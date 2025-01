K mání je jasně nejlevnější BMW M3 s motorem 4,0 V8 a manuálem. Ani moc nejezdilo, tak kdo si troufne? před 2 hodinami | Petr Miler

>>>Nejsou zase tak dávno doby, kdy nadšení „emkaři” nad tímhle autem ohrnovali nos, dnes je to ale touhu vyvolávající kus moderní historie BMW. A stojí podle toho, opravdu hezké exempláře nekoupíte pod 1,5 milionu korun. Tento nestojí ani polovinu takové sumy.<<

Když v roce 2007 přišla na trh trochu jsme hořekovali, že už to není M3 E46. Když se na ni ale podíváme dnes, je to pořád to úžasné BMW ze staré školy, které vám naježí všechny chlupy na těle už cinkavým zvukem svého točivého, atmosféricky plněného motoru, se kterým si hrajte s pomocí téměř všech končetin. Řeč je o M3 generace E90 a jejích derivátech, která byla svého času přirovnávána k ne zrovna dvakrát obdivované M3 E36.

Dnes jsou ale obě tyto em-trojky vnímány docela jinak. V případě modernějších verzí E90 (sedan), E92 (kupé) a E93 (kabriolet) jde o poslední M3 s motory bez turba, poslední M3 s ručně montovanou pohonnou jednotku u divize M, historicky jediné M3 s osmiválci. Jde o nejlepší ukázku toho, jak moc se automobilový svět za poslední asi dekádu a půl změnil. Když tato M3 dorazila, říkali jsme si: Nic moc, ale nevadí, přijde lepší. Dnes víme, že se nic takového nestalo - třebaže nástupce v podobě modelu F80 není ani trochu špatné auto, k tradicím M3 má dál než Twiggy k obezitě.

Tomu také odpovídá nabídka těchto M3 na trhu ojetin. Ve stručnosti řečeno: Nejsou. Tedy, najdou se, ale všech M3 této generace ve všech verzích je dnes na celém Mobile.de jen 88 kusů. Škrtněme kabriolety, které nadšení řidiči moc neberou, a jsme na 50 kusech, vyřadíme vozy s jinou než manuální převodovkou a jsme na 17 kouscích. Jenže jen na oko, část z nich má reálně automat, takže obvykle najdete kolem 10 relevantních vozů na prodej bez ohledu na stav a historii. A když zkusíte najít opravdu zachovalý kus, se zlou se potážete - buď neexistuje žádný, nebo stojí klidně ke 2 milionům korun, i vozy s víc jak 100 tisíci km v pěkném stavu dnes vyjdou na 1,3 milionu.

Je to dnes zkrátka drahá rarita, pak je tu ale tohle - auto na fotkách níže. Není to žádný Svatý grále, nejde o „to” dokonale originální auto ve stavu 1A, ale zničeně nevypadá, prý i tak funguje, má manuál, slušnou specifikaci, a přesto stojí jen 26 849 Eur, tedy asi 675 tisíc korun. Jsme tedy na polovině ceny prvních opravdu hezkých kusů.

Kde je problém? Auto je pochopitelně víc ojeté, ale 189 200 km na tachometru není zase takový extrém, v prodeji vidíme i více použité kusy klidně i za vyšší ceny. Z prodávajícího jsme nedostali informaci o žádné dramatické pochybnosti, prostě víc jetá M3 v průměrném stavu za konkurenceschopnou cenu. Jeho historie i budoucnost může být jakákoli, může za sebou mít těžkou nehodu a před sebou explozi motoru, ale nic z toho nevíme. A případné riziko je vyváženo opravdu lákavou cenovkou.

Jde tedy o ojedinělou nabídku, jak se dostat k vozu, za který jiní platí i násobně víc. A když z něj sundáte to odporné křídlo a pár nálepek, bude vypadat i originálně. Na interiéru je tedy vidět, že v něm párkrát někdo seděl, M3 E9x už jsme ale pár viděli a bývají uvnitř nezřídka v citelně horším stavu. Tak třeba je tohle auto fit a majitel chce prodat z podstaty méně žádoucí kus (sporťák se 189 tisíci km prostě není bazarový hit). Anebo je to pojízdný vrak, kdo ví. Tak či onak jsme takto dostupnou, pojízdnou a ne zase tak moc ojetou M3 E92 s manuálem v prodeji roky neviděli, v posledních letech určitě ne. Kdo si troufne?

Tohle je ona, nejlevnější M3 E92 s manuálem v Evropě. Nemá zase tak moc najeto a vypadá relativně slušně, prodávající říká, že je fit. Takže kdo si troufne si s ní něco užít? Foto: Autohaus Firat, publikováno se souhlasem

