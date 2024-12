Hned u Česka je k mání supervzácný sen rychlých zahrádkářů, 33 let nepřekonané auto svého druhu. Už pro jeho kola byste vraždili včera | Petr Miler

Musíte být pořádní fajnšmekři, abyste o existenci o tohoto auta vůbec věděli. Pokud o něm ale víte, popř. na něj dokonce máte spadeno, tohle je unikátní šance si jej koupit kousek za hranicemi ve stavu, v jakém se nevídá.

Často píšeme o tom, že i když auta při vývoji udělala v posledních dekádách různé úkroky stranou, na jedno se lze spolehnout - jsou stále rychlejší. Je celkem jedno, jestli se podíváme na obyčejné kompakty, jejich výkonné verze, sedany, sporťáky nebo SUV, všechny tyto vozy dnes obvykle dosahují dynamiky, která se z pohledu předchůdců starých byť jen dvě dekády zdá být jako z jiné planety. A to ani nemluvíme o tom, s jakým nadhledem ji moderní vozy zvládají. Občas se ale najde automobil, který i toto jinak korektní zhodnocení vývoje posledních dekád popírá.

Ač to může znít absurdně, mezi sériově vyráběnými pick-upy dlouhých 33 let nevzniklo v případě akcelerace auto rychlejší než to, které můžete vidět na fotkách níže. A mezi spalovacími vozy je dodnes králem. Říká si příhodně Syclone (opravdu se „s” na začátku) a jde o vysoce výkonnou verzi modelu Sonoma značky GMC. Ten se prodával od začátku 80. do začátku 90. let minulého století a v závěru jeho prodejního cyklu se firma rozhodla postavit na jeho základech nejrychlejší auto světa svého druhu. Dala tedy za vznik „syklónu” a utrhla se s ním ze řetězu tak moc, že ani moderní stroje jako RAM 1500 TRX s více jak 700 koňmi z kompresorem přeplňovaného motoru 6,2 V8 HEMI nejsou tak rychlé. Jediné, co Syclone pokoří, je až od letoška prodávaný Cybertruck od Tesly, ten ale sází na elektrický pohon.

Pro srovnání se spalovací smetánkou dneška - TRX zrychlí na stovku za 4,5 sekundy, Syclone na ní byl za 4,3 sekundy. Toto číslo navíc nebylo a není projevem přílišného optimismu výrobce, který si nakonec může do katalogu napsat kdeco, potvrdila jej i řada automobilových magazínů včetně respektovaného Car and Driver, který jej ve srovnávacím testu postavil proti tehdejším sporťákům. Dosáhnout takové akcelerace měly tehdy problém i supersporty značek jako Corvette nebo Ferrari, natož pak cokoli jiného.

Kdo by nyní čekal, že Američané v touze po světovém prvenství nacpali pod kapotou něco jako motor 12,7 V16, mýlil by se. Vsadili naopak na relativně skromný šestiválec 4,3, který osadili turbodmychadlem Mitsubishi, mezichladičem Garrett a řadou dalších dílčích modifikací, které motoru dovolily nucené plnění plně využít a zvládat. Oficiálně měl mít motor maximálně 280 koní, dobové zdroje ale říkají, že reálně musel být mnohem silnější. Jen tak ostatně mohl díky 4stupňové (opravdu tak málo) převodovce a pohonu 4x4 dosahovat zmíněné akcelerace. Mimochodem, čtvrtmíli dával za 13,4 sekundy s koncovou rychlostí 158 km/h, opět podle Car and Driveru.

Může to znít zvláštně, ale nic tak dobře zrychlujícího v této třídě aut od té doby nikdo ani v mezičase nepostavil - ani šílenosti jako Shelby F-150 nebo Dodge RAM SRT-10 nejsou tak schopné. Je to v podstatě nesmyslné auto, a tak mezi léty 1991 a 1992 vzniklo jen v 2 998 exemplářích, o to vzácnější ale každý z nich je. V Evropě jde pak o skoro neznámou věc, o to výjimečnější je pak fakt, že je tady nyní jedna taková na prodej. A když říkáme „tady”, nejsme tentokrát příliš optimističtí my.

K mání je od experta na starší speciality z rakouského Sankt Pöltenu. To město můžete znát, i když jste tam nikdy nebyli, po dálnici z Vídně jej míjíte ještě před Melkem. Je to tedy z Česka skutečně co by kamenem dohodil. A je to přesně ten Syclone, jak si jej znalci vybaví - černý s červenými nápisy na bocích a zádi a úchvatnými koly ctícími jméno stroje. Už pro ta byste vraždili. Je to vážně originální a zachovalý stroj, podle fotek vypadá skoro perfektně a najeto nemá ani 60 tisíc km. I to po 33 letech jeho existence svědčí o velmi mírném využití.

V prodeji je to velká vzácnost obecně, natož pak v Evropě, natož pak v Sankt Pöltenu. Cena 42 900 Eur (asi 1,08 milionu Kč) se tak nezdá být nepřiměřená, nakonec se stále jedná o nejrychlejší vůz světa svého druhu. Úplně za sleeper bychom ho neoznačili, na to vypadá trochu vyzývavě, přesto tušíme, že leckomu vytřete zrak, až s tímto dekády starým pracantem vyrazíte z křižovatky a na stovku zrychlíte za 4,3 sekundy s pytlem cementu na korbě. Aktuální Audi RS3 chce ohromovat hodnotou 3,8 sekundy, koho to teď, o tři dekády později dojímá?

GMC Syclone je u nás skoro neznámá rarita, velmi vzácný vůz, který dodnes nebyl překonán jakýmkoli sériovým spalovacím pick-upem v případě akcelerace. Nyní je tento kus ve velmi pěkném stavu na prodej v Rakousku. Foto: Classics Reloaded Handels, publikováno se souhlasem

Petr Miler

