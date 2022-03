Dopravci varují před totálním kolapsem zásobování, pokud se politici nerozhoupou k rychlé akci před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Scania

Zatímco situace v oblasti automobilové dopravy se rychle komplikuje, politici přemýšlí nad její rychlejší elektrifikací. Nemožné, říká německá asociace BGL, bez okamžitého řešení pro dieselové náklaďáky se mohou regály supermarketů brzy vyprázdnit.

Šéf koncernu VW Herbert Diess včera řekl, že rusko-ukrajinský konflikt bude mít na evropskou ekonomiku horší dopady než roky boje s koronavirem. Zda tomu tak skutečně bude, je předčasné soudit, pokud ale nedojde k rychlému ukončení války a návratu Ruska mezi země, s nimiž se západní mocnosti „baví”, je to nanejvýš pravděpodobné. Dopady jsou bezprostředně patrné na cenách paliv, kdy se ceny benzinu už po dvou týdnech války blíží 50 korunám za litr, zatímco motorová nafta mnohde tuto mez překonala. Něco takového se nikdy dříve nestalo.

Ať už ale budou dlouhodobé dopady jakékoli, ty krátkodobé jsou zřejmé a na způsobení řady problémů stačí samy o sobě. Největším rizikem jsou aktuálně výkyvy v oblasti zásobování, jak varuje německá asociace dopravců BGL. Prázdné regály jsou podle ní stále blíže realitě, a mluvčí asociace Dirk Engelhardt tak již vyzval politiky, aby rychle přijali efektivní opatření. „Bez dieselových náklaďáků mohou regály v obchodech zůstat prázdné již zítra. Pokud ministři nezareagují na naše varování, realita je velmi brzy dožene.“

Asociace přitom volá po „komerční motorové naftě“, což by ve výsledku znamenalo snížení zdanění, a tady i ceny paliva právě pro firmy zajišťující zásobování. Návrhu německých křesťanských demokratů (CDU), jenž má vést ke snížení DPH, se pak BGL jen směje. Jde totiž o podobnou „pomoc”, s jakou přišla česká vláda. Je totiž třeba si uvědomit, že firmy si daň z přidané hodnoty odečítají, a tak je její výše bezprostředně netrápí. Tento krok pomůže maximálně soukromým motoristům, nikoliv však dopravcům.

Ti navíc poukazují, že růst cen pohonných hmot je sice největším problémem, ovšem zdaleka není jediným. Ceny tahačů totiž jen za poslední čtyři měsíce vzrostly o 10 až 12 tisíc Eur (cca 252 až 302 tisíc korun), ceny přívěsů pak za stejnou dobu o 4 až 5 tisíc Eur (101 až 126 tisíc Kč). Ovšem i když by si je firmy mohly dovolit, dodací lhůta nyní přesahuje 12 měsíců. Veškeré půjčovny navíc hlásí prázdno. A aby toho nebylo málo, je v důsledku koronaviru a souvisejících restrikcí nadále nedostatek řidičů.

Jak tedy dodává jeden z dopravců, k prázdným regálům vše směřuje, zdá se to být jen otázkou času. Tedy za předpokladu, že politici nepřijdou se skutečně smysluplným řešením. Tím přitom ani v nejmenším není bateriový elektrický pohon, právě naopak. Jak totiž uvádí Engelhardt, dostatečnou náhradou dieselových kamionů budou až ty vodíkové, ovšem ty se mají dostat na trh až v roce 2027.

„Pokud tedy chcete, aby zásobování fungovalo, je potřeba dieselových aut,“ shrnuje vše Engelhardt. Přičemž tentokrát by politici, ne jen němečtí, měli poslouchat. Už nejde o ideologickou debatu či přemítání nad tím, co bude za 15 let. Podle BGL jde o to, co může přijít za pár dnů.

Je vlastně zcela jedno, o jaké zboží jde, jeho přepravu nicméně prakticky vždy zajišťují dieselové náklaďáky. Dopravce nicméně existenčně ohrožuje zdražování pohonných hmot, proto vyzývají politiky k urychlené reakci, jinak mohou už pár dnů regály zet prázdnotou. A elektřina tento problém vyřešit skutečně nesvede. Ilustrační foto: Scania

Zdroje: Focus, BGL

Petr Prokopec

