FSD Tesly mělo řídit lépe než člověk, má to snad dokazovat jeho reálné chování na sněhu? před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Že podobné systémy dělají chyby nebo tak či onak neřídí dokonale, jsme si snad už i zvykli. Ale za zimních podmínek nelze o ničem takovém hovořit, systém je absolutně nezvládá. Přesto dovolí svou aktivaci a s ní i předstírání autonomie.

Pokud se zajímáte o dění ve světě, nejspíše víte, že značnou část Ameriky v uplynulých dnech zasáhly sněhové bouře. Nešlo o až tak mimořádnou situaci, o podobné nadílce média informují skoro každý rok. Z řidičského úhlu pohledu tedy nelze mluvit o překvapení, nicméně i přesto nadále dochází k haváriím.

Něčemu podobnému by mělo zamezit autonomní řízení, tedy dle alespoň tvrzení jeho tvůrců. Ti neustále tvrdí, že umělá inteligence je lepší než člověk. Teoreticky to může být snadno pravda, neboť počítače se neunaví, nejednají s emocemi a dokážou reagovat daleko rychleji. Strom života je ale poněkud zelenější, než se mnohým zdá a v praxi bude v libovolných podmínkách velmi složité naučit i ten nejlepší stroj řídit lépe než toho nejméně nadaného řidiče.

Svědčí o tom také nejnovější videa dokumentující chování systému Full Self-Driving (FSD) od Tesly. Tato technologie spoléhá pouze na kamery, což je dle Elona Muska dostačující, neboť také lidé spoléhají pouze na oči. To je sice pravda, rozsah vnímání našeho zrakového aparátu je ale přeci jen poněkud širší. I ve chvílích, kdy je všude bílo, totiž dokážeme rozpoznat okraje vozovky a další detaily. To však kamery Tesly nezvládají. A a kde je bílo, vidí pouze bílo.

Jak vše funguje v reálu, můžete zjistit na níže přiložených videích. Je to tragédie non plus ultra, „plné autonomní řízení” je v těchto podmínkách naprosto bezradné. Chvílemi se na pár sekund dokáže něčeho chytit, jinak ale buď řízení okamžitě vzdává, nebo autu dovoluje rýt v navátém sněhu na kraji silnice. Po spatření těchto záběrů by snad už konečně mohly úřady zareagovat a Tesle zatnout tipec. V běžném provozu přece nelze tolerovat vozy, které tak dalece nezvládají tak obyčejné situace a přesto dovolí systém vůbec aktivovat. V tomto směru je Tesla nadále velmi neodpovědná, o čemž nakonec svědčí nejen přístup k FSD.

Jak totiž zjistil magazín Consumer Reports, nejen novější Model 3 a Y, ale i starší Model S a X jsou osazeny kamerou sledující řidiče, které jej skutečně sledují. Pokud šofér nedává pozor, měl by jej systém nejprve upozornit a při následné nereakci autonomní řízení zcela deaktivovat. To se však neděje, i když systém dobře ví, že řidič je duchem mimo. Že to na veřejných silnicích představuje naprosto zbytečné riziko, asi nemusíme dodávat.

Ve chvílích, kdy silnice pokryje sníh, je jedno, jakou Teslu vlastníte. Ani nejnovější Model Y totiž dané podmínky nezvládá, mimo jiné proto, že na pokyn Elona Muska začala automobilka spoléhat pouze na kamery. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: RMT Family@YouTube, Iowa Tesla Guy@YouTube, Consumer Reports

