Jedna z nejdražších ojetin současnosti stojí i přes 4 000 km na tachu 97 milionů Kč před 3 hodinami | Mirek Mazal

Když se řekne ojeté auto, většina lidí si představí levnější alternativu k novému vozu. Tohle je také ojetina, při ceně skoro 100 milionů Kč je ale spíše alternativou k domu v centru Prahy.

Dnešní bazarový si nedává za cíl zaujmout výhodným poměrem ceny a užitné hodnoty, i když optikou některých by tento pohled mohl fungovat i zde. Před sebou totiž máme jednu z nejdražších ojetin současné nabídky, která je zajímavá už tím. Bystřejší jistě bezpečně poznali Bugatti Chiron, které nabízí prominentní dealerství Hollmann International ze severoněmeckého Stuhru.

Podobných aut má na skladě hned několik, tohle je ale to nejdražší z nich. Celokarbonový unikát byl vyroben loni v říjnu a po pěti měsících a čtyřech tisících ujetých kilometrech stojí 3 515 000 Eur, tedy asi 97 milionů korun českých. Jde o stále novou verzi Sport charakteristickou čtyřmi kulatými koncovkami a speciálními ráfky 285/30 R20, resp. 355/25 R21. Další dílčí změny proti běžné sérii vedly k ušetření 18 kilogramů hmotnosti, modernizací rovněž prošlo nastavení podvozku a volitelné jízdní režimy.

Příplatek za akčnější naladění činili 300 tisíc Eur (8,3 milionu Kč), masivní šestnáctiválec 8,0 W16 se čtyřmi turby u něj ale zůstal nedotčen. Hučící mašina tak disponuje výkonem 1 103 kW (1 500 koní) a točivým momentem 1 600 Nm. Plynulý zátah do sedaček přináší zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy, maximální rychlost je činí elektronicky omezených 420 km/h.

Základní cena Chironu Sport je 3 150 000 Eur (87 milionů Kč), Hollmann International láká na příplatkovou celočernou konfiguraci v bezbarvě lakovaném karbonu a podobně pohřební disky kol. Temná varianta pokračuje uvnitř koženého interiéru rozveseleného stříbrnými drobnostmi. Prodejce může předat vůz obratem, na rozdíl od investice do nového z továrny v Molsheimu s dodací v řádu let. Jestli je tu nějaká sleva oproti původní ceně, nevíme, tušíme ale, že při koupi auta za 97 milionů to skutečné zájemce bude asi jen stěží zajímat.

Prodávaný Chiron z Německa je ihned k dodání. Levně to nebude

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal