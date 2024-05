Elektromobily poškozují drahé značky, říká prodejce. Porsche Taycan masivně ztrácí hodnotu i zájem, zákazníci jsou nuceni ho kupovat před 7 hodinami | Petr Miler

Pohádka o úspěchu prvního elektrického Porsche se rozplynula dřív, než řeknete Taycan. Model rychle zaujal pozici jednoho z nejhůř prodávaných typů a i současný odbyt je prý vytvořený značně uměle. Přesto ho automobilka dál vyrábí, jako by nebylo zítřka.

Chvíli to vypadalo, že aspoň jedna z tradičních značek našla pro své elektromobily na trhu místo. A dávalo to jistý smysl, neboť šlo o Porsche. Pokud je jedním z problémů elektrických aut jejich cena, pak u lidí, kteří jsou zvyklí platit statisíce navíc za specifické barvy obšití kožených čalounění, jiné než černé pozadí „budíků” přístrojové desky nebo lakování krytek ostřikovačů světel, pak tady tento faktor padá. Navíc klienti Porsche obvykle nemají k dispozici jediné auto, takže je nelimituje omezená využitelnost, mají typicky vlastní garáž, takže auto mohou rozumně dobíjet a v neposlední řadě to bývají lidé toužící po inovaci a elektromobily jsou - sice ne poprvé, ale jsou - něčím novým.

A tak vlastně ani nepřekvapilo, že se sériová elektrická prvotina Porsche jménem Taycan prodávala velmi slušně. V Evropě z toho bylo opakovaně okolo 20 tisíc aut za rok, což z Taycanu najednou dělalo jeden z vůbec nejprodávanějších modelů značky. Takže prokletí zlomeno, bariéra padla, jedem' do Afriky, jedeme do Zimbabwe, jedem' na hostinu, dobře to konečně dopadne? Ne tak rychle.

S odstupem pár let se zdá, že prodeje Taycanu v průběhu jeho životního cyklu nabraly celkem obvyklou podobu. Vůz přilétl, zaujal, oslovil určité procento kupců, jeho prodejní potenciál byl ale omezený. A jakmile se vyčerpal, prodeje začaly rychle padat k nule. Proč? Důvod jistě nebude jediný, auto ale v prvé řadě trpí faktickými nedostatky, které jsou vlastní všem elektromobilům bez rozdílu. Máme-li jmenovat jeden, pak by nás docela zajímalo, jak se značka pokouší klientům vysvětlit, že ten skvělý supermoderní vůz budoucnosti na okruhu naprosto selhává ve srovnání se spalovacím dinosaurem, i když má k dispozici zásadně vyšší výkon. Že by nešlo zase o tolik lepší řešení už proto, že je absurdně těžké?

Možná ale zrovna tohle není pro kupce Taycanu podstatné a všechny výše uvedené argumenty hrající v jeho prospěch zůstávají zachovány. Přesto se prodává mizerně - podle dat JATO Dynamics auto za první letošní kvartál oslovilo v Evropě pouhých 2 016 lidí, což znamená meziroční pokles o masivních 59 % procent. Čísla z žádného konkrétního měsíce roku nenaznačují zlepšení a srovnání se zbylými modely je jedna velká tragédie - z hvězdy prodejů je najednou druhý nejhůř prodávaný typ po Panameře, která ale právě přechází na novou generaci.

I těchto mizerných čísel navíc má být dosahováno poněkud pokoutným způsobem, jak k věci říká nám už známý prodejce luxusních a sportovních aut a expert na tento obor Benjamin David, kterého cituje německý Focus. Prodeje auta prý váznou a dealerům se jen hromadí na skladech. Jak se jich tedy zbavují?

„V tuto chvíli se jej výrobci a dealeři snaží prodat jako jakýsi vedlejší úlovek,” uvádí David s tím, že pokud zákazník chce něco výjimečného jako 911 Dakar, GT3 RS nebo 911 S/T, musí si koupit také Taycan. Něco takového nevidíme poprvé - pokud má prestižní značka problémy s odbytem nějakého typu a u jiného řeší spíš převis poptávky nad nabídkou, ráda toho využije. „Chcete 911 Dakar? Fajn, kvóta je zítra vaše, ale jen když nás dnes zbavíte jednoho Taycanu,” může snadno zaznít u prodejce. A zákazník, který chce auto klidně za 5 až 10 milionů, nebude mít problém to akceptovat, Taycan je vedle největších specialit značky relativně levným zbožím.

Potíž je v tom, že i tohle ve výsledku jen pomáhá vrhat na trh auta, o která reálně není zájem, což se podepisuje na tom, co drahým elektromobilům škodí nejvíc - vysokém poklesu hodnoty. V případě Taycanu je až extrémní, což je ve výsledku tím, co zákazníky odrazuje od další koupě. Klienti Porsche jsou jistě bohatí lidé, ale také jsou zvyklí na to, že když si auto této značky koupí, nestojí je miliony za pár let, dá se obvykle dobře prodat. To v případě Taycanu neplatí a problém je to i pro další drahé německé značky.

„Masivní ztráta hodnoty elektromobilů způsobila miliardové škody a přiměla mnoho společností k větší opatrnosti při používání elektromobilů,” říká dále Focus s tím, že právě zejména prémioví výrobci vystavují své značky riziku, pokud bude ztráta hodnoty tímto způsobem pokračovat. A s tím, jak se výrobci elektromobily snaží prodávat víc a víc, se problém jen umocňuje. „Člověk má samozřejmě zájem na co nejrychlejším rozprodání skladových zásob. To se ale ve výsledku stará o to, že ceny klesají ještě níž,” přidává Benjamin David. „Porsche přesto dál vyrábí jeden Taycan za druhým,” uvádí. Také to zatápí pod kotlem propadů hodnoty.

Vypadá to tedy, že ani drahé značky s elektromobily štěstí neudělaly a nakonec se není čemu divit - je jedno, jakou optikou se na jakékoli auto podíváte, v případě elektromobilu dostanete téměř vždy míň muziky za víc peněz, ať už jde o Dacii, Škodu nebo Porsche. Tak proč by se zákazníci měli o tato auta prát? V případě Porsche ale do tuhého teprve půjde. Taycan je něco navíc, co automobilka může a nemusí prodávat, brzy ale chce prorazit jen s čistě elektrickým Macanem, který patří mezi jeho bestsellery. A to může být teprve průšvih, pokud se i v jeho případě prodejní potenciál vyčerpá za pár let.

I Porsche Taycan Turbo GT víc než co jiného ukazuje, že elektromobilita dnes není řešení prakticky ničeho. Pro automobilku se tento model zřetelně stává stále více přítěží, nikoli řešením čehokoli. Co udělají další elektrické novinky? Foto: Porsche

Zdroje: Focus, JATO Dynamics, Porsche

