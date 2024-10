Jedna z největších pojišťoven nařídila odstranit nabíječky aut ze všech svých parkovacích domů kvůli riziku požáru včera | Petr Miler

/ Foto: St. Johns Fire Rescue, CC0 Public Domain

Pokud tohle udělá velká pojišťovna, která má zaručeně nejpřesnější data o tom, jaká jsou rizika požáru těchto aut i obvyklé škody jimi způsobené, něco to znamená. Zaměstnanci State Farm si už v uzavřených parkovištích firmy auta nedobijí, nikdo jiný také ne.

Pokud nám v souvislosti s elektrickými auty něco opravdu vadí, pak je to způsob, jakým je uměle omezována debata o jejich kladech a nedostatcích. Být to jedno možných řešení pohonu aut, o kterém se můžeme „normálně pohádat” a i tím každému naservírovat dostatek informací o tom, jakým směrem se má se zajištěním svých budoucích „automobilových potřeb” vydat, nemáme s nimi problém. Takhle to ale není.

Prakticky všechno, na co dokážete pomyslet, je manipulováno v jejich prospěch. I když vynecháme zmínky o dotacích a obdobných mechanismech na všech úrovních jejich vzniku, které uměle zlevňují elektromobily na straně jedné a uměle zdražují téměř cokoli jiného na straně druhé, je tu ono informování, které má daleko k otevřenému.

Jednak je tu jakási autocenzura, sebeomezování autorů, kteří se k tomuto tématu vyjadřují, způsobená jak primárně výše nastaveným prostředním, tak jeho sekundárními dopady. Pokud politické, finanční i jiné tlaky nutí automobilky k jednomu jedinému řešení, ke kterému se nakonec sama většina firem fixuje, pak přejeme hodně zdaru v mediálním světě přežít s čímkoli jiným než s pochlebováním. Berte to s humornou nadsázkou, ale jen pár „hrdinů”, kterým je hloupé zavírat oči před realitou, si troufne na toto téma psát otevřeně jako my.

Když to uděláte, budete mít permanentně za patami PR manažery automobilových firem, budou vám vyhrožovat omezením reklamy ve vašem médiu, budou vám vyhrožovat zastavením jiné spolupráce, sáhnou po čemkoli, nad čím mají moc. Realita nikoho nezajímá, účel světí jakýkoli prostředek. A protože většina lidí tomu podlehne (a teď to nehodnoťme, lidé se v podobných situacích prostě zachovají spíš jako Galilei než jako Hus) a nechtějí si sami před sebou připadat jako blbci, stanou se i z nich postupně bojovníci za tendenční pohledy, které prezentují. A tak dělají blbce z vás, kteří nepodlehnou, aby se cítili lépe, to je ostatně standardní lidská reakce.

Pak je tu samozřejmě matoucí informování samotných výrobců, které vyzdvihuje všechny možné přednosti od nereálného dojezdu po nereálné (třebaže beztak mizerné) možnosti dobíjení, a upozaďuje všechny myslitelné nedostatky. Jasně, to lze označit za marketing, který je v principu vždy takový, ale když na jedné straně máte automobilovou firmu s miliardovým rozpočtem na reklamu a na druhé straně pár kritiků s rozpočtem 0 Kč na to samé, nemůžete očekávat, že výsledkem bude srovnatelná informovanost veřejnosti o obou stranách mince.

A protože ve všem je zapojená politika, nemůžete čekat nic „objektivního” ani ve veřejném prostoru. Nedávno se v jednom českém městě konala jakási konference prezentující klady elektrických aut, která byla podporována městem, krajem i evropským fondem. Nevím, jak zavolat „do Evropy”, ale zkusil jsem se na městě i kraji zeptat, jestli by podpořili také konferenci informující o nedostatcích elektrických aut, ať si lidé udělají celý obrázek. Ne, že bych čekal něco jiného, ale chtěl jsem to slyšet od nich - vysmáli se mi s tím, ať ani nemarním čas pokusem o něco takového žádat. Znovu: Co je tohle za rovný stav? Jaké mají veřejné instituce zastupující 100 procent občanů zájem podporovat z peněz všech těchto lidí jednostranný pohled na něco, o co asi 95 % z nich zřetelně nestojí? Platíme si tyto instituce za to, aby nám uměle měnily pohled na cokoli? Jak je vůbec možné, že jsou tyto peníze dávány v podstatě jen fanouškům nějakého řešení na to, aby šířili jen a pouze své pohledy? Je to v principu skandální, přesto se to děje dnes a denně.

Taková je současná realita a výsledkem je, že se v podstatě nic kloudného nedozvíte, pokud tedy cílené malování šedé reality narůžovo nepovažujete za víc než nic. Týká se to i požárů elektrických aut, což je tragikomicky zpracovávané téma. Znovu je to věc, o které z podstaty nemůžeme vědět vše, o které by se mělo debatovat, kde by se měla hledat optimální řešení toho či onoho se znalostí všech relevantních informací, ale i ty jsou zastírány, protože se zkrášlování elektrických aut nehodí do krámu.

