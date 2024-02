Expert přes technologie v testu strhal elektromobil, který se lidem rozpadá pod rukama. „Nejdefektnější auto všech dob,” říká před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fisker

O jeho problémech si v poslední době štěbetají nejen vrabci na střeše a test Marquese Brownleeho je ani trochu nerozptyluje. Podle něj je nový Fisker Ocean nejhorší auto, které kdy vzniklo.

Aston Martin Vantage z roku 2005 považuji za jedno z nejkrásnějších aut, jaká byla kdy vyrobena. Stojí za ním Henrik Fisker, za jehož nadčasové dílo jsem byl svého času ochoten dát nejen své Porsche 911, ale ještě přihodit ledvinu jako přídavek. O tři léta pak dánský designér exceloval znovu, ovšem již jako šéf vlastní automobilky, když na autosalonu v Detroitu představoval plug-in hybridní čtyřdveřový sedan Fisker Karma. I jeho vzhled dokázal zaujmout.

Společnost Fisker Automotive však neměla dlouhého trvání, neboť s výrobou svého jediného modelu začala až v roce 2011. O pár měsíců později se však montážní linky zastavily, v roce 2014 pak přišel bankrot. Pro dánského designéra to ovšem nebyla konečná v branži. Nejprve se vrátil ke svým kořenům, když pro společnosti HF Design a VLF Automotive začal navrhovat limitované sporťáky. V roce 2016 se pak znovu chopil role šéfa vlastní společnosti, kterou pojmenoval Fisker Inc.

Prvotinou této firmy je SUV Ocean, které je již čistým elektromobilem. Původně mělo k prvním zákazníkům dorazit již předloni, nakonec se však dodávky rozjely až loni v květnu. Jako první přišla na řadu Evropa, neboť Ocean se vyrábí v rakouském Štýrském Hradci na základě dohody se společností Magna Steyr. Ta loni vyprodukovala celkem 10 142 aut, z nich ovšem majitele má jen 4 700 kusů.

Něco takového na první pohled vypadá překvapivě, neboť Fisker již na konci roku 2022 uváděl, že nasbíral víc než 63 tisíc předobjednávek. Jako nezřídka šlo ale o poněkud přehnané číslo. Co je však pro automobilku horší, na Ocean si stěžuje stále více majitelů, dle kterých se auto doslova rozpadá pod rukama. Mimo to dodávají, že pohonné ústrojí se zapíná a vypíná, brzdy čas od času přestanou reagovat a problém je i s dálkovým ovládáním či se sedadly.

S vědomím této kritiky se do testu vozu pustil expert přes technologie Marques Brownlee na kanálu Auto Focus Youtube. Ten - nakonec stejně jako sám Brownlee - elektromobilitě s oblibou ukazuje palec nahoru. Snaží se však zůstávat objektivní, pročež i test Oceanu začíná výčtem pozitiv. Na rozdíl od majitelů tedy pěje chválu na sedadla, kterou jsou dle něj komfortní. Líbí se mu rovněž neobvyklé umístění zadních bočních světel, stejně jako samotné SUV. Což s ohledem na Fiskerovu předchozí kariéru není šok.

Poté nicméně přichází kritika, dle Brownleeho totiž vůz je sice protkán řadou zajímavých nápadů, ovšem jejich zpracování těžce pokulhává. Třeba v rámci režimu California, kdy se plně otevře střešní a přední boční okna, přestanou zadní reagovat. Auto pak má tři jízdní režimy, ovšem změny mezi nimi jsou jen minimální. Přičemž Fisker vám nikde ani písmenem nenaznačí, co by v kterém módu mělo být přenastaveno.

S čím naopak počítat můžete, to je ukazatel extra rychlých startů z místa. Obdobu systému launch control je totiž možné využít jen 500krát, a to v rámci celého životního cyklu vozu. Co ovšem přijde poté, je opět záhadou. Stejně jako se nejspíše majitelé musí Fiskera zeptat, nač myslel, když před spolujezdce umístil pouze vysunovací odkládací plochu, nikoli však obvyklou přihrádku. Odkládací kapsy pak chybí i v opěradlech sedadel.

Lze jen stěží usuzovat, zda má jít o snahu inovovat automobilovou branži či naopak tragické opomenutí. I přes Fiskerovy letité zkušenosti se ovšem realitou zdá být spíše to druhé, třeba po specifickém menu informujícím o možnostech solární střechy budete taktéž pátrat marně. A pokud vůz zastavíte v kopci, je třeba ihned aktivovat parkovací brzdu, jinak se rozjede zpátky - přitom funkci Hill Holder má snad i ten nejprimitivnější vůz v prodeji.

„Je to to nejdefektnější auto, jaké jsem kdy řídil,“ uzavírá svou recenzi Brownlee. Ten již na úvod zmínil, že Ocean se má dočkat softwarové modifikace, která má řadu věcí zlepšit, a proto značka tlačila na to, aby recenze proběhla až poté. Brownlee se nicméně nenechal zviklat a rozhodl se přijít s testem aktuálně prodávaného auta. Mimo jiné i proto, že lidé si teď jen takové mohou koupit. A on jednoduše nevěří tomu, že by nový software mohl vše vyřešit.

Elektrické SUV Ocean je možná protkáno řadou dobrých nápadů, jejich zpracování je však tragické. Vlastně tak není překvapením, že zatím jde spíše o prodejní propadák. Foto: Fisker

Zdroj: Auto Focus@YouTube

Petr Prokopec

