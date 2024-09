K mání je dodnes úplně nový původní Ford GT. Zůstává stále „nevybalený”, za 20 let má na tachometru pouhých 20 km před 4 hodinami | Petr Miler

Že čas nejde vzít zpátky? A to psali kde, v kalendáři? Formálně to jistě platí, některé věci ale pořád můžete poznat v úplně stejné podobě, v jaké je kdysi poznávali jiní. Tento Ford GT z roku 2006 patří mezi ně.

Čas od času píšeme o autech, která jsou na prodej „jako nová”. Klidně mají za sebou třeba 10, 15, 25 let života, za tu dobu se ale zkrátka sotva pohnula. Někdy stála celou dobu v garáži, někdy třeba u dealera, jindy s nimi majitelé vyrazili dvakrát za rok do kostela a jinak je leda leštili.

Vzpomeňme třeba na tuhle Lancii Delta HF Integrale, jejíž majitel s ní nikdy nejel. Jen ji po dekády servisoval, aby ji po letech mohl nabídnout na prodej s obrovským finančním ziskem. Měla najeto 50 km a byla celou tu dobu připravena jezdit, dnes tu ale máme auto, u kterého se ani s něčím takovým nikdy nepočítalo.

Tenhle Ford GT z roku 2006 je totiž skutečně dodnes nový. Jistě, je mu 18 let, ale od svého vzniku ho nikdo ani nevybalil. A není to tak, že by s ním majitel drtil okruhy plastovým krytem pod zadkem, za celou tu dobu ujel po vlastní ose leda z výrobní linky na kamion, pak k dealerovi a pak možná pár set metrů při každém servisu. Na displeji mu svítí nájezd pouhých 14,9 míle, což je 23,9 kilometru. Ne 239, opravdu dvacet tři celých devět, něco, co většina lidí ujde každý den jen při cestách do práce apod.

Podle SBX Cars, aukční platformy provozované nám už dobře známou Supercar Blondie, je tohle exemplář s aktuálně nejnižším kilometrovým proběhem na světě a my nemáme důvod tomu nevěřit. Není problém narazit na Ford GT s 5 - 10 tisíci na tachometru, spousta majitelů s nimi moc nejezdí pro uchování hodnoty, ale 23,9 km je po 16 letech opravdu neobyčejně málo.

Fotografie jsou čerstvé, první majitel odmítl jakoukoli další přípravu před prodejem, takže auto je skutečně „nevybalené” všude zůstaly ochranné igelity a všemožné nálepky. Cena tohoto stroje času pochopitelně není známá, vznikne v aukci, už aktuální nejvyšší příhoz je ale 416 tisíc USD, tedy asi 9,4 milionu Kč. A cena půjde jistě výš. Vzhledem k tomu, že se tahle auta jako nová prodávala za nějakých 160 tisíc dolarů, zhodnocení o stovky procent udělalo tohoto auta perfektní investici. Podobně ale bude nejlepší ho koupit jako investici - chcete-li se svým novým GT jezdit, volili bychom kousek, který se po svůj dosavadní život hýbal vlastní silou - pár tisíc ujetých kilometrů na jeho stavu asi nepoznáte a cena bude jistě o dost nižší.

Tenhle Ford GT najel za 18 let necelých 24 kilometrů, dá-li se v případě takové kilometráže vůbec hovořit o ježdění. Foto: SBX Cars, tiskové materiály