O některých požárech se v řadě médií ani nepíše, protože už se nehodí ani šíření samotné informace, ať už ji prezentujete jakkoli. A když už se o tom píše, protože některé události jako požár jednoho elektromobilu, který poničil 880 aut a odpojil 1 600 domácností od sítě, prostě nelze ignorovat, dostanete tak jeden odstavec o tom, co se stalo. A pak asi jednu knihu o tom, jak málo požárů elektrických aut vlastně je, aby autora náhodou někdo neosočil, že šíří paniku. Musím se tomu vždy smát.

Realita ale k smíchu není - ve výsledku skutečně nevíme, jaká je skutečnost, jak jsou reálná rizika a jak na ně přiměřeně reagovat. Nikdo si netroufne vypouštět o některých věcech jasné, rovné a srozumitelné informace. Nelze se prostě řídit tím, co někteří říkají, a tak si skutečnost můžeme jen domýšlet na základě toho, co někteří dělají. A poslední krok americké pojišťovny State Farm, která je největším pojistitelem majetku a největším pojistitelem aut v celých USA, působí velmi výmluvně.

Pokud totiž někdo dokonale přesně ví, jak často jaká auta hoří a jaké škod požáry kterých vozů způsobují, jsou to pojišťovny. Zrovna State Farm bude mít díky své pozici na trhu horu dat, která ji musejí říkat, že buď tyto požáry nejsou tak řídké, jak se traduje (už dříve pojišťovny uváděly, že statisticky méně požárů elektrických aut, což je dostatečně ověřitelný fakt, je dáno primárně jejich nízkým průměrným věkem a když do dat zahrneme tuto proměnnou, hoří podobně často jako spalovací vozy stejného stáří), nebo škody způsobené těmito požáry jsou mimořádně vysoké.

Jak totiž informují mj. WGLT či 25News, americký pojišťovací gigant počínaje 28. říjnem zakazuje všem svým zaměstnancům dobíjet elektrická auta ve všech uzavřených parkovištích po celé zemi. A aby náhodou nabíječky na těchto místech, kam je State Farm dříve sama nainstalovala, nepoužíval někdo jiný, už dříve je začala z parkovišť odstraňovat. Je-li postoj společnosti, jejíž byznys je od A do Z postavený na řízení rizik, takto rezolutní, něco to znamená.

Už od pondělí tak zaměstnanci firmy musí hledat jiné způsoby, jak své elektrické vozy nabíjet, pokud s nimi jezdí do práce. State Farm k tomu uvedla: „I když chápeme dopad na ty, kteří spoléhají na nabíjení elektromobilů, je naší nejvyšší prioritou zajistit našim zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí. Po posouzení relevantních rizik (...) byla v parkovacích garážích identifikována požární rizika, která v tuto chvíli nelze zmírnit. Nabíjecí stanice, které jsou v současné době umístěny v našich parkovacích domech, budou zrušeny,” stojí v oficiálním prohlášení společnosti.

Asi k tomu nemá smysl nic dalšího dodávat, inteligentní čtenář si tyto informace jistě přebere sám. Za nás dodáme, že i kdyby pravděpodobnosti vzniku požáru elektrického auta bez ohledu na věk byla nakonec zásadně nižší, což můžeme třeba za 10, 15 let zjistit, intenzita samotných požárů a složitost jejich hašení jsou na úplně jiné úrovni. A v uzavřených prostorech se s nimi bojuje ještě složitěji než kde jinde, s ještě většími riziky pro budovy, ve kterých stojí, i lidi a další majetek v okolí. Ví se to dávno, přesto se to přehlíželo kvůli zkraje zmíněnému. Teď už zřejmě rozšíření elektrických vozů - jakkoli pořád reprezentují sotva pár procent všech aut v provozu - dosáhlo takové míry, že to prostě nelze ignorovat ani výměnou za lepší PR. Proto se i State Farm zachovala v souladu s fakty a zdravým rozumem a eliminuje pro ní velmi snadno kvantifikovatelné riziko zmíněnou cestou, jinak si to vysvětlit nelze.

Takto svého času shořel během nabíjení Mercedes EQE v soukromé garáži v USA. A byla to velká polízanice, rychlost šíření těchto požárů a jejich intenzita jsou ohromné. Obří pojišťovna State Farm dokáže tato rizika zhodnotit lépe než kdo jiný a sama ve svých objektech jedná podle toho. Ilustrační foto: St. Johns Fire Rescue, CC0 Public Domain

Zdroje: WGLT, 25News, State Farm

Petr Miler

