K mání je Ferrari slavného bubeníka. Nepřekvapivě stojí ranec, i když se jen neválelo v garáži

Těžko bychom našli většího automobilového fajnšmekra a rozhodně ne většího blázna do aut značky Ferrari. Měl jich spoustu, patří i mezi hrstku majitelů miliardového 250 GTO a vlastnil i tuto Testarossu. Jako nová ale vypadala trochu jinak.

Nicka Masona vám nejspíše nemusíme představovat, koneckonců jde o jediného stálého člena hudební skupiny Pink Floyd od jejího založení v roce 1965. Britský bubeník navíc příjmy z koncertů a prodeje desek po několik dekád vkládal do své působivé automobilové sbírky, ve které je nejčastěji zastoupena značka Ferrari. Jako první její vůz si přitom pořídil již na počátku 70. let minulého století model 275 GTB/4, v roce 1977 pak za (dnešním pohledem pouhých) 37 tisíc liber koupil slavné 250 GTO, které vlastní dodnes. Jeho hodnota je dnes už miliardová.

Mason nicméně byl či nadále je majitelem dalších maranellských ikon. Svého času mu patřilo i Enzo, které dokonce zapůjčil Jeremymu Clarksonovi kvůli recenzi v Top Gearu. Tento supersport s atmosférickým dvanáctiválcem nicméně posléze prodal, přičemž jen nahradil hybridním LaFerrari. To nechal nalakovat poměrně unikátní modrou barvou Blu Scozia neboli skotskou modří. Proč se k tomu rozhodl, nám není známo. Jisté však je, že tradiční červené Rosso Corsa nedal vale poprvé.

Momentálně se totiž do prodeje dostalo Ferrari Testarossa, které Mason koupil v roce 1989. Během následujících tří let s ním najel jen 1 900 mil (3 057 km) a poté italské kupé prodal. V té době jej přitom zdobila modrá barva, kterou však pozdější vlastník vyměnil za mnohem populárnější (a také tuctovější) červený odstín. Posledních deset let pak Testarossa patřila jednomu majiteli, který ji nyní nabízí za 119 990 liber (cca 2,97 mil. Kč).

Pokud si uvědomíme, že Testarossa je jedním z nejmasovějších modelů značky, neboť v letech 1984 až 1996 bylo vyrobeno 9 939 exemplářů, pak je daná cena možná až přehnaná. Pokud totiž zamíříme třeba na server Mobile.de, můžete odejít s vozem levnějším zhruba o milion korun. Přitom stále budete disponovat 4,9litrovým plochým dvanáctiválcem Tipo F113, který byl naladěn na 390 koní. Na druhou stranu se ale nebudete moci pochlubit slavným prvním majitelem.

Jelikož přitom Mason v roce 2018 oznámil návrat na hudební scénu s novou kapelou, se kterou se navíc letos vydal na koncertní turné, pak je více než jisté, že nabízená Testarossa bude mít i přes vysokou cenu velmi brzdy nového majitele. Zvláště poté, co slavný bubeník zahrál svým fanouškům ve Skotsku. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdyby se zájemci vyrojili hlavně z Edinburghu, přestože tentokráte modrý lak nese název Blu Sera neboli modrý večer.

Lze už jen dodat, že kromě plochého dvanáctiválce je vůz osazen pětistupňovým manuálem, jiná převodovka ostatně v dané době ani nebyla k dispozici. Masonovy fanoušky mimo Británii, Austrálii, Indii a pár dalších míst světa by nicméně mohl odradit fakt, že volant je na pravé straně. Britům či Skotům to ale rozhodně vadit nebude, mnohé ale dost možná zaskočí poměrně vysoký nájezd. Kupé má totiž aktuálně najeto již 31 tisíc mil (50 tisíc km), což je nic za 33 let, ale dost na skoro jakékoli Ferrari.

Testarossu v modré barvě si svého času pořídil nejen filmový režisér Michael Mann, ale i Nick Mason, viz poslední fotku. Jeho auto od té doby zrudlo, teď je v nové podobě na prodej. Foto: Rardley Motors, publikováno se souhlasem

