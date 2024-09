Drzí zloději ukradli kamion plný závodních Porsche. Slehla se po nich zem, majitel za nalezení nabízí odměnu před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rennsport-One, tiskové materiály

Je to skutečně velmi neobvyklá krádež, málokdy se stane, aby někdo ukradl celý pomalovaný kamion závodního týmu se speciály za zhruba 34 milionů korun v jeho nitru. Hádáme, že všechny jsou nyní již rozmontované na díly, ale třeba se mýlíme.

Pokud se aktivně věnujete závodění, nejspíš víte, že jde o velmi drahý koníček, a to i ve chvílích, kdy se pohybujete v nižších divizích. Jakmile totiž chcete uspět, potřebujete jak špičkové piloty, tak prvotřídní techniku. A v čím vyšších patrech motorsportu se pohybujete, tím je vše dražší. Třeba takové Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport vás v základu přijde na nějakých 5,2 milionu korun. Nicméně třeba tým Rennsport-One z americké Floridy zuffenhausenský sporťák ještě dále poladil, načež jeho hodnotu zvýšil na takřka 8 milionů korun za kus.

Je pochopitelně otázkou, zda by vůz za takové peníze někdo koupil, neboť jakkoli by závodní auto měl doma rád každý nadšenec, ve finále si jej pořídí jen málokdo. Navíc vždy velmi záleží na kategorii, ve které se soutěží. Z toho důvodu mají takové speciály větší cenu ve chvíli, kdy je rozmontujete na náhradní díly. Pro Rennsport-One to není dobrá zpráva, neboť minulý týden týmu někdo odcizil kamion i s přívěsem, ve kterém byla naložena čtyři Porsche, a to včetně mnoha náhradních dílů, jak upozornila NBC.

Týmu tak měla vzniknout škoda ve výši zhruba 34 milionů korun, přičemž pojištěno prý bylo pouze jedno auto. Policii se pak sice hned druhý den povedlo najít odstavený tahač, ovšem po jeho přívěsu i s nákladem se slehla zem. Vše přitom působí jako práce drzých profesionálů, kteří šli najisto. Přívěs měl totiž instalovaný čip, který dokázal určit jeho polohu, nicméně ten byl ihned demontován. Tým proto nabízí významnou finanční odměnu za informace, které povedou k nalezení chybějících aut.

Jak jsme nicméně naznačili, šance, že se vše v dobré obrátí, je každou minutu menší. Na odcizení aut totiž došlo v neděli 25. srpna v časných ranních hodinách. V současné době tak dost možná jsou již čtyři Porsche rozmontována na díly, které zamířily do jiných speciálů. A stejně tak mohl být přelakován či potažen jinou fólií přívěs. Načež je možné, že se Rennsport-One s chybějící technikou setká, jen jiným způsobem, než v jaký doufal.

„Myslel jsem si, že je to zlý sen, ze kterého jsem se jen chtěl probudit. Jsem opravdu deprimovaný, tvrdě jsme pracovali, abychom se dostali tam, kde jsme. Potřebujeme tato auta, abychom mohli závodit, máme závazky k našim zákazníkům a povinnosti, které musíme splnit. Zjistit, že tato auta chybí, nás srazilo na kolena. Když se něco takového stane, zasáhne vás to opravdu tvrdě, protože nás k tomu všemu váže emocionální pouto,“ říká k věci majitel týmu Rennsport-One Justin Bellinzoni.

Ten dále dodal, že věří v odpuštění. Což nejspíše znamená, že pokud by zloději ukradená auta vrátí, nepodnikl by žádné právní kroky proti zlodějům. Jsme si ale takřka na 100 procent jisti, že na něco takového nedojde. Vzhledem k zjevné organizovanosti zlodějů je téměř jisté, že Porsche jsou již dávno rozmontovaná na díly, které míří do rozličných koutů světa.

Chce notnou dávku drzosti ukrást tato specifický kamion, ... Foto: Rennsport-One, tiskové materiály



...navíc plný závodních Cayman GT4 RS Clubsport. Ty v řádně odlehčeném balení spojují atmosférický čtyřválec s 507 koňmi mířícími na zadní nápravu. Foto: Porsche

Zdroje: Rennsport-One, NBC

Petr Prokopec

