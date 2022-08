James May se vážně zranil při natáčení The Grand Tour, po nárazu do zdi ve 120 km/h skončil v nemocnici včera | Petr Miler

„Kapitán Šnek” není tím členem slavného moderátorského tria, kterého bychom si spojili s divokými kousky a vážnými nehodami, tentokrát se ale skutečně přihodila jemu. Podle svědků skončil v nemocnici zakrvácený a se zlomeninami.

Časy největší slávy Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye jsou zřejmě pryč, nakonec prvně zmíněnému tahounovi této party je už 62 let a zaslouží si ubrat. Zejména po své „topgearovské” éře ale toto trio z myslí lidí hned tak nesejde, a tak se dál snaží pokračovat ve své práci hlavně pro Amazon Prime, pro který chystají další díly The Grand Tour. Příprava posledního pokračování ale nejde podle plánu.

Britský The Sun informuje, že Clarkson, Hammond a May se vydali natáčet na opuštěnou námořní základnu Olavsvern v Norsku, kde mimo jiné uspořádali sprint tří aut směrem k neosvětlenému tunelu. Ten se měl těšně před jejich příjezdem ke zdánlivému konci dráhy rozsvítit a otevřít další cestu k pokračování souboje. To zní jako zajímavý nápad, skýtá ale svá rizika.

Podle očitého svědka citovaného Sunem se May nebyl schopen správně přizpůsobit nastalé změně a v rychlosti okolo 120 km/h nabourat do zdi. Britové hovoří o tom, že do ní zajel jako nůž do másla, ale předpokládejme zde ale velkou hyperbolu - náraz ve 120 km/h do zdi v Mayově autě (Mitsubishi Lancer Evo 8) by znamenal téměř jistou smrt. Rychlost tedy musela být nižší nebo náraz nebyl čelní, předpokládejme, že do zdi naboural částí boku vozu. Tak či onak nešlo o banální nehodu.

Na místě museli zasahovat záchranáři, kteří Maye vytáhli z auta zakrvaveného, stěžujícího si na různé bolesti. Musel tak být převezen do nemocnice, kde mu byly zjištěny zlomeniny žeber (i to by nasvědčovalo nárazu více zboku než zepředu) a byl podroben dalším vyšetřením jako počítačové tomografii. Další detaily zatím nejsou známy, May musel zůstal v nemocnici na pozorování. S ohledem na to, že Clarkson a Hammond pokračovali v natáčení jinde, lze ale usuzovat, že jeho stav nebude vyžadovat delší hospitalizaci a je zcela mimo ohrožení života.

Dodejme, že jde o docela překvapivou událost, neboť s nehodami při natáčení byl dosud spojován hlavně Richard Hammond, ať už kvůli incidentu s dragsterem ještě v časech Top Gearu, nebo pozdější nehodě v Alpách s Rimacem. James May platí za toho pomalého a opatrného, jak je ale vidno, proti nepříjemným incidentům za volantem není imunní nikdo.

Clarkson, Hammond a May pokračují v natáčení The Grand Tour, přípravy posledního pokračování ale rozhodně nejdou podle plánu. James May se zranil při nehodě a byť detaily jsou zatím neznámé, jeho stav by neměl být až tak vážný, jak jej některá britská média malují. Foto: Amazon Press Center

Zdroj: The Sun

Petr Miler

