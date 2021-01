Druhé nejvzácnější BMW M udělalo za pár let z obyčejných lidí bohaté, jedno je teď k mání před 8 hodinami | Petr Miler

Pohledem dnešních cen některých aut se člověk musí ptát, jak mohla ještě před pár léty měnit majitele tak levně. Druhé nejvzácnější BMW M, model M5 Touring E34, bylo přitom jako stvořené k tomu vystřelit s cenou do stratosféry.

Nejvzácnějším sériově vyráběným BMW v dějinách sportovní divize M je model M1 E26, to ví snad každý, kdo se trochu zajímá o německá auta. Během let 1978 až 1981 vznikla M1 jen v 456 kusech a to je tak málo, že miliony stojí léta i jeho vraky. O nedotknutelném bylo dávno jasno, druhý nejvzácnější emkový bavorák historie vás ale může překvapit. A je to pravděpodobně i důvod, proč byl na trhu léta přehlížen.

Jedná se o model M5 Touring generace E34, tedy první z doposavad (nová M3 bude další) dvou kombíků, které kdy divize M nabídla zákazníkům. Po roce 1992 bylo ručně složeno jen 891 vozů a narazit dnes na nějaký zachovalý prodejní exemplář není vůbec snadné. Přitom před pár roky tomu bylo jinak.

Nechceme říci, že sehnat 1 z 891 existujících aut bylo někdy snadné, ale nabízelo se jich více a tomu odpovídaly ceny. Před necelými šesti roky jsme vám jedno na prodej ukazovali a když jsme o M5 E34 před pár dny psali v jiných souvislostech, chtěli jsme se podívat, kolik stojí dnes. A to je panečku rozdíl.

Auto nabízené v květnu 2015 mělo na tachometru 158 tisíc km a vypadalo velice dobře, přesto stálo v přepočtu necelých 330 tisíc Kč a obyčejný člověk si ho mohl dovolit. Kdybyste dnes s takovou nabídkou přišli za majitelem některé M5 E34, prodal by vám možná jedny dveře, dvě kola a žárovku z blinkru jako bonus, něco takového dnes na trhu neexistuje ani zdaleka. Jediný podobně pěkný, aktuálně prodávaný kus, je z roku 1996, má najeto 156 tisíc km a stojí 52 500 euro, tedy asi 1,38 milionu Kč. Tomu se říká změna klimatu, za pět a půl roku.

Auto je to pořád stejně sympatické. Ve srovnání s nafouklými, designově až kýčovitými moderními BMW M by laik ani netipoval, že před sebou má víc než obyčejný kombík řady 5. Pozorné oko si možná všimne odznáčků M5, které by si ale na auto mohl dát kdokoli. Znalejší ovšem zaregistrují i další drobné odlišnosti - třeba jiná vnější zpětná zrcátka anebo lehce modifikované nárazníky. A uvnitř je eMkových specifik též poskrovnu.

Ojetina prodávaná na zdrojovém odkazu má šedý interiér s látkovými sedačkami. Tep vám asi nezvýší ale vpadá zachovale. A černá hlavice řadicí páky manuálního řazení s trikolorou by i ten tep zvýšit mohla. Dovoluje totiž libovolně pracovat s toho času extrémním pohonným ústrojím, kterým se po modernizaci stroje v roce 1991 stala jednotka 3,8 R6. Objemný řadový šestiválec posílá dodnes slušnou porci 250 kW (340 koní) výkonu rovnou na zadní kola. Přes lehkou nadváhu 1 750 kilogramů se nedá vzácný kombík označit za brzdu provozu. Stovka se mihne za 5,9 sekundy a maximální rychlost byla už tehdy elektronicky omezená na 250 km/h.

Tohle auto je příkladný sleeper, prostě takový rodinný vlk v beránčím rouše a ještě k tomu výjimečný. Nejde přitom jen o konečný počet vyhotovených exemplářů, tento typ má ještě jedno „nej” - žádný pozdější model divize M se už nevyráběl ručně. Nizozemský poklad bohužel nevyjde levně a není přehnané říci, že stejně jako další kusy udělal ze svých majitelů bohaté lidi. Ovšem, přesto bychom se nedivili, kdybychom si za 5 nebo 10 let říkali totéž v trochu jiném řádu - je to auto tak vzácné a v tomto případě v tak nadstandardním stavu, že se o něj sběratelé budou moci přetrhnout jen více.

BMW M5 Touring E34 je dnes drahá rarita, před pár léty stála srovnatlená ojetá auta jednu čtvrtinu současných cen, i měně. Ilustrační foto: BMW

