K mání je nejetá, špičková Škoda Fabia z dob, kdy se dnes nepředstavitelné zdálo normální, je to jen 9 let

/ Foto: MS Autosalon Trudering, publikováno se souhlasem

Člověk se musí ohlédnout zpět, aby pochopil, jak rychle se automobilový svět změnil. Jen o jednotky let starém voze dnes můžeme s jistotou mluvit jako o stroji, který se v nabídce Škody už neobjeví a těšit se z toho, že jej někdo zachoval téměř nejetý.

Automobilový nadšenec musí děkovat za každé nové ráno, kdy se mu podaří rychle setřást depresivní pocity a hledět na svět s optimismem. Jistě, spousta věcí míří vpřed, přichází zajímavá nová řešení, pozoruhodné nove stroje. Ještě mnohem víc věcí ale současně míří do propadliště dějin, aniž by pro to existoval racionálně ospravedlnitelný důvod.

Pestrost nabídek automobilek se stala minulostí a spousta velmi dobře fungujících věcí mizí z prodeje, aniž by byly nahrazeny čímkoli srovnatelným. A pokud máte pocit, že je v tomto ohledu tak mizerně, že už těžko může být hůř, obávám se, že realitou je pravý opak. Nacházíme se v jakémsi bodu zlomu, kdy je spousta automobilek se vší vážností připravena zahodit dekády cizelovaná, z hlediska celkové použitelnosti nepřekonaná řešení a obout se s plnou vervou do elektrické mobility. Ta je pro část lidí ve své současné podobě naprosto nepoužitelná, pro další svým fungováním značně nedokonalá a pro jiné neakceptovatelně drahá.

Kolega z redakce je přesvědčen, že pokud se to, co nyní Evropská unie plánuje, stane realitou, vyhledávanými vozy budou za pár let i naprosto obyčejné stroje typu Škoda Scala 1,6 TDI. Takové už teď nekoupíte, i když mají své nepopiratelné kouzlo a především - nemají obdobu v ničem novějším. A tak to snadno může jít dál a dál, nakonec se stačí ohlédnout do minulosti, o co nás tlaky té samé instituce přímo či nepřímo připravily dosud. A jak rychle se to stalo, jakým fofrem se normální stalo nepředstavitelným.

Je jedno, jestli se budeme bavit o emisních normách, pokutách za nadlimitní spotřebu (pardon, CO2) nebo povinných prvcích výbavy. To všechno je dílo EU, která některé věci učinila zakázanými, další drahými a jiné nepřímo dostala z nabídek tak, že marže na tom či onom zboží začaly být tak malé. že se výrobcům přestalo vyplácet dělat cokoli jiného než +/- jednu verzi auta v několika alternativách. Případů je nespočet, tím nám nejbližším budiž Škoda Fabia.

Tohle auto šlo kdysi koupit se spoustou motorů od 1,0 po 2,0, benzinové i dieselové verze, hatchback i kombík, byly tu dokonce i dvě sportovní varianty. Dnes? Fabie je k dispozici jen v provedení 1,0 nebo 1,5, jen jako hatchback. A to je zázrak, že existuje ona jedna-pětka... Ještě před 9 léty šlo přitom koupit i verzi RS. Devíti léty.

Dnes škodovka nabízí jen Octavii RS, o Fabii RS už se pořádně ani nemluví. I ta ale měla rychlou verzi a skutečně ne jednou - prvně to bylo s motorem 1,9 TDI o 130 koních, v druhé generaci přišla s motorem 1,4 TSI o 180 koních, který měl turbo i kompresor. Tím byl tento agregát celkem unikátní, rozhodně na poměry malých hot hatchů a dynamika vozu rozhodně nechyběla. Bohužel byl ale také automaticky spojen s dvouspojkovou převodovkou DSG, nemohli jste si ho objednat s manuálem, a to ani ve spřízněném Polu GTI nebo Ibize Cupra.

Právě tahle nemožnost volby pomohla vykopat Fabii RS hrob. Že to byla pro vůz jedna z osudových ran, dokazuje i pozdější vývoj okolo Pola GTI a Ibizy Cupra - ty se v nabídce udržely, dostaly facelifty a právě při nich byl koncern VW nezvykle sebekritický. Do těchto vozů namontoval motor 1,8 TSI o 192 koní, který už má sice jen turbo, ale ve správných otáčkách táhne jako smyslů zbavený. A dostali jste k němu normální manuální šestikvalt, někdy dokonce jen ten.

Dnes už je to jedno, pod tíhou euroregulací je naprosto vyloučené, že by Škoda kdy s Fabií RS přišla v jakékoli podobě, už ani překvapivě žádaná Fabia Combi nemůže dále existovat. I když tedy zrovna Fabia II neplatí za povedenou, na dnešní dobu je najednou žádoucím autem. Jako vůz předminulé generace jej není snadné sehnat v opravdu dokonalém stavu, teď se ale jeden takový vůz v prodeji objevil.

Jde o Fabii II RS z konce její éry, provedení Black Vision z roku 2013. Svá léta nezapře, zrovna ve verzi s černými doplňky ale nevypadá úplně marně. A byť interiér je poplatný době vzniku, stav vozu vysloveně láká, podívejte se na fotky níže. Tohle je prakticky nové, podle prodávajícího pravidelně udržované auto s naprosto jasnou historií, které za oněch 9 let najelo jen 25 075 km. A se 180 turbo-kompresorovými koňmi pojede lépe než jakýkoli modernější nástupce, nic takového už Škoda později neudělala.

Bylo normální tohle v roce 2013 prodávat, dnes je to nepředstavitelné. Pár malých hot hatchů ještě na trhu existuje, ale jsou téměř jistě také těmi posledními v řadě. Tohle auto můžete mít za 14 999 Eur, tedy asi za 370 tisíc Kč. Za takovou vzácnost? Na dnešní ceny na trhu ojetin? Říkáme koupit a smát se potichu těm, kteří si za stejnou cenu pořídí novou Fabii s motorem 1,0 bez turba i výbavy s příplatkovými multimédii navíc. To bude tak vše, co za 370 tisíc dostanete. Už jsem asi zase v depresi...

Do krásy možná Škoda Fabia II RS nezestárla, ale do technické a vlastně i ekonomické atraktivity ano. Takto zachovalou malou raketu za 370 tisíc? Podle nás hřích nekoupit, nic takového už nebude. Foto: MS Autosalon Trudering, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.