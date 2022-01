Firma postavila úžasnou zmenšeninu továrny Fiatu s okruhem na střeše, smysl pro detail bere dech před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Slot Mods Raceway, tiskové materiály

Neskutečných 5 milionů korun někdo musel vysázet na stůl, aby mu tahle věc říkala pane, je ale skutečně výjimečná. Už sama továrna fascinuje a o její zmenšené kopii to platí ještě víc.

Továrny na výrobu aut jsou obvykle nezáživné, utilitární stavby, čas od času k nim ale někdo přistoupí docela jinak. Z moderní historie můžeme vzpomenout úžasnou fabriku zkrachovalého Bugatti 90. let, ještě mnohem dříve ale vznikla jiná perla, továrna Lingotto v Turíně, která patřila Fiatu.

Italové s její výstavbou začali v roce 1916 a skončili po sedmi letech. Budova stojí dodnes i se všemi svými pěti patry, když ale ještě sloužila jako továrna, táhla se skrze ně montážní linka. Hotová auta po sjetí z ní zamířila na střechu na nezbytné jízdní zkoušky, neboť právě na ní si našla místo testovací trať. Svého času se jednalo o vůbec největší automobilovou továrnu světa a dodnes představuje nadmíru působivou stavbu, jíž složil poctu i slavný architekt Le Corbusier.

Na sklonku 70. let minulého století ale Fiatu přestala dostačovat a výrobu postupně přesunul jinam. K jejímu definitivnímu uzavření došlo až v roce 1982, přičemž během necelých šesti dekád zde Italové montovali 80 různých modelů. Po demontáži výrobních linek došlo na přestavbu budovy do dnešní podoby, kdy slouží jako obchodní centrum s koncertními síněmi, divadlem a dokonce i hotelem. Ve východní části pak sídlí Fakulta automobilové techniky Polytechnické univerzity v Turíně.

Důvodem, proč se ale o této továrně znovu zmiňujeme, není tip na výlet. Jakkoliv i ten vám můžeme doporučit, neboť střešní okruh zůstal zachován a můžete jej klidně navštívit. Spíše než reálná budova ovšem naši pozornost zaujalo její zmenšené provedení, za nímž stojí firma Slot Mods Raceway. Ta se již delší dobu věnuje stavbě zakázkových autodráh, přičemž asi nejvíce proslula v roce 2014, kdy stvořila repliku okruhu Virginia International Raceway pro vánoční katalog Neiman Marcus v ceně 300 000 USD (cca 6,6 milionu Kč). Nově se pochlubila právě zmenšeninou Lingotta.

Ani ta nebyla levná, neboť jde o neskutečně propracované dílo. Dle zakladatele společnosti Davida Beattieho její stavba zabrala dlouhé dva roky a maximální pozornost byla věnována i těm nejmenším detailům. Součástí repliky tedy není jen onen střešní okruh, ale také zmiňovaná montážní linka, stejně jako showroom, kanceláře, na co si vzpomenete. Vše přitom doplňuje 500 zakázkových modýlků Fiatu, z nichž stovka se může prohánět po trati. Patrné je i velké množství ručně dekorovaných figurek a spousta dalších drobných detailů.

Replika pak sice byla vyvedena v měřítku 1:32, nicméně i tak vyžaduje už slušný pokoj - na délku má totiž 4,5 metru, na šířku 1,2 metru a na výšku 1,8 metru. Nejmenovaný fanoušek Fiatu a sběratel klasických aut za ni přitom zaplatil 225 tisíc dolarů (bezmála 5 milionů Kč), což opravdu není málo. Jakkoliv levné nejsou ani běžnější repliky slavných okruhů, které Slot Mods Raceway staví. S cenami totiž společnost začíná na 50 tisících dolarech (1,09 milionu korun).

Můžeme pak už jen dodat, že zmenšenina italské továrny se ukazuje být lepší reklamou než replika okruhu Virginia International Raceway. Stejný sběratel, který koupil malé Lingotto, totiž zvažuje, že si nechá postavit i repliku továrny Fordu v Detroitu, a to včetně okruhu, ze kterého by autíčka najížděla na nákladní vagony přilehlého vláčku. Evidentně tak půjde o ještě komplexnější stavbu, což ovšem znamená, že poreferovat o ní budeme moci zase až za pár let.

Za zmenšenou továrnu Fiatu včetně funkčního autodráhového okruhu na střeše dal fanoušek italské značky takřka pět milionů. Její výroba totiž trvala dva roky, i proto, že nezůstalo jen u exteriéru. Foto: Slot Mods Raceway, tiskové materiály

Zdroj: Slot Mods Raceway

Petr Prokopec

