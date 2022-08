Elon Musk je dnes pro Teslu spíš prokletím, říkají i zapřísáhlí fanoušci, vystát ho nemůže ani vlastní otec před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je bez diskuze, že nebýt Elona Muska, Tesla by nejspíše dávno neexistovala. A pokud by existovala, nestal by se z ní světový fenomén. V poslední době se ale na Muska snáší stále více kritiky a je na místě se ptát, zda už pro ni není více prokletím než darem.

Již párkrát jsme zmínili, že Elon Musk je pro Teslu darem i prokletím. Bez něj v čele by americká automobilka stěží kdy nabídla tak specifické produkty, rozjela natolik efektivní marketing a rozhodně by se nestala kultem s biliónovou tržní kapitalizací, která je vyšší než u všech zavedených výrobců prodávajících desítky milionů ročně dohromady. Musk se stal tak trochu apoštolem elektromobility, jenže poslední dobou se šéf Tesly chová jako slon v porcelánu. Jeho osoba tak už část klientely nejenže neláká, nýbrž naopak odrazuje. A platí to dokonce i o letitých fanoušcích značky.

„Byl jsem jeho absolutním fanouškem,“ uvádí třiasedmdesátiletý manažer Dennis Levitt, který si modrý Model S koupil již v roce 2013. O pár měsíců pak sáhnul po druhém a v roce 2016 objednal hned dva kousky Modelu 3, jeden pro sebe, druhý pro svou ženu. Aktuálně však přiznává, že u značky už nakupovat nebude. Důvodem je Musk, který „se chová jako sedmileté dítě“. To jej odrazuje natolik, že s Teslou definitivně končí. Pokud by ovšem nebylo šéfa značky, další auto by u značky koupil „na 98 procent“.

Levitt nicméně není jediným, komu se Muskovo chování zajídá. Osmadvacetiletá Emma Sirr se svým partnerem již tři léta zvažovala výměnu Nissanu Frontier za elektromobil. Nakonec zjistila, že jejím kritériím odpovídá jen Tesla, zvláště pak kvůli Superchargerům, které jsou dostupné poblíž jejího bydliště v Bozemanu v Montaně. Muskovy útočné komentáře směrem k politikům, jeho chování vůči zaměstnancům a soustavné sliby týkající se autonomního řízení však „Teslu smetly ze stolu“.

„Od majitelů Tesel slyšíme, že své vozy milují, ovšem že opravdu nechtějí odpovídat na otázky svých přátel či členů rodiny týkající se Muskových komentářů na Twitteru,“ uvedl Mike Dovorany, který provedl průzkum mezi majiteli elektromobilů a jejich potenciálními kupci. Zároveň dodal, že první zákazníci značky byli ochotni mnohem více přivírat oči. To se u těch nových už neděje. Potvrzuje to i zmiňovaná Ema Sirr, která kvůli Muskovi dokonce uvažuje o Kie Niro či Chevroletu Bolt.

Zmínka o největším průšvihu moderních aut, tedy Boltu, vlastně jen plně vystihuje, jak hluboko renomé v očích některých kleslo. Pro automobilku je to opravdu zásadní problém, zvláště ve chvíli, kdy konkurence roste rychleji než houby po dešti. „Elon v mých očích poškodil značku natolik, že bych odmítnul převzetí jejího vozu, i kdybych jej vyhrál,“ uvedl Jerry James Stone. Ten na YouTube učí, jak vařit vegetariánská a veganská jídla, přičemž jeho účet sleduje 219 tisíc lidí.

Že se Musk pro značku stal i přítěží, je bez debat, otázkou ovšem zůstává, zda jeho negativní potenciál přesahuje ten pozitivní. My o tom vůbec nejsme přesvědčeni. I když někteří rádi argumentují tím, že Apple také přišel o Jobse a jak mu to jde, máme pocit, že situace je tady trochu jiná. Tesla podle nás s Muskem stojí a padá a byť by se s jeho odchodem v delším časovém horizontu mohla vypořádat, bezprostřední efekt by byl ničivý. Do astronomických hodnot firmu vyhnala hlavně uctívaná osobnost jejího šéfa, jeho vize a sliby - nakonec sami řekněte, kolik dalších lidí z vedení znáte...

Až čas ukáže, zda to někdy Tesla zkusí bez Muska, obáváme se ale, že dokud bude držet tak velký balík akcií, nezvládne jej odvolat nikdo, své fanoušky nakonec má hlavně mezi investory. Že mu ale každý nemusí být nakloněn napořád, nejlépe ukazuje jeho vlastní otec, který jej dnes nemůže vystát.

V rádiové The Kyle & Jackie O Show uvedl, že na něj není pyšný a Teslu by si nekoupil, ani s ní nejezdí. Jeho „pýchou i potěšením“ je prý jeho nejmladší syn Kimbal. Elon sice podle něj udělal řadu dobrých věcí, ovšem je permanentně frustrován tím, že v rámci převodu vizí do reality má neustále pětileté zpoždění. Kromě toho má prý zjevně problémy s nadváhou, stejně jako se ženami. Nic ovšem nenechal suchou na svém otci i Elon, který už dříve řekl, že jej považuje za výborného technika, ale jinak pro něj představuje „zlo“ a „příšerného člověka“, který „spáchal všechny trestné činy, které si dokážete představit“.

Tak či onak budou následující měsíce pro šéfa Tesly nejspíše zlomové, pokud se ekonomika dostane do větších potíží a Teslu stáhne s sebou. Dnes lze Muskovi stěží něco otevřeně vyčítat, pakliže z Tesly udělal tak cenný moloch, který dokáže růst a být i ziskový. Pokud to přestane platit, bude jeho pozice mnohem slabší.

Elon Musk pro Teslu vždy darem i prokletím, dnes se ale stále více hovoří o tom druhém. Nemáme pocit, že by jeho pozice ve firmě byla dnes ohrožena, ale co není, může být. Foto: Matt Rourke, AP

