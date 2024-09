Jeremy Clarkson jen tak odhalil identitu posledního Stiga, přežil i jeho odchod z Top Gearu včera | Petr Prokopec

/ Foto: BBC, tiskové materiály

Uvážíme-li, jaké tajnosti se okolo toho dělaly, je s podivem, jak snadno se Clarkson o tuto informaci podělil. Identita posledního Stiga totiž zůstala veřejnosti neznámá po víc než 10 let, nyní víme, že jím byl vůbec nejúspěšnější britský závodník kategorie GT.

Jeremy Clarkson se pozvolna začíná loučit se svou kariérou automobilového novináře, servítky si ale pořád nebere a i o moderních a elektrických autech hovoří otevřeně. Může si to dovolit, auty se začal profesionálně zaobírat už v 80. letech minulého století, tedy v podstatě jen chvíli poté, co zaschnul inkoust razítka na jeho čerstvém řidičském oprávnění. Skrze lokální média se Jezza postupně dostal až do pořadu Top Gear, kde jako jeden z moderátorů působil v letech 1988 až 1999. I přes svěží vítr, který na obrazovky přinesl, však sledovanost klesala, načež Clarkson odešel ještě dřív, než BBC v roce 2001 Top Gear zrušila.

Již o rok později ale došlo na jeho znovuzrození, o které se vedle Jezzy zasloužil také jeho kamarád ze školních lavic, producent Andy Wilman. Společně překopali celý formát pořadu, stejně jako představili tajuplného testovacího jezdce, který se soustavně skrýval za hledím závodní helmy a který byl titulován jako The Stig. Protože měl přitom znovuzrozený Top Gear nemalý úspěch, začala jeho skutečná identita zajímat kdekoho.

Již v lednu 2003 tak mohl list Sunday hlásat, že pod černým overalem se skrývá Perry McCarthy. Ten vše následně i přiznal, načež se Clarkson rozhodl původního černého Stiga „odstřelit“ a nahradit jej novým bílým Stigem. Média i veřejnost tak rozjely novou „honbu za pokladem“, která nakonec poměrně překvapivě vyústila při první epizodě 13. série. Tehdy se totiž ukázalo, že pod helmou se skrývá sedminásobný mistr světa Formule 1 Michael Schumacher.

Šlo pochopitelně pouze o žert, pravá identita jezdce v bílém zůstávala nadále tajemstvím. Až se jí nakonec rozhodl světu vyjevit sám aktér, britský závodní jezdec Ben Collins. Nepřekvapivě tak i on musel být „odpraven“, od prosince 2010 tak měl Top Gear dalšího bílého Stiga. Kdo jím však byl, se až dosud nevědělo. Ostatně řada lidí začala spekulovat, že BBC ve snaze zabránit propálení dalšího tajemství angažovala hned několik závodníků, kteří se střídali.

Těmto zvěstem ale právě Clarkson aktuálně učinil přítrž v podstatě jen tak. Při svém posledním veřejném vystoupení celkem bez okolků oznámil, že v letech 2010 až 2022 byl člověkem, který „má hydraulické nohy, spí hlavou dolů jako netopýři a jeho dech zavání hořčíkem“, další britský závodní jezdec Phil Keen. Toho pak propálení mrzet opravdu nemusí, neboť Top Gear byl zatím uložen „na neurčito“. Přičemž stále palčivější otázkou není to, kdy dojde na jeho návrat, ale zda se tak vůbec ještě stane.

V podstatě nám tak vlastně nezbývá nic jiného, než přijít s jistým křížkem po funuse. Tedy si Keena trochu představit. Ve svých 40 letech je historicky nejúspěšnějším britským závodníkem kategorie GT, jenž má za sebou 129 startů, během kterých dosáhl 24 výher, 16 pole position a 23 nejrychlejších kol. V roce 2019 jej na sezónu angažovalo Lamborghini, letos pak v domácím mistrovství vozů GT krotí Mercedes-AMG GT3 Evo, zatímco v případě evropské série Le Mans jde o Ferrari 296 GT3.

Od závodního debutu Keena uplynulo již 18 let, prakticky polovinu svého života se tak pohybuje na okruzích. Není tak vlastně divu, že si jej Top Gear vybral jako své řidičské eso. Zajímavé pak je, že v letech 2015 a 2017 se objevil v tematických filmech Stunt Driver a Monday Motorsport, za kterými stojí výše zmíněný Collins. Hned dva bílí Stigové se tak potkali před jednou kamerou, čehož si ale v daný moment byl zřejmě vědom jen jeden z nich.

Už od roku 2010, tedy po vyhození Bena Collinse, zastává roli Stiga britský závodník Phil Keen. Ten u pořadu vydržel i poté, co z něj odešli Clarkson a spol., jak můžete slyšet od samotného Jezzy na videu níže. Foto: BBC, tiskové materiály

Zdroj: uns0cialmedia@Youtube přes Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.