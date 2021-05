Japonci našli cestu, jak zabránit krádežím nejcennějších dílů z moderních aut před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Getty Images

Bohužel platí, že zločin je stále o krok před jeho pronásledovateli, aspoň z toho ale nebudou kroky dva. Toto masivní opatření by mělo výhledově krádeže přinejmenším značně omezit.

Shodou okolností včera jsme psali o bujících krádežích předních kapot Peugeotů přímo z parkovišť a motivací stojící za tímto způsobem „práce”. Pro zloděje je to nejen výnosné, ale i relativně málo rizikové, neboť jakmile se jednou dílu zmocní - a nejsou tak hloupí, aby jich doma skladovali stovky a hned je prodají - bude velmi obtížné jim kdykoli cokoli „přišít”. Je jistě podezřelé, když vás někdo přistihne při převozu podobného dílu městem, ale to samo o sobě nic neznamená. Většina dílů aut je neunikátní a zaměnitelná a nepozná se, z jakého vozu pocházejí. Takže mohou s úspěchem tvrdit, že jim kapotu... dal třeba strýček Vik.

Stejné je to v případě jiných dílů, jejichž krádeže v poslední době rostou, katalyzátorů. Ty byly oblíbené vždy, neboť je to další docela snadno odcizitelný díl, který lze rychle a s malým rizikem zpeněžit za desetitisíce korun - v poměru k velikosti je to nejcennější díl moderních aut. Důvodem je spousta vzácných materiálů uvnitř, jejich hodnota v poslední době rychle roste a s tím roste i hodnota samotných katalyzátorů. Krádeže jsou tak na denním pořádku, britská pojišťovna Admiral Insurance podle svých slov řeší historické maximum pojistných případů tím, že letos jejich počet vzrostl meziročně o 57 procent.

Nejčastějšími terči zlodějů jsou hybridní Toyoty a Lexusy, které vzácných kovů používají více a katalyzátory jsou vzhledem ke způsobu fungování těchto aut v lepší kondici. Právě Japonci se tak rozhodli se zločinem bojovat, a to přesto, že by jim vlastně mohlo vyhovovat, že se katalyzátory kradou - zákazníkům někdo musí prodat nový a nejčastěji to bude sama automobilka. O to více je ctí jejich aktivita.

Toyota se tak spojila s firmou Smartwater, která vyrábí běžným okem neviditelná označení různých věcí, která jsou viditelná pod UV-zářením. Japonci už dosud podobným způsobem označovali některé díly aut z výroby, katalyzátory ale zůstaly „anonymní”, a tak neexistuje způsob, jak zloději dokázat, že ten či onen kus ukradl, pokud není chycen přímo při činu nebo jinak osobně kompromitován.

Toyota tedy nabízí 100 tisícům zákazníků zatím ve Velké Británii možnost nechat si své katalyzátory takto označit a dovolit spojit případné objevení dílů s konkrétními krádežemi. Těm to pochopitelně nezabrání přímo, nikdo nezamezí tomu, aby si zloděj tuto věc odnesl, nebude si ale moci být už jist zmíněnou relativní nerizikovostí krádeže. Navíc nebude vzhledem ke způsobu značení schopen přímo na místě zjistit, zda zrovna ten či onen katalyzátor Toyoty je takto chráněný, což je dostane do nepříjemné nejistoty.

Jde tedy o preventivní opatření, které má zásadně snížit atraktivitu těchto dílů z Toyot a Lexusů pro zloděje a jako takové by mělo fungovat. Ono si stačí počkat na první případ, kdy bude zloděj díky tomuto systému rychle usvědčen. Japonci navíc nabízí označení a zavedení katalyzátoru zcela zdarma prostřednictvím autorizovaných servisů, takže předpokládáme, že je podstatné množství lidí při první příležitosti vyžije - prvních 50 tisíc sad na označení už mají servisy k dispozici.

Krádeže katalyzátorů bují kvůli rostoucím cenám drahých kovů, jejich snadné odcizitelnosti a zaměnitelnosti. Foto: Getty Images



Toyota ale má řešení v principu nikoli nepodobné tomu, kterým se rozhodla chránit některé karosářské díly. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Miler