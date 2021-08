Jediný vůz, který kdy nadchnul Clarksona, Hammonda i Maye, po renovaci zklamal před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Po šesti měsících vypadá jako nový, jezdí ovšem stejným způsobem? Chráněnec populární trojice zjistil, že dříve udávaných dynamických hodnot asi už nikdy nedosáhne.

Jednou z někdejších hvězd modrého oválu byl bezesporu Ford Mondeo ST200. Tento vůz si jako jediný v Top Gearu oblíbili Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May, což jen podtrhuje jeho kvality. Trojice moderátorů se totiž jen vzácně dokáže na vysněném autě shodnout, bez ohledu na to, zda kapotu zdobí logo Ferrari či třeba Porsche. O to více Mondeo ST200 patří do automobilové síně slávy, přičemž jen málokdo se může divit Mikovi Ferniemu, šéfovi videosekce webu Drive Tribe, že si jeden takový exemplář loni pořídil.

Vůz přitom prošel náročnou renovací, v jejímž rámci došlo pochopitelně i motorový prostor. Původně totiž 2,5litrový atmosférický šestiválec produkoval 205 koní, ovšem během jednadvaceti let o 34 z nich přišel. Fernie by tak jen stěží mohl počítat s původní jízdní dynamikou. Je přitom otázkou, jak moc byl agregát renovován, nicméně předpokládáme, že došlo na jeho rozebrání, vyčištění, nahrazení špatných dílů novými a opětovné zkompletování. Svým způsobem by tedy měl odpovídat továrním specifikacím.

Právě proto se Fernie rozhodl, že během první pořádné projížďky vyzkouší, zda se Mondeo dokáže dostat na svou někdejší udávanou maximální rychlost. Ta v případě britského trhu činila 144 mil v hodině, tedy nějakých 232 km/h. Dnešní optikou se tedy rozhodně nejedná o nějak závratné tempo, jakkoliv za pár let půjde u většiny moderních aut o zcela nedosažitelnou úroveň. Stále více výrobců totiž i u elektromobilů kvůli jejich konstrukčním limitům nastavuje omezovače na pouhých 160 či 180 km/h.

Jednadvacet let starý vůz obě hodnoty dokáže pokořit, nicméně úspěchem Fernieho mise přesto neskončila. Během první rozjížďky totiž dosáhl mety 187 km/h, při té druhé mu pak GPS zahlásilo 198 km/h. Od udávané maximálky tak byl na hony vzdálen, a to přesto, že měl k dispozici jednu z nejdelších ranvejí ve Velké Británii. Jak ovšem sám dodává, oněch 232 km/h by Mondeo ST200 nakonec možná zvládlo. Jen byste plynový pedál museli drtit o pár kilometrů déle, což minimálně v Británii už není kde provést.

Je přitom třeba dodat, že vůz v průběhu své předchozí služby dostal novou převodovku, nicméně v rámci zmíněné renovace zamířila zpět na palubu originální, jen z jiného exempláře. Právě zde přitom může být zakopán pes, neboť čtvrtý převodový stupeň je extrémně dlouhý a Fernie tak na pětku řadí prakticky jen chvíli předtím, než šlápne na brzdy.

Ford Mondeo ST200 by měl dle tvrzení automobilky zvládat až 232 km/h. Tak tomu možná i je, ovšem na dosažení takového tempa budete potřebovat prostor, který minimálně ve Velké Británii neexistuje. Ilustrační foto: Ford

