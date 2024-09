Harris prý varoval BBC před nehodou, která zabila Top Gear. „Myslel jsem si, že je mrtvý,” říká o znetvořeném kolegovi před 7 hodinami | Petr Prokopec

S Top Gearem je amen - oficiálně na neurčito, fakticky možná už navždy. Nejzkušenější z jeho posledních moderátorů nyní přiznal, že televizní stanice dlouho dráždila hada bosou nohou a věděla o tom, co riskuje, jeho rad ale nedbala a hnala se za úspěchem.

Za pár dnů se s námi definitivně rozloučí The Grand Tour. Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda i Jamese Maye sice budeme na obrazovkách vídat i dál, ovšem vždy pouze jednotlivě a v docela jiných pořadech. Pro fanoušky motoristických show je to rána, neboť po 22 let měli jistotu, že je trojice Britů bude bavit jak mnohdy šílenými kousky, tak jejím typickým humorem. Řada z nich by tak možná klidně i zvážila návrat k Top Gearu, nad kterým po odchodu Jezzy a spol. zlomila hůl, jenže vrátit se už není kam.

Také s ním je po nehodě, která znetvořila Andrewa „Freddieho“ Flintoffa (na hlavní fotce uprostřed), amen. Co k tomu vedlo, nově popsal v podcastu Joe Rogana sám Chris Harris, tedy jedna z hvězd poslední verze slavného pořadu BBC. A k britské televizní stanici moc shovívavý nebyl, podle něj po léta dráždila hada bosou nohou. Před tím, že kombinace často hazardních kaskadérských kousků s nedostatečným zabezpečením natáčení, může vést k tragické nehodě, prý Harris BBC varoval už dávno, ovšem nikdo z vedení ho podle něj nebral vážně. V důsledku toho to ovšem nakonec není pouze bývalý hráč kriketu, kdo se již do show nevrátí, ale i její nejznámější tvář.

Harris uvedl, že zlomovým momentem pro něj byl už incident v roce 2022, kdy se spolu s třetím moderátorem Paddym McGuinessem zúčastnil tradičního thajského závodu z kopce v dřevěných kárkách bez motoru. Ten sám odskákal zlomenou rukou. A i když podstoupil operace, po dlouhé měsíce se potýkal s následky, což mu pochopitelně stěžovalo i řízení aut. „Tři měsíce před nehodou jsem zašel za BBC a řekl, že pokud se něco nezmění, někdo během této show zemře,“ uvedl Harris. „Měl jsem tušení, že na to dojde. Ale nikdo mě nebral vážně.“

BBC byla dle jeho slov ve válce s Amazonem, neboť Britové nechtěli, aby je internetový gigant porazil se svou The Grand Tour. Proto prý bylo nutné přijít s maximálními možnými extrémy, jen aby se k obrazovkám přilákal co největší počet diváků. Kromě toho byl ovšem incident ovlivněn také nešťastnou shodou okolností. Harris, který měl z celé trojice největší zkušenosti s řízením, totiž vždy se svými kolegy před natáčením diskutoval, co se případně může stát a jak postupovat, aby byla rizika minimalizována. Jenže v den, kdy došlo na osudnou Flintoffovu nehodu v Morganu Threewheeler, začalo natáčení bez přípravy už v době, kdy Harris na místě ještě nebyl.

„Protože jsem tehdy vyřizoval telefonáty, bylo to vůbec poprvé, kdy jsem s ním nemohl mluvit o specifickém přístupu, který řízení tohoto auta vyžaduje. A to se stalo v den, kdy se vše pokazilo. Je pro mě opravu náročné s tím žít,“ svěřil se dále Harris Rogenovi. S tříkolovým Morganem měl totiž již něco odjeto. Dá se tedy předpokládat, že pokud by došlo na rozpravu, Flintoff by nikdy bez helmy nevyrazil. Když tedy Harris ve vysílačce zaslechl, že došlo na nehodu a viděl její následky z okna, „myslel si, že je mrtvý”. Nakonec bylo lépe: „Vážně jsem to očekával, ale nakonec se pohnul,” říká dnes.

Právě proto se již do Top Gearu vrátit nechce. „Nikdy jsem nepředpokládal, že se dostanu do pozice, kdy budu firmě říkat, že všechno půjde do kopru, a pak skutečně budu na místě, když se to opravdu stane. Něco takového už znovu zažít nechci,“ uvádí. Zdá se tedy jisté, že pokud BBC znovu bude chtít jít do bitvy s Amazonem, který chce v natáčení The Grand Tour pokračovat, stane se tak opět s jiným osazenstvem. A nejspíše se bude měnit i formát. Pro nejbližší dobu tomu ale moc šancí nedáváme, nedávné hluboké rány BBC i realizačního týmu se ještě nestačily zacelit.

