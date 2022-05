Falešného Elona Muska bez varování a bez jakéhokoli vysvětlení vykopli ze sociálních sítí

Na Elona Muska nyní padá jeden problém za druhým, nejnověji se musí vypořádat s nařčením ze sexuálního obtěžování na palubě soukromého tryskáče. Pořád se ale může aspoň veřejně bránit, jeho čínský dvojník začíná být personou non grata.

Pro papírově nejbohatšího muže světa není letošní květen měsícem, na který bude rád vzpomínat. Je svědkem bezprecedentní ztráty hodnoty akcií Tesly, které se propady už o 45 % pod svůj lednový vrchol. To mu jistě neusnadňuje snahy o převzetí Twitteru, do kterých se i kvůli tomu zamotává, navíc se nejen tím angažuje na politickém poli.

To je v době extrémního propojení byznysu a politiky - zvláště v jeho hlavních oborech podnikání - velmi odvážné. Navíc se stále vehementněji staví na pravou stranu politického spektra, které tahá za kratší kus provazu. Sám tak varoval, že útoků na něj bude přibývat a můžeme zatím jen spekulovat, zda mezi ně patří i nařčení z údajného sexuálního obtěžování masérky najaté jeho společností SpaceX, které se mělo odehrát v roce 2016. Prý po ní chtěl „víc než masáž” s tím, že jí za to koupí koně.

Musk něco takového pochopitelně odmítá, zatím se ale stále může bránit veřejně. Trochu hůř je na tom jeho čínský „klon”, o kterém jsme poprvé psali v prosinci. Americký miliardář má v Číně mladšího dvojníka, který jej zcela cíleně napodobuje. Nebo to tak aspoň vypadá - v dnešní době nikdo neví, jaké video je ještě pravé a jaké digitálně upravené.

Tohoto muže si právě díky tomu všiml celý svět a začal mu přezdívat Yi Long Musk. To jej inspirovalo k formální změně jména na YiLong Ma, pod kterým byl stále více činný na sociálních sítích Weibo a Douyin. Jeho materiály na nich vystavované se zdály být nevinné, v Číně jej ale z nějakého důvodu začali potírat. Na všech kanálech mu tak bylo bez vysvětlení zakázáno dále publikovat a byť se zatím přesunul na TikTok, je otázkou, jak dlouho tam bude aktivní. Douyin totiž patří stejné firmě.

Opravdu není jasné, co k tomuto kroku vedlo. Jsou jeho videa falešná? Nebo se Čína začíná obracet k Elonu Muskovi zády a i toto je projev? Kdo ví, sám Musk každopádně za jeho potíráním nestojí. Dokonce by se s ním rád setkal, pokud je tedy skutečný, pochopitelně. Jen bychom po zkušenostech doporučovali schůzku jinde než na palubě soukromého letadla SpaceX...

I’d like to meet this guy (if he is real). Hard to tell with deepfakes these days.