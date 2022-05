Fanoušek Tesly si koupil ojetý Model 3, říká, že něco takového už nikdy znovu neudělá před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Při koupi nové Tesly lidé často naráží na potíže s kvalitou a neochotu automobilky je řešit. Tak co koupit ojetou, u které bude vše vychytané? Máme-li dát na slova Ryana Shawa, v podstatě to funguje, navíc dostanete i výbavu, kterou dnes Tesly nemají. Přesto říká, že si ojetinu znovu nekoupí.

Ryana Shawa můžeme bez okolků označit za velkého za fanouška Tesly. Nejprve se v březnu roku 2020 stal majitelem Modelu Y, než loni převzal rovněž Model S Plaid. Kromě toho pak své manželce v loňském roce pořídil také základní Model 3. Oba své vozy začal půjčovat prostřednictvím služby Turo, což se setkalo s takovým zájmem, že z bokovky udělal regulérní byznys. To sebou ovšem neneslo jen pozitiva, ale také zásadní negativum - Ryan se totiž rázem ocitl bez vozu, se kterým by mohl sám dennodenně jezdit.

Nepřekvapivě si tedy objednal další Model Y, ovšem i jeho nakonec dostihly potíže, které momentálně trápí celý svět. Na elektrické SUV měl nejprve čekat do června, pak července, pak srpna... Inu, i Tesla má problémy s nedostatkem komponentů a dodání aut odkládá. Proto se Ryan rozhodl, že si pořídí ojetý Model 3, který by vykryl jeho běžné potřeby po dobu čekání. Následně by pak stejně jako zbývající dvojice zamířil na platformu Turo, kde by byl k dispozici veřejnosti. Tedy za předpokladu, že by toho byl schopen.

Jak se ukázalo, Ryan měl poměrně šťastnou ruku. Povedlo se mu totiž pořídit Model 3 z roku 2018, který po zhruba čtyřech letech mírného používání (přesný nájezd se nedozvíme) nepřišel o mnoho ze svého dojezdu. Aktuálně má zvládat nějakých 236 mil (380 km), a to navíc na méně efektivních 19palcových kolech, zatímco rok starý Model 3 Ryanovy manželky disponující osmnáctkami ujede na jedno nabití jen o 10 mil, tedy o 16 km, více. Pozitivní zprávy tím nekončí, pro Teslu ale zase tak dobré nejsou.

Jak jsme již zmínili, i americká automobilka má problémy s nedostatkem komponentů, stejně jako musí čelit stále razantnějšímu zdražování materiálů a dalších vstupů. Aby tedy zůstala na konkurenceschopné úrovni, mnohé prvky ze své nabídky vypustila. V případě Modelu 3 tak již nelze počítat s bederní opěrkou u spolujezdce, zmizelo třeba ovládání garážových vrat HomeLink (Tesla by musela platit licenci) a v rámci celého portfolia pak zákazníci musí počítat s horším fungování Autopilotu. Vypuštěny totiž byly některé senzory, neboť dle Elona Muska dokážou veškerou službu zastat kamery.

Že toto rozhodnutí nebylo z nejlepších, jsme uvedli již mnohokrát. Nejnověji pak vše stvrzuje i fanoušek Tesly, který zároveň dodává, že vyšší úroveň autonomního řízení FSD nestojí za příplatek 12 tisíc dolarů (cca 279 tisíc Kč). Pozoruhodné ale je také to, že si 3 tisíce dolarů (přes 70 tisíc Kč) musel připlatit i za ten úplně nejzákladnější Autopilot - na to je třeba dát při koupi ojetiny pozor. Starší vůz také připomíná, že dříve jste bez příplatku dostali třeba mobilní nabíječku a pozoruhodné je, že Ryan konstatuje, že přes spoustu špatně slícovaných částí zejména karoserie koupil auto v lepším stavu, než v jakém dostal nové od Tesly. Inu, „dodělej doma” zjevně zafungovalo, třebaže ne dokonale.

Koupě ojeté Tesly tak má svá pro a proti a je až pozoruhodné, kolik faktorů z obou stran existuje. Novější vozy jsou v něčem lepší a něčem horší, záleží v podstatě na vás, co je pro vás důležitější. V případě dojezdu musíte mít spíše šťastnou ruku, neboť jsme teprve před pár dny mohli vidět, kolik mohou sebrat kapacitě baterek 3 roky ohleduplného provozu. A v případě kvality podle Ryana platí, že čím starší Tesla je, tím více problémů je s ní spojených a jejich řešení v servisech automobilky je problematické.

Celkově se zdá, že neudělal špatný obchod, přesto říká, že touto cestou už znovu nepůjde. Klíčový důvod k tomuto postoji nám ale z jeho výčtu kladů a záporů jasný není - buď s ním publikum seznámí později, nebo mu zkrátka vadí, že za ojeté auto dal v podstatě stejnou cenu za nové. Jak vám ale dnes řeknou na cokoli v bazarech: „Ale je skladem!” Dostupnost v době neustálých odkladů dodání nově objednaných vozů prodává, ale zadarmo není.

Model 3 debutoval již v roce 2017, od té doby se vizuálně nezměnil. V útrobách se toho ale změnilo hodně, prvků výbavy ubývá. Koupě ojetiny tedy může dávat větší smysl než u nového vozu, záleží hlavně na zbývající kapacitě baterií. Foto: Tesla

Zdroj: Ryan Shaw@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.