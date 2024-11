Hertz po prodělání 31 miliard rozprodává další nechtěné elektromobily. Ceny začínají na 260 tisících, Tesly už koupíte za cenu Fabie včera | Petr Miler

/ Foto: Hertz, tiskové materiály

Jak praví klasik: To, že můžete, ještě neznamená, že byste měli. Ale pokud opravdu chcete, možnost koupit si levná elektrická auta od Hertzu existuje. A ani ostatní prodejci před tím nemohou zavírat oči.

Nejslavnější autopůjčovna světa má za sebou tragický kvartál, během kterého prodělala 31 miliard Kč jen za tyto tři měsíce. Je to v prvé řadě následek nesmyslné a nepochopitelné sázky téměř jen na elektrická auta, která dlouho komplikovala byznys firmy už kvůli omezenému zájmu o tento druh automobilů při zápůjčkách všeho druhu. Poslední zhruba rok a půl mu pak dává další ránu skrze extrémní pokles hodnoty těchto vozů, který se pochopitelně propisuje do výsledků hospodaření společnosti.

Ta už dávno změnila svou strategii a od elektromobilů se odvrací, s napáchanými škodami se ale bude ještě nějakou chvíli vypořádávat. Jak se totiž ukázalo, ani dřívější prodej desítek tisíc elektrických aut z její flotily není dostatečným řešením, a tak před pár dny oznámila, že prodá dalších 30 tisíc těchto vozů. V globální flotile jí tak zůstane nanejvýš pár desítek tisíc takových aut pro ty, kteří o ně stojí, což je skoro nekonečný rozdíl oproti absurdnímu záměru provozovat 340 tisíc elektromobilů v rámci asi půlmilionové flotily aut společnosti.

S ohledem na výše zmíněné nepřekvapí, že další kolo výprodeje rozjel Hertz bez zbytečného odkladu, podle svých vlastních záměrů chce mít do konce roku „uklizeno”. Bylo by od něj pošetilé, kdyby nabídl hned všech 30 tisíc aut najednou, to by poslal jejich ceny ještě níž, na webu společnosti se ale průběžně objevují nabídky zhruba 500 až 1 000 elektrických aut (nabídky tohoto typu vozů mají už nějaký čas dedikovaný web), která jsou opravdu levná.

Dostupná paleta elektromobilů se liší hodinu od hodiny, krátce před publikací tohoto článku ale vidíme v nabídce tři roky stará elektrická Hyundai Kona za ceny od 11 tisíc dolarů, tedy asi 260 tisíc Kč, pouhý rok staré Chevrolety Bolt od asi 14 tisíc dolarů (cca 334 tisíc Kč) a nejčastěji přibývající (a zase mizící) Tesly Model 3 dvouletého stáří od 18 tisíc dolarů (cca 430 tisících Kč). To jsou všechno dost bláznivé ceny (a najdou se i vozy dalších značek - Fordy, Volva, Kie...), které jsou sice obvykle vykoupeny nájezdem mezi 100 a 200 tisíci km, přesto jsou velmi nízké. V Evropě nekoupíte dvouleté Modely 3 pod 580 tisíc korun.

Ceny dlouho nejpopulárnější Tesly se tak pohybují na úrovni základní Škody Fabia, což je skutečně pozoruhodný sešup, uvážíme-li stáří auta. Otázkou ovšem je, zda taková auta chtít - jak už jsme upozorňovali dříve, pod cenou vyprodávané Tesly z flotily Hertzu bývají v praxi křápy, se kterými bylo po delší čas nevybíravě zacházeno obvykle lidmi pracujícími pro Uber a jejich klienty, což není úplně krásná vyhlídka. I tak se ale může mezi těmito auty najít hezký kousek, chce to zkrátka hledat.

Pokud byste se nechtěli přehrabovat v nabídce Hertzu, můžete si Model 3 za cenu dokonce nižší než u základní Fabie koupit také v Evropě, přetlak nabídky ojetých elektromobilů nad poptávkou po nich tlačí ceny dolů všude a prodejci to nemohou ignorovat. Musíte se nicméně smířit s podstatě větším stářím (až 5 let) a nájezdy klidně i za hranicí 200 tisíc km. Pak lze vybírat za ceny od od 380 tisíc Kč, leckdy i s možností odpočtu DPH. Přesto je i touto optikou nabídka novějších a méně jetých vozů Hertzu zajímavá, bez pečlivého zkoumání konkrétního dostupného vozu bychom ale do tohoto „kšeftu” nešli.

Hertz si se snahou o elektrifikaci své flotily pořádně naběhl a aut zdaleka nejen od Tesly se nyní živelně zbavuje. Ceny tomu odpovídají. Foto: Hertz

Zdroje: Hertz, Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.