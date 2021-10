Zločinci zabavili dokonale falešné Audi RS6 TDI, noční můru fandů teď prodávají v aukci před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Domeinen Roerende Zaken, CCO Public Domain

Pokud hodnotíte snahy dát Audi s písmeny RS ve znaku naftový pohon slovy jako „svatokrádež” či „zločin”, pak možná budete mít škodolibou radost z toho, že se majitel právě takového auta ocitl v hledáčku nizozemských úřadů.

Audi s písmenem S ve znaku a dieselovými motory pod kapotou existují už nějaký ten pátek a dnes je jich v nabídce dokonce více než kdy dříve. Už nejde jen o SUV jako SQ5 TDI, ale i modely S4, S5, S6 a S7. To už je slušná sbírka a při pohledu na obrázky níže může člověk nabýt dojmu, že Audi začalo ještě dříve experimentovat s diesely u třídy aut, u jejíhož vzniku bylo - u splašených kombíků. To, co vidíme, je Audi RS6 Avant TDI, dalo by se říci. Není to úplně poprvé, co před sebou máme něco podobného, jenže dříve jsme vám ukazovali skutečnou RS6 se zavádějícími znaky. Nyní jde o přesně opačný případ, tohle není RS6, jen tak skoro každém detailu vypadá.

Pod kapotou ovšem není čtyřlitrová V8 TDI s elektrickým turbem, je tu „jen” třílitrová dieselová V6. Není slabá, pochází z verze Competition Quattro, což znamená 326 koní a 650 Nm, takže tohle auto bude slušně rychlé. Ale pořád to není RS6 Avant předchozí generace, které jede ještě docela jinak. Majitel tohoto stroje se s tím ale nechtěl smířit a vůz za nejostřejší verzi přestrojil. A nutno říci, že si dal záležet.

Zvenčí i zevnitř tento vůz vypadá jako RS6, je tu spousta originálních dílů. V případě exteriéru pomalu nemáte šanci faleš poznat - prahy a nárazníky pasují přesně, blatníky mají i správnou šířku a kola správnou velikost, jen loga V8 T za těmi předními chybí a brzdy jsou na RS6 očividně příliš malé. Také v interiéru se majitel snažil, je tu třeba přístrojovka ze skutečné RS6, takže ani otáčkoměr diesel „nepráskne”. Došlo dokonce i na sedadla, někde se ovšem majitel snažil až moc - velké logo RS6 na víku odkládací schránky na středovém tunelu na originálu není a odlišnému voliči automatu k originalitě také nepomohlo.

Jinak ale tohle auto leckoho ošálí, dokud tedy nenastartujete. Jak jsme již zmínili, výkonu je dost, 326 koní a 650 Nm opravdu nemá kdekdo, takže na semaforech i spoustu aut porazíte. Jenže ti, co si stáhnou okénka, rychle poznají, která bije.

Pozoruhodné ale není jen auto samo, nýbrž i způsob, jakým se objevilo v prodeji. Nejde totiž o komerční nabídku, ale o aukci nizozemské Domeinen Roerende Zaken, čehosi jako tamního Úřadu pro správu movitého majetku. Ten pro stát dělá něco jako český Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, typicky jde o prodej aktiv zabavených v rámci trestního řízení.

Vůz tedy patřil někomu, kdo spáchal zločin. Nevíme, jaký, v prodeji u Domeinen se někdy objevují i auta s dírami po kulkách při policejním zásahu, stejně tak ale může jít o majetek lidí podvádějících na daních. Na fórech fandů Audi se ale - pochopitelně s nadsázkou - diskutuje o tom, že zločinem zde byla už stavba samotného auta, dieselové Audi RS je prostě pro některé nadále něčím jako svatokrádeží.

Pokud byste o tento vůz přesto měli zájem, ring je volný, nejvyšší příhod v aukci je zatím 13 500 euro, tedy asi 344 tisíc Kč. To není moc na Audi RS6 z roku 2012, na verzi 3,0 TDI Competition se 185 502 km na tachometru už to ale takový zázrak není. Celá „přestavba” musela být drahá, nejsme si ale úplně jisti, jestli si ji krom jejího autora ještě někdo ocení.

Na první pohled je to RS6 Avant a na druhý též. Třetí ale odhalí např. příliš malé brzdy či nesrovnalosti v interiéru, tohle je verze 3,0 TDI prodávaná po zabavení nizozemskými úřady někomu, kdo byl usvědčen ze spáchání zločinu. Foto: Domeinen Roerende Zaken, CCO Public Domain

Zdroj: Domeinen Roerende Zaken

Petr Miler