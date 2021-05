Elon Musk zkusil shodit svého bývalého kolegu, ze lží ho usvědčil internet i sama Tesla před 4 hodinami | Petr Prokopec

Šéf kalifornské značky nerad přiznává některá nemilá fakta, v tomto případě byl ale rychle nachytán při snaze překrucovat minulost. Bez dnes šéfa konkurenční značky by nebyl Model S a možná ani Tesla.

Elon Musk je pohádkář. To není náš výmysl, není to výmysl vůbec. Jde o holý fakt, který vyšel najevo díky tweetům samotného šéfa Tesly. Aktuálně na sociálních sítích začal tvrdit, že Peter Rawlinson nikdy nebyl technickým šéfem kalifornské automobilky a vlastně pro ní nic velkého neudělal. Problémem pro Muska je však skutečnost, že Rawlinson technickým šéfem byl. A kdyby se v roce 2010 nenechal Muskem najmout, Tesla by nejspíše dnes nebyla tam, kde je.

Abychom vše řádně vysvětlili, musíme se vrátit zpátky do minulosti. Konkrétně do roku 2009, kdy Tesla představila Model S ve formě prototypu. V té době Rawlinson ještě pracoval u britských automobilek Jaguar a Lotus a Roadster první generace byl upravený Elise. Při spolupráci na vývoji si Musk Rawlinsona všimnul a později mu „hodil laso”. Budoucím úkolem britského inženýra nemělo být nic jiného, než právě záchrana značky.

„Elon mne kontaktoval a řekl mi, že se na něj řítí pohroma, a zda se k nim tedy nepřidám. To jsem udělal a omrknul, kde jsou. Pamatuji si to velmi živě. Po několika dnech u Tesly jsem se v pátek setkal s Elonem ve společnosti Space-X a on se mne zeptal, co si myslím. Řekl jsem mu, že je to pohroma a že je třeba začít od začátku. Ptal se mne, zda úplně se vším, a já odpověděl, že ano. Řekl jsem mu, že vím, co je třeba udělat a ať mne nechá navrhnout Model S od začátku. Věřil mi a řekl, ať to udělám,“ vzpomínal už dříve Rawlinson a Musk proti tomu nikdy neřekl ani popel.

I proto se nakonec Model S stal produkční realitou až v roce 2012. Ve stejné době nicméně britský technik automobilku z osobních důvodů opustil. Tehdejší technický šéf Tesly už dále nebyl schopen s Muskem spolupracovat. Jen s odchodem se ale nespokojil, místo toho v roce 2013 založil značku Lucid Motors, která se rovněž zabývá elektromobilitou a dle mnohých disponuje lepšími technologiemi než samotná Tesla. To ostatně potvrzuje i skutečnost, že vyvinula baterie pro týmy Formule E. Její chystaná prvotina Air by pak měla Model S překonávat ve všech ohledech. Pro Muska tak jde o několikerou facku do tváře, načež je více než pochopitelné, že by Rawlinsona rád vymazal ze světa. Tedy alespoň toho svého.

Na Twitteru tak začal veřejně tvrdit výše zmíněné, v originálu je to stále k dispozici níže. Ani Musk ale přes všechny své schopnosti nedokáže měnit historii, třebaže by to udělal rád. Bohužel pro něj existuje plno oficiálních dokumentů a videí, ve kterých je Rawlinson zmiňován jako viceprezident a technický šéf značky. Zároveň s ním v dané době vznikl nespočet rozhovorů, ve kterých zmiňoval své zapojení do vývoje Modelu S. Jak jsme již zmínili, Musk nic z toho po dlouhá léta nezpochybnil, až teď se světu snaží namluvit opak.

Proč tedy ona slova přichází nyní? Nejspíše proto, že zmiňovaný model Air konečně míří do prodeje. Děje se tak ve chvíli, kdy nově zformovaný koncern Stellantis oznámil, že již nebude nakupovat emisní povolenky od Tesly, neboť know-how a produkce francouzské části je pro splnění limitů dostačující. To Muska tlačí do kouta, čemuž rozumíme, brání se tomu ale velmi nešikovně.

Tesla přímo na svém webu a ve svých tiskovách opakovaně zmiňovala Petera Rawlinsona jako technického šéfa. Nejinak tomu bylo v případě níže přiložených videí. Sama automobilka tak Elona Muska usvědčuje ze lži. Stejně jako třeba patentový úřad, kde je řada autorsky chráněných inovací pro Model S spojena nikoliv s Muskovým, nýbrž s Rawlinsovým jménem. Foto: Tesla

Rawlinson was never chief engineer. He arrived after Model S prototype was made, left before things got tough & was only ever responsible for body engineering, not powertrain, battery, software, production or design. — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2021

Zdroj: Inside EVs, Elon Musk@Twitter

Petr Prokopec