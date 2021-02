Je to smutné, ale jediný, před kým se Tesla skloní, jsou komunisté před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tesla a Elon Musk prosluli kde čím, mimo jiné také arogantním chováním k institucím a zákazníkům, kteří se postavili proti ní. Když se to samé stane v Číně, Tesla se hned servilně omlouvá.

Tesla a její šéf Elon Musk se pravidelně tváří, jako by stáli nad pravidly platící pro všechny ostatní. Patrné to bylo třeba loni na jaře, kdy se kvůli koronaviru musela zavřít i továrna značky ve Fremontu. Něco takového ovšem Musk považoval za zbytečné, pandemii zlehčoval a tvrdl, že do konce dubna v Americe bude po všem. Rozhodnutí úřadů pak označil za fašistické a když svůj postoj nezměnily, znovu rozjel výrobu i v době, kdy restrikce nebyly uvolněny.

Byl to ale jen jeden z mnoha projevů arogance dnes nejbohatšího muže světa. Podobně se zachoval dříve, když jej například americká Komise pro cenné papíry kárala za nepřesná vyjádření ovlivňující cenu akcií Tesly na burze. Místo pokání, ke kterému jej stejně donutila soudní cestou, se obrátil proti ní a mimo jiné ji označil za Komisi pro obohacování short-sellerů. Podobně vystupoval proti institucím kárajícím Teslu za některé nebezpečné kroky, třeba NTSB, a chování Tesly k zákazníkům stěžujícím si na nekvalitu je už legendární.

Už jsme si na to snad i zvykli, Musk a Tesla zkrátka takto jednají. O to více překvapivé je ale chování automobilky v Číně, které má k arogantnímu asi tak daleko, jako Česká republika ke konci epidemie koronaviru. Zákazníci z největšího trhu světa si začali, stejně jako řada ostatních z Evropy či Ameriky, stěžovat na nekvalitu Tesel, jejich náhlá vzplanutí či problémy související s online modernizací. Zástupce automobilky si tak předvolal tamní úřad pro regulaci trhu a arogantního odbytí se v žádném případě nedočkal.

Tesla se v reakci na to zachovala až servilně, když veřejně přislíbila, že bude dodržovat veškeré čínské zákony, do kterých patří i ochrana spotřebitele. Dále slíbila, že posílí řízení vnitřních procesů a stížnosti si nedovoluje rozporovat - prý začne systematicky vyšetřovat příčiny vzniklých problémů a přijme příslušná opatření.

„Tesla upřímně akceptuje vedení vlády a hluboce reflektuje chyby ve fungování společnosti,” stojí doslova ve vyjádření automobilky. Firma prý udělá vše proto, aby „lépe asistovala zdravému vývoji čínského trhu s auty na alternativní pohon”. To je docela jiná písnička než zmínky o fašismu amerických úřadů, což je naprostý nesmysl. Tady se Tesla potýká s komunisty a neřekne ani popel, naopak jen k nim se chová uctivě.

Je pochopitelně jasné, proč Tesla v Číně našlapuje po špičkách, místo aby dupala stejně jako v Evropě či Americe. Největší trh světa totiž i pro ni představuje největší potenciální odbytiště, zvláště poté, co se rozhýbala zavedená konkurence a v prodeji elektromobilů už překonává Teslu na starém kontinentu. V Číně tak raději jedná vstřícně, protože ví, že kdyby se tamní komunistické straně znelíbila, snadno přijde o vše bez možnosti dovolání. Nebyla by první ani poslední „kapitalistickou firmou”, které by se to stalo.

Tesla vyrábí v Číně nejen Model 3, ale také Model Y. Problémy tam má v podstatě stejné jako kdekoli jinde, zatímco v USA či Evropě ale veškerou kritiku arogantně odmítá, v Číně hovoří o upřímné akceptaci vedení komunistické země a hluboké reflexi chyb ve fungování společnosti. Foto: Tesla

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec