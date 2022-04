K mání je jeden z nejvzácnějších klíčků od auta v historii. Přijde na majlant, i když nenastartuje vůbec nic před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Collecting Cars

Luk bez šípu - zato z Tuzexu - představuje tento pozoruhodný artefakt. Je to kus historie, to bez debat, ovšem funkci nemá vůbec žádnou. Přesto přijde na desítky tisíc nejméně.

Jak se říká, někdo má rád holky a jiný zase vdolky. A zatímco někdo sbírá třeba známky, jiný propadl automobilovým memorabiliím. Z pohledu nadšenců tuto zálibu chápeme, ostatně i nám často v oku ulpí předmět, kteří jiní považují za zcela zbytečný. Pro nás nicméně třeba helma Michaela Schumachera symbolizuje úspěchy, ale i pády jednoho z nejlepších pilotů Formule 1 historie, a to i ve chvíli, kdy jde pouze o její zmenšené provedení. I z toho důvodu jsme ochotni sáhnout do kapsy poněkud hlouběji, než by se na takovou „hračku“ slušelo.

Momentálně si můžeme posvítit na unikátní klíček, který bude ještě po několik málo hodin k dispozici v aukci firmy Collecting Cars, jak sama upozorňuje. Odkazuje na McLaren F1 LM, který vznikl v roce 1995 jako reakce značky na vítězství ve slavné čtyřiadvacetihodinovce. Britská značka vyrobila pouze šest exemplářů, ovšem jen pět jich nabídla veřejnosti ke koupi. Ke každému pak existoval pouze jeden klíček, byť je třeba dodat, že těch nakonec vzniklo dokonce sedm. Právě ten vůbec první je nyní na prodej v online aukci, přičemž zatím se cena vyšplhala na 4 500 AUD (cca 75 tisíc Kč).

Pokud ovšem doufáte, že se takto poměrně levně dostanete k unikátnímu vozu, musíme vás zklamat - je to majlant za něco, co není krom koukání vůbec k ničemu. Daný klíček je totiž prototypem finálního provedení, nepasuje tedy do žádné zdířky. Je tak pouhým mementem oné limitované edice, na kterou odkazuje nápisem „LM“ na oranžovém podkladu. Jde přitom o stejný odstín Papaya Orange, jaký McLaren použil i u samotných vozů. Totéž pak ostatně platí o pouzdru, které bylo vyrobeno z uhlíkových vláken. Ze stejného materiálu je pak i ukázkový výlisek, který Britové použili na otestování vzhledu a velikosti.

Samotné pouzdro tvoří dvě karbonové části, do nichž byl při výrobě zalit malý magnet. Díky tomu oba výlisky drží pohromadě, přičemž u produkčních variant otevírání usnadňoval pant vyrobený ze stříbra, stejně jako odpovídající šroubky. V případě prototypu pak sice nedošlo na jeho instalaci, součástí balíčku nabízeného k prodeji je nicméně obojí. Tak jako certifikát potvrzující autenticitu klíčku. Jeho cena tak nejspíše ještě vzroste, ale uvidíme, zmocnit se jej pořád můžete i vy.

Podobný klíček má pouze pět lidí na světě, jde o majitele McLarenu F1 LM. Nyní jej do své sbírky můžete zařadit i vy, britský supersport jím ale bohužel ani neotevřete, ani nenastartujete. Foto: Collecting Cars

Zdroj: Collecting Cars

Petr Prokopec

