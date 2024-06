K mání je dodnes nové BMW Z3 M Coupe. Poslední „čistý” bavorák měl majitel doma v obýváku, vydělal tím majlant před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Schaltkulisse, publikováno se souhlasem

Tohle auto není jako nové, skoro nové nebo zánovní, je prostě pořád nové. Pár kilometrů tedy ujelo, to ale během toho, kdy prvnímu majiteli sloužilo doma jako dokonalý kus nábytku. Jeho aktuální cena tomu všemu odpovídá.

BMW Z3 M Coupe je auto, které lidé buď milují anebo nenávidí. Ti druzí obvykle opírají své antipatie o jeho vzhled - v lepším případě ho označí za podivně zkroucený hatchback, v horším rovnou za klaunskou botu. Ti první mohou milovat totéž, zejména při pohledu zezadu je to pozoruhodně svalnatý, nízko posazený vůz. Spíš mu ale propadli pro jeho jízdní projev.

Z3 M Coupe je vrchol „neelektronické evoluce” BMW, kdy „Freude am Fahren” nikoho nenapadlo překřtít na „Freude am Sparen”. Zvláště kusy z prvních let výroby, jako je ten, který vám ukážeme dnes, jsou „analogové”, jak to jen na konci 90tých let šlo. Je to poslední „čistý” bavorák téměř bez jakékoli elektroniky, už v době jeho vzniku to bylo neobvyklé.

Podívejte se do motoru a uvidíte lanko k šesti škrtícím klapkám - tady skutečně lankem z oceli přímo ovládáte množství vzduchu, které si motor vezme. Něco takového už neměla ani M3 E46, natož pak cokoli pozdějšího, ať už od BMW nebo kohokoli jiného. Zavládly elektronické plyny, které vaše rozhodnutí to „osolit” pečlivě zváží, přehodnotí a zajistí, aby z výfuku vyskakovali rovnou veselí lední medvídci. To je ale jen začátek příběhu. Toto BMW vůz zpočátku nemělo ani žádnou elektronickou berličku, pomineme-li tedy ABS. Ačkoli standardní Z3 měly od počátku systém AST (známý též jako ASC nebo ASC+T), tedy primitivní kontrolu trakce, první eMka jimi vůbec vybavena nebyla. AST se dostalo do standardu u Z3 M až v roce 1999, tento vůz byl vyroben v roce 1998 a nemá jej, začátkem následujícího roku byl pouze přihlášen.

Spojte si tohle s faktem, že Z3 M je zřejmě poslední BMW s přetáčivě naladěným podvozkem a máte před sebou skutečný stroj na ničím neředěnou radost, který vám dovolí nejen jet, jak se se zadokolkou sluší a patří, ale také vám dovolí sám sebe ovládnout a nebude vám do ničeho „kecat”, ani kdybyste o to náhodou stáli. Kdo to poznal na vlastní kůži, Z3 M Coupe propadl a dnes se leda mlátí klaunskou botou po hlavě, že na adresu tohoto vozu utrousil křivého slova.

Toto je ovšem kouzlo spousty Z3 M Coupe (tedy spousty z toho mála, kolik jich bylo vyrobeno) a pár na prodej pár kousků na prodej už jsme vám ukázali. Ta dnešní je ale opravdu naprosto mimořádná a nejen proto, že je ještě tak stará, aby byla co „nejopravdovější”. Jde o prakticky nové auto.

Je to skoro k nevíře, už jsme nečekali, že nějaké uvidíme, ale u německé firmy Schaltkulisse, která se už podle svého názvu zaměřuje na ryzí auta pro nadšence, se v nabídce teď jedno takové objevilo. Na tachometru má pouhých 3 478 km. Jak se to mohlo stát, je poměrně jednoduché - jeho první majitel si jej koupil v podstatě jako kus nábytku a celých 17 let, až do roku 2016 vůz trávil čas u něj doma v pokoji a zřídkadky z něj vyjel.

Ještě v roce 2002 auto nemělo ujetý ani kilometr a teprve tehdy jej majitel začal aspoň občas používat. Do roku 2006 najel 2 878 km, pak ale opět zvítězil ryzí pokojíček. Ze servisní historie, kterou nám poskytl prodávající, je patrné, že v září 2015 měl vůz najeto 3 114 km, o pár let později 3 329 km. Pak se jej zmocnili sběratelé, kteří si jej začali přeprodávat z garáže do garáže, ale nájezd už moc nezvýšili - dnes má vůz na tachu oněch 3 478 km. Na jednu stranu škoda, na tu druhou můžeme jen díky tomu dnes slintat nad úplně novým mnichovským „Batmobilem”.

O pravdivosti historie tohoto stroje můžete samozřejmě pochybovat, ale kdo zná Z3, pozná i z fotek, že toto auto moc života mimo obývák nepoznalo. Například kožené čalounění sedaček dá znát už 10 tisíc kilometrů a není samo. Na tomto konkrétním voze nenajdete žádné známky opotřebení - není jako nový, je prostě nový.

Teď může být váš i se svým šestiválcovým klapkostrojem 3,2 o výkonu 321 koní, s pětistupňovým manuálem, diferenciálem s 25% svorností nebo kompletní dokumentací. Je to zaručený stroj na radost a tak trochu i stroj času. Ovšem jeho cena je velmi hutná. Dnešní prodávající za auto chce 150 000 Eur, tedy skoro 3,7 milionu Kč. Už původní majitel na voze prodejem za víc jak 100 000 Eur vydělal majlant, další vlastníci zjevně chtějí také k lizu. Požadovaná suma je opravdu vysoká, před sebou ale máme možná úplně poslední nové BMW Z3 M Coupe, které kdy půjde koupit. Podívejte se na něj, je to jedním slovem nádhera.

Tohle auto je naprosto dokonalé, najít na něj otisk zubu času je přes čtvrtstoletí, které uběhlo od první registrace, prakticky nemožné. Foto: Schaltkulisse, publikováno se souhlasem

Zdroj: Schaltkulisse@Mobile.de

Petr Miler

