Hertz rozjel další kolo výprodeje nechtěných a poruchových Tesel, jen rok staré Modely 3 se prodávají za cenu Fabie

Hertzu trvalo roky, než si uvědomil, jak moc vedle s horečnatým přechodem na elektromobily šlápnul, zamýšlený nákup 100 tisíc Tesel ale naštěstí pro něj zastavil asi po jedné třetině. I zbavit se toho, co má stále k dispozici, je ale zjevně oříšek.

Fiasko Hertzu s elektromobily a jeho pozadí by mělo být poučným příběhem pro všechny, kteří zůstávají přesvědčeni, že lidé jsou ochotni bez zřetelného prospěchu platit víc peněz za horší řešení. Prostě nejsou, ne dlouhodobě, ne masově - někoho zvládnete utáhnout na vařenou nudli marketingem, další jsou ochotni na takovou směnu přistoupit z ideologických či jiných iracionálních důvodů, pár lidí je zvědavých a některým je to úplně jedno. Ani tyto a všechny další relevantní skupiny ale nedají dohromady hybnou sílu potřebnou k tomu, aby se podstata trhu změnila. A i z těchto lidí někteří dříve nebo později prozřou.

Proto zůstáváme přesvědčeni, že zamýšlená elektrická revoluce automobilového světa je neuskutečnitelná do chvíle, než elektromobily budou představovat lepší řešení ve srovnání se spalovacími vozy. Tím v celé komplexnosti relevantních faktorů nejsou a v jakkoli dohledné době nemají šanci být. Pokusy ohnout realitu, typicky na účet někoho jiného, se negativně projeví jinde, i velmi specifické a za příklad často dávané Norsko se potýká s problémy.

Pozice Hertzu je navíc o to zvláštnější, že v případě půjčovaných aut je flexibilita použitelnosti auta jedním z klíčových faktorů. Nemůžete zkrátka čekat, že se lidé v neznámém prostředí budou ochotni pohybovat v autě s omezeným akčním rádiem i nejasnými možnostmi dobíjení a ještě si za to připlatí. Také proto zcela nepochopitelné odhodlání Hertzu z před dvou let koupit 340 tisíc elektromobilů, které by tím v její asi 505tisícové flotile zabraly dvě třetiny všech provozovaných aut, vyletělo komínem. Už něco přes 30 tisíc Tesel firmu dostalo do problémů kvůli nezájmu lidí a souvisejícím vysokým provozním nákladům. Auta byla poruchová, opravy havarovaných vozů drahé a ztráty hodnoty enormní.

Proto přišel jejich rozprodej bez plánu pořídit jiné takové vozy, který si nejprve vystačil s 10 tisíci auty. Hertz ale nedávno potvrdil, že výprodej bude pokračovat a to se nyní děje, jak informují kolegové z Auto Evolution. Hertz pochopitelně nejprve rozprodával starší vozy bez další velké perspektivy jejich využití, dnes už rozprodává i rok staré vozy s minimálními nájezdy, protože je prostě nechce.

V tuto chvíli je k dispozici přes 1 000 Tesel Model 3 a Y, z nichž desítky mají najeto méně než 30 tisíc km. Koupit je tak možné i roční vůz s 20 750 km za 28 668 USD, tedy asi 657 tisíc Kč. Uvážíme-li, že nový Model 3 u nás dnes stojí od 1 004 000 Kč, není to špatná nabídka. Ty nejzajímavější jsou ale ještě jinde.

V portfoliu prodávaných vozů se totiž najdou i Modely 3 z roku 2022 a 2023, které mají najeto okolo 135 tisíc km a přesto stojí pakatel. V nabídce v době publikace tohoto článku vidíme konkrétně základní Model 3 z roku 2023 a a 139 700 najetými km za pouhých 20 347 USD, tedy jen 465 tisíc Kč. Roční Tesla za takové peníze? V běžném prodeji nemyslitelné, tam běžně potřebujete aspoň dvojnásobek. V Česku za takové peníze koupíte jen o něco lepší než základní Fabii, přesto se nezdá, že by se po autech od Hertzu jen zaprášilo...

Inu, tohle bude Hertz ještě bolet, veškeré ztráty bude moci spočítat až poté, co auta reálně prodá. A propady hodnoty jsou zjevně enormní, takže od finančních výsledků firmy opravdu nečekejme nic pěkného.

Z pokusu elektrifikovat celou flotilu půjčovaných aut Hertzu se stává stále větší fiasko, v rámci dalšího výprodeje firma posílá do oběhu dokonce roční auta s minimálními nájezdy, ta více jetá pak s velmi skromnými cenovkami. Foto: Hertz

