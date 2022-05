Jedna z největších výletních lodí světa havarovala, Titanic asi chtěla překonat nejen velikostí před 4 hodinami | Petr Miler

Jsou to ohromná monstra, s nimiž musí být tak složité manévrovat, že se divíme, že se podobné věci nestávají častěji. Tato událost natočená jedním z pasažérů ale dokáže nahnat strach - i mohutnou betonovou konstrukci loď drtí bez náznaku ztráty rychlosti.

Nemusíte být fandové filmových slaďáků, abyste svého času neunikli zhlédnutí filmu Titanic. Popravdě řečeno jsem jej nikdy neviděl celý, zejména asi hodinová pasáž s běháním ve vodě je nudnější než olympijský triatlon, jedna z dramatických frází mi ale utkvěla v hlavě: „Je to největší pohyblivý objekt, který kdy člověk stvořil.”

Není to filmová nadsázka, v roce 1912 tomu tak skutečně bylo. Od té doby ale uběhlo hodně vody nejen Atlantikem a dnešní lodě jsou svou velikostí docela jinde. Platí to zejména o obřích výletních parnících, z nichž ten vůbec největší jsme vám nedávno ukazovali. Jde o loď Wonder of the Seas firmy Royal Carribean, její dnes 7 let starý předchůdce od stejné společnosti ale není o mnoho menší.

Říká si Harmony of the Seas, ať se to neplete, a s délkou 361,8 metru i dalšími extrémními rozměry by Titanic pojmul mnohokrát. Je to gigant s výtlakem 226 963 tun (Titanic 46 328 tun), což nejlépe vykresluje rozdíl mezi oběma plavidly. Je to něco bláznivého, co na druhou stranu díky tomu působí neobyčejně stabilně. To ale Titanic svého času působil též a jak dopadl - dodnes leží na dně oceánu.

Moderní lodě jsou proti podobným událostem chráněny lépe, ale potopit lze vše. Nevíme, jak daleko k tomu měla událost zachycená na videu níže, poněkud děsivá je ale tak či onak. Právě Harmony of the Seas se na záběrech blíží dokům ve Falmouth na Jamajce, když už je jasné, že kapitán lodi nemá stroj pod kontrolou. Z horních částí paluby tak můžeme vidět, jak se loď nezadržitelně blíží mocným betonovým pylonům, které by se sotva hnuly, kdybyste to do nich „napálili” s rozjetou obyčejnou lodí. Hamony of te Seas je ale začne likvidovat jako by Goliáš potkal někoho jiného než Davida.

Je pozoruhodné vidět, jak lidé na břehu na videu mravenečkové pobíhají v obavách z toho, kde až se obří loď zastaví. Nakonec až tak daleko nedoplula, přesto byly na místě obavy, zda Titanic nepřekoná jen velikostí, ale i případnými následky tohoto karambolu, které by mohly pramenit v jednu z největších námořních nehod historie. Ale nestalo se.

Je to pozoruhodné, nicméně lodi se nakonec nic vážného nestalo. Vedení přístavu dokonce zveřejnilo zprávu, jako by se ani nechumelilo - loď prostě zdevastovala část zařízení, sotva se otloukla a odplula podle plánu. Fascinující kolos, podívejte se na to sami níže.

Harmony of the Seas je třetí největší výletní loď světa z hlediska výtlaku a je dodnes tou nejdelší. Na Jamajce měla nehodu, kterou můžete vidět níže. Působí děsivě, ale nakonec pramenila jen v poškození přístavu. Royal Caribbean, tiskové materiály

Video of Royal Caribbean’s Harmony of the Seas crashing into the dock in Falmouth, Jamaica this morning. pic.twitter.com/cbFULNPe2w — Ben Bearup (@TheAviationBeat) May 27, 2022

The Port Authority of Jamaica advises that during the arrival of the Harmony of the Seas on Thursday, May 26, 2022, at... Zveřejnil(a) The Port Authority of Jamaica dne Pátek 27. května 2022

