FIA prý podlehla tlaku Lewise Hamiltona, změní vedení závodů, i když to neměla v plánu před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG PETRONAS F1

Uběhl už měsíc a půl od chvíle, kdy Hamilton prohrál v posledním závodě sezóny Formule 1 a přišel o rekordní osmý titul světového šampiona. Od té doby veřejně nepromluvil a spekulace o tom, že jde o projev snahy dosáhnout svého, se nyní naplňují.

V neděli 12. prosince loňského roku vyvrcholila sezóna Formule 1, kterou si lidé budou pamatovat jako nejzajímavější ročník moderní historie tohoto sportu. Pokud tedy nejsou zatvrzelými příznivci Lewise Hamiltona, neboť pro britského bývalého šampiona se v posledních kolech závodu pokazilo, co mohlo. Nakonec o téměř jisté vítězství přišel v závěrečném kole, kdy jej předjel Max Verstappen a pro sebe získal svůj první titul.

Ačkoli se klání rozhodlo na trati, jak si ostatně i týmy před závodem přály, určující pro vývoj závěru závodu bylo dřívější dění. Je třeba říci, že Red Bullu v jinak nepovedeném závodě vyšlo vše, na co sáhl, neboť nebýt taktického přispění Sergia Pereze, nebýt dvou chytře zvolených zastávek v boxech navíc a nebýt neutuchající snahy nepříznivý vývoj do posledních kol změnit, nedostal by Hamiltona z vrcholu pódia ani výjezd safety caru těsně před koncem, ani špatná strategie zastávek v boxech, ani poněkud zmatečné rozhodování ředitele závodu Michaela Masiho v těchto chvílích.

Právě na vedení závodu a Masiho se ale Mercedes i jeho fanoušci snaží vše svést a podle nás to není fér. V závislosti na podobě jiných proměnných mohl stejný postup pomoci i Hamiltonovi a byť prvotní informace, že mezi Hamiltonem a Verstappenem zůstanou pro závěrečná kola jezdci o kolo zpět, která byla následně změněna na víceméně standardní postup, byla nešťastná, není to zase taková piha na kráse, aby někdo měl mít pocit, že je Michael Masi vinen vším.

Takový pocit ale podle všeho Hamilton má. Jakkoli po závodě čestné pogratuloval vítězům, od té doby se chová uraženě a podle nedávných spekulací to nedělá jen tak. Cílem jeho tajemnosti a jakési nevyřčené možnosti seknout s účastí ve Formuli 1, pokud nebude po jeho, má být potrestání vedení závodu z prostých taktických důvodů. Pokud se někdy něco podobného stane znovu, ředitel závodu by měl mít na paměti, že jít proti Hamiltonovi znamená riskovat místo.

Něco takového se nám z podstaty zajídá, podle informací BBC ale Hamilton s tímto přístupem boduje. S odvoláním na své zdroje ve Formuli 1 měla původně FIA pocit, že celá věc je uzavřená a humbuk kolem ní postupem času utichne, to se ale - i Hamiltonovým přičiněním - neděje. Federace se tak měla rozhodnout věc znovu otevřít a vyjít Lewisi H. vstříc tím, že „restrukturalizuje vedení závodu”.

Co přesně to bude znamenat, je otázkou, přibýt má ale jakási nová vrstva lidí, kteří budou komunikovat s šéfy týmů, aby ředitel závodu nebyl pod takovým přímým tlakem. Zda oním ředitelem bude dále Michael Masi, je otázkou, podle BBC ale existuje zřetelný tlak na jeho odvolání pro jeho kroky v loňské sezóně, nikoli jen v posledním závodě.

Sám Hamilton pak podle britského mediálního impéria „ztratil důvěru ve FIA a rozhodnutí, zda se letos vrátí do Formule 1, nepodnikne, dokud nebude rozumět krokům, které řídící orgán FIA plánuje podniknout, aby se vypořádal s problémy, které vyvstaly během řízení závodů v roce 2021”.

Je-li tomu tak, skoro si říkáme, kdo vlastně Formuli 1 řídí. Hamilton je jistě skvělý pilot a ikona svého druhu, je to ale pořád jen pilot a celý sport by neměl fungovat podle toho, jak si zrovna zamane. Masi mnohokrát dříve rozhodl v podobných situacích - dokonce i v tom samém závodě v Abú Zabí po útoku Verstappena v první zatáčce - v jeho prospěch a pokaždé se zkrátka nemůže vše stočit stejným způsobem. Pochopitelně se ale pořád pohybujeme v rovině neoficiálních informací, byť z velmi věrohodného zdroje. Musíme si tedy počkat na oficiální oznámení, abychom celou věc mohli adekvátně posoudit.

Lewis Hamilton je prý skutečně odhodlán skončit ve Formuli 1, pokud se FIA pro něj přijatelným způsobem nevypořádá s tím, co se stalo v posledním závodě loňské sezóny. BBC nyní tvrdí, že ač se v této věci původně znovu vrtat nechtěla, nyní tak právě s ohledem na tlak na ní vyvíjený činí. Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroj: BBC

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.