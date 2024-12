Ještě hůř: Automobilka vietnamského nudlového miliardáře měla zamykat zaměstnance v továrnách, aby je donutila pracovat i přes noc před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: VinFast, koláž Autoforum.cz

Máte pocit, že se k vám zaměstnavatel nechová hezky, když vás se zdviženým prstem nutí v práci něco dělat? Co by za to dali u VinFastu, chce se dodat. Vietnamská automobilka má na krku další, tentokrát ještě bizarnější skandál.

Ještě loni v létě se zdálo, že vietnamský miliardář Pham Nhat Vuong prožívá svůj už několikátý americký sen. Po nudlích a nemovitostech si totiž začal mastit kapsu na autech, když jím založená firma VinFast na burze dosáhla tak vysoké tržní kapitalizace, o jaké se i výrobcům s dekády dlouhými zkušenostmi jen může zdát. Jenže od té doby přišel takový sešup, že vedle něj je i černá sjezdovka zcela rovná a bez jediné muldy. Zatímco v srpnu 2023 se jedna akcie prodávala za 69 dolarů, tedy za zhruba 1 700 Kč, od konce letošního března již nepřekročila metu 5 USD (125 Kč).

Úvodní tržní kapitalizace sice nebyla úplně výmluvná, neboť téměř veškeré akcie si ponechal ve vlastnictví sám zakladatel, renomé vietnamské značky ale více poškodily jiné detaily jejího fungování. Na veřejnost se v prvé řadě začaly dostávat informace o nekvalitě jejích výrobků, stejně jako o snahách uplatit novináře, aby přimhouřili obě oči a ještě se jim přitom zamlžily brýle. Ti zahraniční přitom ještě měli štěstí, že po svém odmítnutí nezmizeli neznámo kde jako jeden kritizující vietnamský učitel.

Negativní recenze logicky měly vliv na špatné prodeje, ovšem i tak se našlo pár lidí, kteří si vozy VinFastu koupili. Někteří ale za tuto svou chybu zaplatili životem. Naznačuje to alespoň tvrzení Hazara Denliho, technika, který pracoval pro společnost Tata Technologies Limited (TTL). Právě tu si vietnamská automobilka najala, aby jí pomohla s vývojem nových aut. Denli byl odpovědný za některé podvozkové komponenty, soustavně však poukazoval na jejich špatnou kvalitu.

Když ovšem se svým apelem, že bezpečnost by vždy měla být na prvním místě, u svých nadřízených neuspěl, rozhodl se TTL opustit. Jeho další kroky pak zamířily k Jaguaru Land Roveru, britská firma jej však letos vyhodila. Důvodem byla Denliho kritika na sociálních sítích, která ovšem nemířila k aktuálnímu chlebodárci, ale právě k VinFastu. Když totiž ve voze značky kvůli jeho evidentnímu pochybení uhořela rodina, technik se rozhodl, že již nebude mlčet a zveřejní informace o špatné kvalitě.

Nyní se Denli o slovo hlásí znovu. A znovu je to v souvislosti s VinFastem. Značka totiž prý měla v továrně zamykat zaměstnance a „nutit je pracovat i přes noc“. To měl listu The Times potvrdit i další zaměstnanec. A navrch prý kolegové viděli interní dokument, ve kterém člověk stále pracující pro TTL uvedl, že na zamykání lidí uvnitř fabrik skutečně docházelo. Prý mělo jít o opatření, ke kterému docházelo během koronavirové pandemie z bezpečnostních důvodů, ale tomu je těžké věřit. Ostatně tehdy naopak narůstal počet nehod na pracovišti.

Spíš to vypadá, že firma využila příležitosti, aby zvýšila efektivitu svého fungování bez ohledu na cokoli a kohokoli. Vypadá to tedy, že Pham Nhat Vuong si po všech úspěších osvojil diktátorské manýry, které jsou navíc posvěceny vietnamskou policií. Ta totiž třeba v roce 2022 zatkla devět lidí za to, že o šéfovi značky měli šířit falešné informace, jak jim zakázal odcestovat do zahraničí. Jenže přesně toto bylo nyní jedním ze zdrojů The Times potvrzeno. O to více se zdá, že i Denli mluví jen o tom, co skutečně zažil.

Denli pracoval na podvozcích vozů jako VF7, přičemž jak letos uvedl, nenechal by kohokoli blízkého, aby do nich vůbec usedl. Foto: VinFast

Zdroj: The Times

Petr Prokopec

