ne pomalá. Legendární motor o objemu 2,8 litrů a šest válcích sevřených v ostrém úhlu dává až 128 kW (174 koní) výkonu, což na dnešní dobu není zrovna ohromující číslo, s 1 280 kg hmotnosti ale váží polovinu (!) toho co nové BMW M5 Touring. Stovka za 8,2 sekundy a maximálka 224 km/h přinejmenším neurazí, to jsou i na dnešní poměry nadprůměrné hodnoty.

Auto je rovněž slušně vybavená a především opravdu v parádním stavu. Na fotkách není možné najít ani výrazné známky opotřebení a kompletní servisní historie dokumentuje příkladnou péči po celých 32 let existence. K vozu jsou i takové věci jako původní objednávky a faktura, veškeré původní klíče i dokumenty. Je to něco jako perfektní ojetina z roku 1992, podobná auta se v prodeji opravdu nevídají.

Bohužel, taková ani nebývají levná, a tak tohle levné opravdu není. Požadovaných 27 950 Eur (asi 700 tisíc Kč) je na Passat z roku 1992 extrém mezi extrémy, před námi ale stojí něco zcela jedinečného. Pokud byste měli zájem o tento mimořádně nenápadný rychlý kombík, který vás vrátí zpět v čase, zvažte návštěvu prostor nizozemského projektu Fabrieksnieuw. I kdyby nic jiného, uvidíte tam věci, které jste dlouho neviděli...

Takto krásný Passat B3 se opravdu nevídá, navíc v tak zajímavé specifikaci. Váš ovšem může být za peníze, ze kterých se podlamují kolena. Foto: Fabrieksnieuw, publikováno se souhlasem

Zdroj: Fabrieksnieuw@Autowereld

Petr Miler

