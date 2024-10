Drzí zloději ukradli dokonalý exemplář slavného GT-R R32 přímo z muzejní sbírky Nissanu. Jak? před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nissan

Ze všech míst na světě je tohle tím posledním, kde bychom čekali, že budou řádit zloději aut. Jak se ale ukazuje, krade se skutečně v celém vesmíru, a to při jakékoli myslitelné příležitosti.

Nechci kázat o morálce, ale nikdy by mě nenapadlo někomu něco ukrást. Nejsem žádný Mirek Dušín, ale už jakási empatie k potenciální oběti by mi to nedovolila. Však bych někomu vzal něco, na co třeba musel dlouho dřít, co pro něj něco znamená, má určitou morální hodnotu, cokoli takového. Nakonec si stačí představit sebe na místě dotyčného, tohle přece nemůžete nikomu udělat.

A není to ani věc příležitosti, nedávno si nechal člověk, kterého jsem viděl možná třikrát v životě, drahý mobil v šatně ve fitness centru mě přímo před nosem. Mohl jsem ho vzít, vypnout, vyndat simku a prodat ho možná za 20 tisíc a mít pár hezkých dnů. Ani mě to nenapadlo, neměl bych z toho radost, vyběhl jsem za ním ven a měl radost z toho, že jsem ho ušetřil trápení. Přijde mi to samozřejmé, bohužel mám pocit, že takto uvažuje stále méně lidí. A tak se krade a krade.

Dělo se to vždy, čas od času mě ale zarazí, čeho jsou také zloději ještě schopni. Nejnovější zarážející případ se odehrál tam, kde je opačná část dne a lidi tam chodí hlavou dolů (to je samozřejmě žert), tedy v Austrálii. Jak informují australské newsy, někdo u protinožců měl tu drzost ukrást nejvíc ceněnou Godzillu, vzácný a krásný Nissan Skyline GT-R R32 z roku 1991 přímo z muzejní sbírky automobilky z Mulgrave v Melbourne. Už jsme zažili desperáty krást auta leckde, ale na takových místech vážně ne.

Jde nejen o výjimečné, ceněné a zvlášť v červené barvě velmi atraktivní auto, tento R32 je historicky prvním kusem zaregistrovaným v Austrálii, který si Nissan nechal ve své kolekci po celých 33 let. Celou dobu jej pak udržoval v dokonale zachovalém originálním stavu. Takto se do země oficiálně dostalo pouhých 100 aut, jde tedy o obecně vzácné a velmi ceněné auto jistě za miliony korun. Přesnou výši škody nelze určit - obecně by šlo o vůz ta 2 až 3 miliony, tento konkrétní extra kousek by ale v aukci mohl stát i násobky takové sumy.

Samotný Nissan krádež velmi zaskočila. Nyní se auto snaží najít a o spolupráci prosí veřejnost z celého světa, neboť auto bylo velmi pravděpodobně okamžitě nacpáno do přepravního kontejneru a míří kamkoli mimo Austrálii. Vůz na fotkách níže je přesně „to auto”. Pokud byste měli podezření, že jste s takovým přišli do styku, Nissan ocení jakékoli informace na australském telefonním čísle 1800 035 035 nebo na emailu csc@nissan.com.au. Tušíme ale, že sám předpokládá, že najít jej bude velmi obtížné...

Co všechno je někdo schopen ukrást? Zjevně cokoli. Ani muzejní Nissan GT-R R32, který ve vlastnictví automobilky vydržel 33 let, nemusí být výjimkou. Foto: Nissan

Zdroje: news.com.au, Nissan

