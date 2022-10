Filmaři odhalili švindly, kterými při filmových bouračkách ničí auta, ve skutečnosti by totéž vydržela před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Marvel Studios, tiskové materiály

Pokud máte pocit, že aspoň něco musí být ve filmech skutečné, pak vás zklameme, ani bouračky to nejsou. Moderní auta jsou tak odolná, že by jejich reálné nehody nevypadaly dostatečně dramaticky, tak jim filmaři k destrukci poněkud pomáhá.

Hollywoodu se přezdívá továrna na sny. Platí to beze zbytku i v případě automobilových honiček, které obvykle nemají s realitou společného vůbec nic. Ukázalo se to třeba v prvním díle série Rychle a zběsile, který pojednával o závodech na čtvrtmíli. Jakkoliv se v nich přitom měly vozy blýsknout svou rychlostí, daná disciplína jim nezabrala pár sekund. Místo toho jsme tu měli pomalu dvouminutový souboj, během kterého došlo na víc přeřazení než během celého kola na Nordschleife.

Lze pochopit, proč tak filmová studia činí. Pokud by měla ukázat závod na čtvrtmíli v jeho reálné podobě, kamera by nestihla zachytit pomalu ani jednoho z účastníků, a už by byl konec. Hollywoodské přehánění zkrátka slouží dramatizaci čehokoli. A nemusí jít jen o podobná klání, platí to i o bouračkách. Také v jejich případě jde především o efekt, nikoli o věrný odraz reality. Ostatně, pokud by odrazem reality bylo to, co dnes vídáme na plátnech, pak bychom moderní auta mohli považovat za pojízdné rakve.

V tomto ohledu si jako příklad můžeme vzít loňskou marvelovku představující nového hrdinu Shang-Chiho. Během bitky v autobuse v San Francisku totiž dojde i na převálcování „chameleonského“ BMW i8, Porsche 944 a pár dalších aut. Pokud by se tak stalo v reálném světě, onen autobus by nejspíše skončil napasovaný v prvních dvou vozech a dál by se nepohnul. V samotném snímku ale ze zaparkovaných aut udělá placky a zastaví se jen díky popelářskému náklaďáku.

Aby filmaři mohli danou scénu natočit, byla oslovena společnost JEM FX. Ta se zaměřuje právě na speciální efekty, přičemž oněm zaparkovaným vozům narušila tuhost skeletu. Ovšem pouze v horních partiích, které se měly pod tíhou autobusu propadnout. Ty spodní zůstaly standardními, neboť měly nést veškerou váhu. Došlo tedy zejména na vyřezání ocelových výplní sloupků, kvůli čemuž byly nejprve odstrojeny a poté nastrojeny veškeré obklady, aby nikdo nic nepoznal.

Firma JEM FX se nicméně podílela i na natáčení posledního dílu Krotitelů duchů. V tom pro změnu měla zajistit, že se plechy karoserie promáčknou ve chvíli, kdy do nich udeří duch, který byl do záběrů přidání během postprodukce s pomocí CGI (Computer-Generated Imagery neboli počítačem vygenerovaný obraz). Využila přitom svých předchozích zkušeností, kdy vyvinula kapotu, jenž se po nárazu vymrští a ohne. Jen v de facto reverzním pohybu.

Exkurze do světa filmových kouzel tím nekončí. JEM FX se totiž podílí i na explozích, u nichž taktéž dochází na přehánění. Běžně totiž automobily nevybuchují poté, co se pomalu jen otřou o jiný vůz, benzin ani nafta za běžného tlaku teploty neexplodují a nafta sotva hoří. K tomu je zapotřebí třeba speciální propan-butanová nádrž usazená vespod. Případně jsou použity kanóny s dusíkem, které pro změnu auta či jiné prvky efektně vystřelí do vzduchu. Ani něco takového by se pochopitelně v reálném světě nestalo, leda souběhem řady nepravděpodobných okolností v případě auta poháněného LPG.

Lze už jen dodat jisté varování. Snadno se totiž může stát, že čím více budete filmařům vidět pod pokličku, tím méně intenzivní pro vás bude samotné shlédnutí finálního snímku. Níže přiložené video si tedy pusťte jen za předpokladu, že hodláte přijít o část iluze. Jakkoli je asi jasné, že na draky ze Shang-Chiho či duchy ze série Ghostbusters asi věří už jen malé děti.

BMW sponzorovalo snímek Shang-Chi a Legenda o deseti prstenech. Zajímavá je pro nás scéna ze San Franciska, a to nikoliv jen kvůli likvidaci plug-in hybridního sporťáku i8, ale i kvůli jeho barvě. Při záběrech shora či zespoda je vůz bílý, při pohledu z boku už je ale oranžový. Foto: Marvel Studios, tiskové materiály

Zdroj: Insider@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.