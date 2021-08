I v „nejvíc elektrické” zemi Evropy přiznávají, že některé lidi do elektromobilů nedostanou před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ať už vás představy o elektrické budoucnosti těší nebo děsí, jedno je jisté. Přechod k úplné elektromobilitě bude i podle nejoptimističtějších scénářů velmi zdlouhavým procesem.

Ze zpráv z médií z poslední doby se může zdát, že elektrická budoucnost aut je na spadnutí a co nevidět budou po silnicích jezdit jen ta. Evropská komise by ráda v roce 2035 zakázala nákup čehokoli jiného, i v USA chtějí mít v roce 2030 polovinu prodávaných aut s elektrifikovaným pohonem a ve Velké Británii už na stejný rok plánují úplný zákaz prodejů čistě benzinových a naftových aut. Máme své pochybnosti o realizovatelnosti (natož pak smyslu) jakéhokoli z těchto záměrů, to ale nyní nechme stranou.

Právě ve Velké Británii se totiž tamní asociace výrobců a prodejců aut (SMMT) rozhodla dát zmíněnému vládnímu záměru konkrétní podobu a její propočty nejlépe ukazují, že ani tak extrémně ambiciózní plán nepovede k tomu, že „všechny káry budou jen na elektřinu”, jak zpívá jeden ostravský bard, v jakkoli dohledné době.

Cokoli přesně předpovídat je ošidné, a tak SMMT maluje několik možných scénářů dalšího vývoje podle toho, jak na elektrická auta budou reagovat zákazníci, jak moc je budou finančně podporovat politici a tak podobně. Minimalistická varianta počítá s tím, že v roce 2026 bude v Británii prodáno 700 tisíc elektromobilů z celkového množství 2,3 milionu aut, což by znamenalo, že by se i 4 roky před téměř úplným nařízením elektrických aut (do roku 2035 bude možné prodávat ještě dobíjecí hybridy) prodávalo 1,6 milionu vozů s jiným pohonem.

To je samo o sobě fascinující, ale pojďme dál. I ta nejoptimističtější varianta, která počítá s masivní finanční podporou mimo jiné rušící daň z přidané hodnoty na elektrická auta, předpovídá 1,3 milionu prodaných elektrických aut ve stejný rok (to by byla více jak polovina). A protože extrémy jsou vždy nepravděpodobné, SMMT kalkuluje s tím, že v roce 2025 bude čtvrtina prodaných aut elektrická, v roce 2030 půjde o 70 % a v roce 2035 logicky o 100 procent, protože cokoli jiného bude zakázané.

To je možná nezajímavá změť čísel, klíčový závěr je ale jinde - i pokud vše půjde velmi podle výše nastíněné umírněné varianty dalšího vývoje, budou elektromobily i v roce 2025 tvořit pouhých 5,6 % všech aut v provozu, v roce 2030 půjde o 20 % a i v roce 2035 o 45 %. To znamená, že bude i v zemi s nejambicióznějšími elektrickými plány mezi významnými odbytišti trvat dalších 15 let, než bude většina aut elektrická. A ještě mnoho dalších, než se naplní slova Richarda Krajča.

Je navíc třeba dodat, že Velká Británie je zemí s velmi nízkým průměrným věkem aut (8,4 roku) a velmi nízkým průměrným věkem jejich vyřazení z provozu (okolo 15 let). Proto SMMT připouští, že i dnešní padesátníci si budou moci splnit to, co Jeremy Clarkson - tedy dožít jezdíc v „neelektrických” autech, aniž by museli sahat po veteránech nebo něčem podobném.

Jinými slovy, i za nějakých 30 let bude možné jezdit autem, do kterého prostě natankujete benzin nebo naftu. A to se bavíme o Velké Británii, kde chtějí takové vozy zakázat dříve než kdekoli jinde a tamní kultura automobilová má daleko k té naší (průměrné stáří aut je tu 15,3 roku a ani na 20letou ojetinu snad většina lidí nehledí jako na neperspektivní „šunku”). Přidejte si k tomu záměr EU skoncovat s auty na benzin a naftu později (2035), který je navíc podle nás zcela nerealizovatelný v ČR ani kdekoli jinde na východě a není od věci předpokládat, že bez elektromobilu dožijete, i když je vám dnes 40.

Můžete na to hledět pozitivně i negativně, to už je na vás, takový je ale výhled i podle „elektromobilně-optimistických” scénářů. A není od věci o nich vědět.

Norská rodinka, která si převzala první zákaznickou Škodu Enyaq, vypadá šťastně. Budiž jí přáno, někteří možná budou šťastnější z představy, že do podobného vozu nebudou muset sednout do konce života. Foto: Škoda Auto

Zdroj: SMMT

Petr Miler